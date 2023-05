Na het missen van de finale ontsieren Alkmaarse fans het zo keurige imago van fraai voetballend AZ

AZ verloor in eigen huis met 0-1 van West Ham United. Na het laatste fluitsignaal bestormden fans de tribune met vrienden en familie van de Engelse spelers. Beeld Getty Images

Het moest een ‘historische’ avond worden voor AZ. Voor de halve finale van de Conference League werden de supporters lekker gemaakt met beelden uit 1981, de enige keer dat de club een Europese finale haalde. In plaats van een tweede eindstrijd werd het een avond waarop de schaamte voor het supportersgedrag overheerste.

De 1-0 van West Ham United in blessuretijd viel rauw op het dak van alle AZ-fans. Uit was al verloren met 2-1, thuis ontbrak de aanvallende kracht om die achterstand om te buigen. West Ham en niet AZ mag het op 7 juni in Praag opnemen tegen Fiorentina.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Die klap kon door de spelers amper worden verwerkt, omdat tientallen AZ-fans, de meeste met zwarte capuchons op, meteen na het laatste fluitsignaal door een hek heen braken. Ze konden door het halve stadion lopen, waarna ze hun woede botvierden op het vak waar familie en vrienden van West Ham United zaten. Pas na een minuut of tien keerde de rust weer terug.

Bij de heenwedstrijd in Londen moesten gasten van AZ nog vluchten voor supporters van West Ham. De actie van de Alkmaarse supporters was kennelijk het antwoord daarop, maar betekent niettemin een forse smet op het zo keurige imago van AZ.

De club straalt in alles degelijkheid, stabiliteit en rust uit. De leiding laat zich niet verleiden tot paniekaankopen en dure transfers. Op het veld willen de Alkmaarders verzorgd, aanvallend voetbal spelen, liefst met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd in de basis.

De finale halen

West Ham United-coach David Moyes putte zich voor en na de wedstrijd uit in complimenten voor de tegenstander. Razend knap hoe goed de club het deed, hoe goed de ploeg voetbalde, en dat met zo weinig geld. Zijn club geeft jaarlijks 300 miljoen uit, AZ 33 miljoen.

Tegelijkertijd haalde hij er na afloop deels zijn schouders over op. ‘Er zijn meer manieren om een wedstrijd te winnen’, zei hij droogjes. Al dat balbezit van AZ had hij prima gevonden, het ging deze wedstrijd maar om een ding: de finale halen. En dat was gelukt.

‘Aanvallend gezien moet je net iets beter zijn om er meer uit te slepen’, was de realistische conclusie van zijn collega Pascal Jansen.

‘Net niet’ goed genoeg

Zo blijft een beetje hangen dat AZ dit seizoen ‘net niet’ goed genoeg is. In de competitie misten de Alkmaarders meerdere keren de kans om de koppositie te pakken, nu komt de ploeg tekort voor de finale van de Conference League.

Toch laat juist de Europese campagne, die de club 11,5 miljoen euro prijzengeld oplevert, zien dat AZ het maximale uit de beperkte mogelijkheden haalt. In de Conference League werden veel tegenstanders uit kleinere competities verslagen, maar ook Europese subtoppers als Lazio en Anderlecht. Dat West Ham een maatje te groot was, dáár hoeft niemand zich in Alkmaar voor te schamen.