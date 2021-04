Na maanden van aanmodderen draait Emmen nu als een tierelier

RKC’er Lennerd Daneels houdt Sergio Peña van FC Emmen vast om de hals. Beeld ANP

Hoe anders is nu het gemoed in Drenthe, mocht Emmen de thermometer van de provincie zijn. Door de overwinning op RKC (3-1) pakte de ploeg liefst twaalf punten in de laatste zes duels. Een herrijzenis van ongekende aard. Alsof een compleet andere ploeg bezig is de schade te herstellen die het zelf heeft opgelopen.

Emmen staat als nummer zeventien nog altijd op een plek die aan het eind van het seizoen leidt tot directe degradatie, maar het perspectief is beter dan ooit. Ga maar na: in een paar weken tijd is het gat naar de veilige vijftiende plek verkleind van dertien naar vier punten. Een scenario waar zelfs Lukkien tot voor kort geen rekening mee hield.

‘Zes weken geleden werd hier nog net geen uitvaartceremonie gehouden’, zegt hij na de overtuigende overwinning op RKC. ‘We weten dat we heel nuchter en bescheiden moeten blijven, want we zijn er nog niet. Maar het klopt dat we de schwung te pakken hebben.’

Versterkingen in de winter

Die schwung werd voor een groot gedeelte in de winterse transferperiode aangetrokken. Terwijl de club regelrecht op degradatie dreigde af te stevenen, durfde voorzitter Ronald Lubbers een risico te nemen door te investeren. Met de komst van doelman Michael Verrips, middenvelder Jari Vlak en aanvallers Luka Adzic en Kerim Frei, die vorig seizoen al op huurbasis voor Emmen uitkwamen, werden de zwakke plekken van de eerste seizoenshelft vakkundig weggepoetst.

‘Je ziet het vaker bij clubs die halverwege het seizoen onderaan de ranglijst bungelen. Die grijpen de winterstop aan om nieuwe impulsen aan het elftal te geven’, zegt aanvoerder Michael de Leeuw. ‘Daar zit altijd een risico aan, omdat je een nieuwe dynamiek in de groep krijgt. Maar Emmen heeft het slim gedaan door ook jongens te halen die hier al eerder hebben gespeeld.’

Ook tegen RKC staat het kwartet nieuwelingen in de basis. Samen met stylist Peña voorzien de dribbelaars Frei en Adzic Emmen tegen de concurrent uit Waalwijk van de nodige creativiteit waar de ploeg lange tijd zo om schreeuwde. Vlak is op het middenveld de onvermoeibare kilometervreter, terwijl doelman Verrips nauwelijks iets te doen krijgt.

Zo makkelijk is het ook: wie kwalitatief betere spelers in huis haalt, vergroot de kans op succes. Al moet gezegd dat Emmen achter de immer rustige en bedachtzame Lukkien bleef staan, vertrouwend op de kwaliteiten van de trainer die de club in 2018 voor het eerst naar de eredivisie loodste. Willem II, VVV en ADO, de drie andere ploegen onderin, ontsloegen hun trainer dit seizoen al.

Paul Gladon van FC Emmen probeert de bal aan te nemen op de borst. Beeld ANP

Niet te vroeg juichen

In Drenthe is sprake van een Emmen voor 31 januari en een Emmen na 31 januari, de datum waarop de winterse transfermarkt sloot. Het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd is gestegen van 0,85 naar 1,25, terwijl de ploeg gemiddeld nog maar 1 in plaats van 2,45 doelpunten per wedstrijd tegen krijgt.

Lukkien: ‘Het één heeft altijd met het ander te maken. Hoe gevaarlijker onze aanvallers zijn en hoe beter zij de bal voorin vasthouden, hoe minder vaak je achterin onder druk komt te staan en hoe makkelijker het wordt om te verdedigen. Je moet altijd naar het totaalplaatje van je elftal kijken.’

Wie Emmen tegen RKC ziet voetballen, vraagt zich af hoe het kan dat de ploeg met elf punten minder aan het duel begint. ‘We hebben nu de spelers gehaald die we aan het begin van het seizoen al wilde halen. Maar die waren toen vanwege corona financieel niet haalbaar’, zegt Lukkien.

Na een heel donkere winter schijnt in Emmen plots de zon. De ploeg moet nog altijd een gat van vier punten met VVV en Willem II zien te overbruggen om minimaal te ontkomen aan rechtstreekse degradatie, al is het gat na een reeks goede resultaten gevoelsmatig veel kleiner. De Leeuw: ‘Het vertrouwen is aanwezig.’

Het is de vraag of de ploeg die lange tijd werd gezien als het lelijke eendje van de competitie niet te laat op stoom is gekomen. Saillant is de laatste speelronde van de competitie, als Emmen op bezoek gaat bij VVV, misschien wel een alles-of-niets-wedstrijd voor beide clubs. Lukkien: ‘Enerzijds is het frustrerend dat het nu pas begint te lopen. Anderzijds ben ik ook trots dat we het hebben weten om te draaien, al hebben we nog niks.’