Na megacrash Alonso smeekt Verstappen om regen

Met nog dertien ronden te rijden in de GP van België stelde Formule 1-coureur Max Verstappen (20) over de boordradio een vraag aan zijn team. Het had meer weg van een wens: ‘Is er misschien nog een kans op regen?’

Max Verstappen tijdens de GP van België. Foto AP

Het antwoord was ontnuchterend. ‘In elk geval niet in het komende uur, sorry’, klonk het meteen. Verstappen reed op dat moment al ruim dertig ronden in niemandsland rond. Hij lag op de derde plaats op het circuit van Spa-Francorchamps, ruim twintig seconden voor de auto achter hem en net zoveel seconden achter de latere winnaar Sebastian Vettel.

De vijfde podiumplaats van het seizoen had hij toen al een tijdje binnen. Verstappen was handig langs de chaos na de start gemanoeuvreerd. Door een megacrash vielen vijf auto’s uit. Renault-coureur Nico Hülkenberg knalde in de eerste bocht vol op de achterkant van de McLaren van Fernando Alonso, die vervolgens door de lucht vloog en ondertussen uit elkaar viel.

Halo

De auto van Alonso scheerde onder meer over de Sauber van Charles Leclerc. De Monegask zei na de race dat hij blij was dat er sinds dit seizoen een halo op zijn auto zat, oftewel cockpitbescherming die brokstukken voor de helm van de coureur moet wegkaatsen. De witte verf die van de halo van Leclerc was verdwenen, bewees dat de constructie haar werk had gedaan.

Verstappen kreeg alleen in zijn spiegels iets mee van het geweld achter hem, omdat hij veilig aan de binnenkant van de baan was gebleven. Binnen tien ronden reed hij door twee slimme inhaalacties op de derde plek. Hij hunkerde daarna naar wat spanning op zijn thuisbaan, getuige zijn vraag.

Het was typerend voor de situatie waarin hij op dit moment verkeert. Zijn Red Bull-auto is te snel voor het middenveld, maar te langzaam om de strijd aan te gaan met topteams Mercedes en Ferrari. De acht resterende races dit seizoen draaien voor hem om het grijpen van buitenkansjes, zoals op Spa, en aftellen.

De auto van Alonso scheert over de auto van Leclerc. Foto AFP

Maak er het beste van

Volgend seizoen start hij met een nieuwe motor en een nieuwe teamgenoot met een nieuwe fase van zijn carrière. Dus ging het in aanloop naar de GP van België rond Verstappen en zijn team over veel, maar niet over de race. Hij werd het hele weekeinde bestookt met vragen over motorleverancier Renault, de samenwerking met Ricciardo en zijn verwachtingen van volgend seizoen.

Verstappen bleef er nuchter onder. Hij focuste zich vooral op zijn prestatie. Op andere zaken had hij toch geen invloed.

‘Ik probeer er in de rest van het seizoen gewoon maar het beste van te maken’, zei hij.

Die instelling hielp hem in elk geval in België.