Na historische afgang voor PSV krijgt Ajax weer hoop

Het meest besproken was het passeren van aanvoerder en rechtsback Joël Veltman, na diens mislukte wedstrijd vorige week tegen Vitesse. De Deen Kristensen, dynamisch als rechtsachter, nam de plaats in. Niet Schöne of Huntelaar was de nieuwe aanvoerder, maar Matthijs de Ligt. Achttien jaar jong. Een adolescent die een 'superontwikkeling' doormaakt, volgens zijn trainer Ten Hag. Een voortrekker, mentaal en in speltechnisch opzicht. De Ligt scoorde, nadat hij de pass van Ziyech schampte met het hoofd. Het was vrijwel meteen 1-1, door een schitterend schot van Ødegaard.



Ajax was veel beter dan Heerenveen, dat weinig deed met balbezit en nauwelijks uit de defensie wist te breken. Het blijft alleen frappant dat spits Huntelaar van Ajax een deel van zijn scorende vermogen is kwijtgeraakt. Hij miste twee geweldige kansen na rust. Hij schoot in de tweede helft over uit de draai en raakte de lat. Ziyech was weer eens man van de wedstrijd, met geniale passes, al was de beslissende treffer van Tagliafico, de Argentijn.



Ten Hag weet nog niet zeker of De Ligt aanvoerder blijft, maar het zou goed kunnen. De trainer keek terug op de dommig verloren wedstrijd tegen Vitesse, waardoor de achterstand nog steeds zeven punten bedraagt. 'Als wij alles winnen worden wij kampioen', had hij eerder gezegd. Over de nederlaag van vorige week: 'Die moet je in je buik voelen.' Dat zijn elftal jeugdig is, mag geen excuus zijn. 'Dit is de grotemannenwereld. Als spelers verzaken, moeten ze elkaar corrigeren. Ze mogen het niet van elkaar accepteren.'