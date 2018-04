Na het drinken en hossen volgde voor PSV een vreemde wedstrijd in Kerkrade

Dat leidinggeven zit in me, en dat kan met of zonder aanvoerdersband Jorrit Hendrix voor het eerst aanvoerder van PSV

Roda JC profiteerde slechts half van de ontspanning bij PSV (2-2), van de blijdschap in de kampioensharten, van de champagnebenen, van de pakweg vijftien procent minder die het geïmproviseerde elftal van trainer Phillip Cocu in de aanbieding had. Roda dacht met 2-1 te winnen, waarmee de directe degradatie vrijwel zeker was afgewend, totdat Jorrit Hendrix in de slotfase uithaalde voor een ziedend schot, dat insloeg in de kruising.



Vaste PSV-volger Willy van de Kerkhof had gezegd dat Hendrix nooit meer moest schieten, want dat kan hij niet. Nou, Hendrix is lerende, als een van de belangrijke spelers in het kampioenselftal van dit seizoen. 'Mijn andere schoten waren vooral afvallende ballen, half in de lucht. Dan was het alles of niets. Deze was lekker vrij. Het is dan niet nadenken en uithalen.' Hij vond het wel sneu dat de bal uitgerekend doelman Jurjus passeerde, met wie hij goed bevriend is. 'Ik heb nog sorry tegen hem gezegd.'



Want ja, Roda had dolgraag gewonnen. 'Mijn verstand zegt dat we blij moeten zijn met een punt', vond trainer Robert Molenaar. 'Mijn ziel zegt: waren het er maar drie geweest. Dat komt door de teleurstelling van de 2-2 in de 86ste minuut.' De Limburgers staan met nog twee duels te spelen vier punten voor op nummer achttien FC Twente, dat een veel beter doelsaldo heeft. Alleen de nummer laatst degradeert rechtstreeks.