Na groeispurt is Edwards plots complete basketballer en komt op de radar van scouts

Op de deze foto uit 2018 staat Jesse Edwards (vierde van rechts, achterste rij) als speler van Apollo met de NBB-beker, zijn laatste trofee in Nederland. Beeld .

Op Tweede Kerstdag van 2018 staat Jesse Edwards, dan achttien jaar oud, met volgepakte koffers op Schiphol. Bestemming: de Verenigde Staten. In Nederland is de Amsterdamse basketballer uitgeleerd. Bij de beroemde IMG Academy in Florida, waar een plekje voor hem is gereserveerd, begint hij die winter aan zijn Amerikaanse basketbalavontuur. Twijfels kent hij niet. ‘Ik was er echt klaar voor’, blikt hij terug op zijn vertrek uit Nederland.

Een kleine vijf jaar later, na een jaar aan de IMG Academy en vier seizoenen collegebasketbal bij de universiteit van Syracuse, staat Edwards op de drempel van de NBA, de beste competitie ter wereld.

Zijn weg naar Amerika is onwaarschijnlijk. In Nederland geldt de 2.11 meter lange Edwards als een grote jongen in een kleine sport. De eerste scout uit Amerika treft hij op zijn achttiende, in de hal van zijn basketbalclub Apollo. Dat spelen in de VS voor hem een optie kan zijn, is dan nog niet echt tot hem doorgedrongen.

Wel is hij als kind al nieuwsgierig naar de NBA. Samen met zijn oudere broers Kai en Rens kijkt hij naar filmpjes van LeBron James. Bij een familietrip in 2010 naar Florida komt de sterbasketballer opeens dichtbij. Kai, nu profbasketballer in Spanje, mag als talentvol tennisser langskomen bij de IMG Academy van coach Nick Bolletieri. Het gezin is in Miami als James aankondigt van Cleveland naar Miami Heat te verkassen. ‘Toen moesten we natuurlijk even bij het stadion gaan kijken’, zegt Edwards.

Fanatieker dan anders

De opwinding rondom de transfer maakt indruk. Kai en Rens worden bij het stadion voor een camera naar James gevraagd. Bij thuiskomst in Amsterdam dribbelen de drie Edwards-telgen, gehuld in Miami Heat-hemdjes, net wat fanatieker dan anders op hun lokale pleintje. De jonge Jesse, die zwemt, voetbalt, tennist en aan atletiek doet, begint zich steeds meer toe te leggen op basketbal.

Het duurt lang voor hij op de radar van scouts verschijnt. ‘In het begin was hij nog niet de speler waar alles om draaide, anderen waren verder’, zegt Jard Schuit, een basketbaltrainer met wie Edwards sinds zijn tienerjaren werkt. De twee kennen elkaar sinds de brugklas van het Amsterdams Lyceum. Schuit was coach van het schoolteam, Edwards spelverdeler.

Met zijn trainingsprogramma biedt oud-prof Schuit talentvolle basketballers de mogelijkheid om buiten hun clubs om extra aan hun spel te werken. Edwards is een van zijn eerste pupillen. Als hij in de zomer in Nederland is, traint hij nog altijd bij Schuit, met de generatiegenoten die net als hij naar het buitenland vertrokken.

De trainer leert de vwo-student kennen als een leergierige, geboren basketballer die al snel grote stappen maakt. ‘Hij pikt dingen bovengemiddeld snel op’, zegt Schuit. ‘Draaien, voetenwerk; hij maakte het zich allemaal makkelijk eigen.’ Een flinke groeispurt, die hem bijna een jaar aan de kant houdt, verandert niet alleen zijn lichaam. ‘Hij kwam terug met een andere mentaliteit’, zegt Schuit. ‘Een stuk serieuzer.’

Vriendelijk en sociaal

Zijn jeugdcoach Wierd Goedee ziet het terug bij Apollo. ‘Jesse is heel vriendelijk en sociaal, en op die manier benaderde hij het basketbal aanvankelijk ook’, zegt de huidige hoofdcoach van de Amsterdammers. ‘Na die groeispurt - er leek elke maand wel een centimeter bij te komen - werd hij beter, en daardoor ook competitiever.’

Kort voor de finale van wat zijn laatste seizoen voor Apollo zou worden, de jaargang 2017/2018, breekt Edwards een botje in zijn hand. ‘Maar hij wilde per se spelen’, zegt Goedee. De Amsterdammers winnen. Edwards poseert na afloop met de beker, het verband nog om zijn linkerhand.

In Edwards’ laatste jaar in Nederland maakt Schuit zo nu en dan filmpjes met hoogtepunten waarmee hij de Amsterdammer online in de etalage probeert te zetten. De interesse van scouts neemt toe als broer Kai naar een bekende basketbalopleiding op de Canarische Eilanden vertrekt, en vervolgens voor de Amerikaanse universiteit van Northern Colorado gaat spelen. Scouts, voornamelijk uit Europa, zijn nieuwsgierig naar de kleine, grote broer in Amsterdam.

De eerste concrete interesse uit Amerika komt in de gedaante van een scout van universiteit Drake, die zich meldt bij Apollo. ‘Wie bent u?’ vraagt de man aan de rand van het veld aan Edwards’ vader David. ‘Dan ben ik hier voor uw zoon’, klinkt het na diens antwoord.

Gerenommeerde basketbalschool

Kort daarna krijgt Edwards een e-mail van de Brewster Academy, een gerenommeerde basketbalschool in de Amerikaanse staat New Hampshire. Of hij in de VS wil komen spelen. ‘Dit gebeurde allemaal binnen een week’, zegt Edwards. ‘Ik dacht dat ik in Europa, misschien Duitsland, zou gaan spelen, maar dit veranderde alles.’

Uiteindelijk belandt de basketballer uit de Watergraafsmeer bij de IMG Academy, die hij nog kent van de rondleiding met zijn familie. Hij heeft er meer kans op speeltijd. Edwards geniet van zijn ene jaar in Florida, waar de zon onophoudend schijnt en de faciliteiten blinken als bij de duurste profclubs. Scouts van de grote universiteiten weten hem te vinden. Edwards kiest voor Syracuse, in het noorden van de staat New York. Het wordt zijn springplank naar een profbestaan.

‘Zelfs toen we bij Apollo grotere talenten hadden, dacht ik al dat Jesse de meeste kans zou hebben om de NBA te halen’, zegt Goedee. ‘Zijn lengte en specifieke kwaliteiten, het blokkeren van schoten en het snelle springen, maken hem makkelijk inpasbaar.’ Ook Schuit voorziet een zonnige toekomst voor Edwards, met wie hij zo nu en dan nog altijd wedstrijden analyseert. ‘Hij kan nog veel meer dan hij tot nu toe heeft laten zien.’