Na het gebak was voor Ajax-directeur Van der Sar de tijd van de tomaten aangebroken. Hij vond het snel genoeg

Ajax-directeur Edwin van der Sar op 23 april in het PSV-stadion, waar zijn club met 3-0 werd verslagen. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Edwin van der Sar was zichtbaar ontstemd over het fluitconcert dat vorige week voor het duel met FC Utrecht op hem neerdaalde in de Johan Cruijff Arena. Alsof zijn houdbaarheidsdatum was verlopen. Hij nam op het veld afscheid van assistent-trainer Michael Reiziger en doelman Maarten Stekelenburg. Nadat velen bij Ajax in een mislukt seizoen al waren uitgefloten en weggehoond, was het nu dus blijkbaar de beurt aan de allerhoogste, de ceo die had gefaald. Vonden de critici op de tribunes.

Hij noemde elf jaar in de directie ‘ongelooflijk zwaar’ en zei dinsdag dat hij ‘op’ is, bij het bericht over zijn afscheid, uit eigen beweging. Voorzitter Pier Eringa van de raad van commissarissen stelde in een toelichting dat Ajax nochtans verrast was, dat bij het leven van een bestuurder hoort dat hij de ene keer ‘wierook en gebak’ krijgt, en dat critici de andere keer met ‘tomaten’ gooien. ‘Dat zit bij het salaris inbegrepen.’ Van der Sar, ceo sinds 2016, was in het stadium van de tomaten aanbeland.

Ajax had ondanks de vracht aan kritiek op Van der Sar verder willen gaan met de oud-doelman, want ‘zijwind’ in een seizoen mag nooit de reden zijn voor ‘paniek’, aldus Eringa. Daarbij was Van der Sar ook medeverantwoordelijk voor successen in voorgaande jaren.

Moeizaam spreker

Van der Sar was de opgeleide bestuurder. Zijn kantoor in de Arena stond en hing vol met relikwieën uit zijn tijd als vermaard doelman. In een interview met de Volkskrant zei hij in 2019: ‘Ik ben Edwin van der Sar, met een aantal petten op. Eentje is de pet van oud-speler.’

Hij legde uit dat hij bestuurde zoals hij voetbalde. Als doelman zette hij de organisatie voor hem neer. Zonder rechtsback op de juiste plaats of zonder goed geïnstrueerde laatste man zou hij veel doelpunten incasseren. Zo deed hij dat ook achter de bestuurstafel. Hij verzamelde specialisten rondom zichzelf en werkte aan sociale vaardigheden, hoewel spreken in het openbaar hem moeilijk bleef afgaan.

Het grootste verwijt was dat hij zich verschool als affaires in de mediagenieke wereld van het voetbal vroegen om commentaar van de baas. Als hij dan eens voor de camera verscheen, volgde een moeizaam uitgesproken verhaal, doorspekt met stopwoorden.

Hij was anderzijds de graag geziene gast in het internationale voetbal, die met zijn lange gestalte en imposante loopbaan bij voorbaat indruk maakte op het pluche. Hij klom hoog bij de ECA, het Europese forum voor clubs, en dacht mee aan de inrichting van Europese competities, wat onder meer leidde tot de oprichting van de Conference League.

In 2014 met Johan Cruijff, die de prijs laat zien die hij van de Uefa-baas Michel Platini (l) heeft gekregen. Van der Sar wijst hen waar de fotografen zitten, zodat ze in de camera kunnen kijken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als oud-voetballer was hij komen bovendrijven in de zogenoemde Cruijff-revolutie van rond 2010. Cruijff zaliger vond dat voormalige spelers het voor het zeggen moesten krijgen in hoge sportfuncties, omdat ze de geur van de kleedkamer kenden. Van der Sar leerde het vak aan de hand van Dolf Collee en Michael Kinsbergen. Met Marc Overmars (directeur voetbalzaken) was hij het bestuurlijke boegbeeld van de opkomst onder trainer Erik ten Hag, met topspelers plus een bedrijf dat groeide tot 200 miljoen omzet en honderden personeelsleden.

Kop-van-jut

Overmars en Van der Sar bleven intussen ook de jongens van vroeger. In Madrid of Turijn lieten ze zich in driedelig pak gaarne toejuichen als hun spelers hadden gewonnen, zoals zij vroeger zelf wonnen. Alleen: Overmars vertrok anderhalf jaar geleden na grensoverschrijdend gedrag, trainer Ten Hag koos voor Manchester United, de transferperiode mislukte. Het verging Ajax dit seizoen slecht en steeds vaker was Van der Sar de kop-van-jut.

Bars gesteld heeft hij gewoon geen zin meer in het gezeik. In het tv-programma Rondo sprak hij Ruud Gullit en Marco van Basten eens rechtstreeks aan op hun kritiek. Zij namen geen verantwoordelijkheid in het voetbal. Hij wel. ‘Mijn handen en mond jeuken’, appte hij onlangs op een vraag over de hevige kritiek.

Zondag eindigde Ajax als derde in een ondermaats seizoen waarin het ene na het andere personeelslid opstapte of de wacht werd aangezegd. Een seizoen ver verwijderd van het ideaal. Dat was, zoals Van der Sar het eens uitdrukte: ‘Voetballen op een manier waarover Johan Cruijff tevreden kon zijn, als hij kon meekijken.’

Van der Sar houdt de beker omhoog na de met 1-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen AC Milaan, Wenen 1995. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax-dna

Van der Sar kon op kantoor goed overweg met collega’s, hoewel er geluiden waren dat hij moeite had met de prominente aanwezigheid van directielid Maurits Hendriks, die volgens Eringa overigens niet meteen kandidaat is voor de vacature. De oud-hockeybondscoach heeft immers geen duidelijk Ajax-dna, wat dat ook precies moge zijn. Eringa: ‘Ajax is een voetbalbedrijf. Er moet voldoende voetbalkennis aanwezig zijn.’

De directie, met de Duitser Sven Mislintat als specialist technische zaken, zal eerst een nieuwe trainer aanstellen. Het is vrijwel ondenkbaar dat John Heitinga blijft. Versprak Eringa zich dinsdag, toen hij tijdens een digitale bijeenkomst met de pers sprak over een ‘nieuwe’ trainer?

Peter Bosz geldt als belangrijke kandidaat voor het trainerschap. Hij kon niet overweg met Van der Sar sinds de afwikkeling van een vorig contract van Bosz in 2017. Bosz op zijn beurt is bevriend met Jordi Cruijff, de zoon van Johan die onlangs vertrok als sportief directeur bij Barcelona.