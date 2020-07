Na gratie voor Manchester City groeit vrees dat nog meer oliedollars het voetbal overspoelen

Sinds de overname in 2008 heeft de vice-premier van Abu Dhabi, Mansour bin Zayed, zeker een miljard in de tweede club van Manchester gestoken Het leverde vier landskampioenschappen en twee FA Cups op, maar ook bonje met de Uefa. Beeld AFP

De kans is aanwezig dat de oliedollars meer nog voorheen zullen vloeien naar de Premier League en andere Europese topcompetities. Er worden nu vraagtekens gezet bij het voortbestaan van Financial Fair Play (FFP), de Uefa-regering die te veel geldsmijterij moet voorkomen.

Voor Manchester City was de uitspraak van de arbitragecommissie misschien wel de grootste overwinning in de 140-jarige clubgeschiedenis. Een verbod op twee jaar lang Europees voetbal zou waarschijnlijk hebben geleid tot het vertrek van manager Pep Guardiola en diverse sterspelers, onder wie Kevin de Bruyne. Het winnen van de Champions League is de grote ambitie van de club die het speeltje is van sjeik Mansour bin Zayed, vice-premier van Abu Dhabi. Een deelnameverbod zou naast sportieve pijn ook hebben geleid tot een verlies van zo’n 200 miljoen euro.

In plaats daarvan heerst er opluchting in het hemelsblauwe deel van Manchester. De aandacht komt nu weer te liggen op het kopen van spelers, waarbij de namen van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, Valencia’s Ferran Torres en Oranje-international Nathan Ake vallen. Komende maand krijg het huidige Champions League-avontuur een vervolg. De Engelse ploeg verdedigt een 2-1-voorsprong tegen Real Madrid en treft vervolgens Juventus of Olympique Lyon. Wanneer de Citizens de felbegeerde trofee pakken kunnen ze deze komend seizoen gewoon verdedigen.

Aan de hand van e-mails die via een Portugese hacker in het bezit waren gekomen van Der Spiegel was de club ervan beticht illegale geldstromen te hebben schuilgehouden. Geld dat uit Abu Dhabi afkomstig was zou via sponsors naar de clubkas zijn gevloeid. De Uefa bepaalde begin dit jaar dat de club twee jaar lang langs de zijlijn moest blijven, maar de topjuristen die City had ingehuurd wist de beroepsrechters ervan te overtuigen dat het bewijs hetzij te dun, hetzij verjaard was. Het was een domper voor de grote man achter de vervolging, de Belgische oud-premier Yves Leterme.

Wel kreeg de club een boete van tien miljoen euro wegens het tegenwerken van het Uefa-onderzoek, een derde van de oorspronkelijke boete. Volgens Mourinho toont de miljoenenboete aan dat de club foutief zat en een schorsing om die reden gerechtvaardigd lijkt te zijn.

‘Ik zeg niet dat City schuldig is, maar als je niets hebt gedaan hoef je niet te betalen.’ Klopp maakte zich grote zorgen om de toekomst van het voetbal. De Duitser sprak de vrees uit dat de superrijken in het vervolg doen wat ze willen met voetbalclubs en is de vorming van een Europese elite-league en tien, twaalf clubs een stap dichterbij gekomen.

Sinds de overname in 2008 heeft Mansour zeker een miljard in de tweede club van Manchester gestoken, niet alleen in spelers en trainers, maar ook in een voetbalacademie. Het leverde vier landskampioenschappen en twee FA Cups op, maar ook bonje met de Uefa. De fans van City hebben weinig op met de Europese voetbalbond en laten dat graag op vocale wijze blijken bij Europese thuiswedstrijden. Voormalig Uefa-official William Gaillard waarschuwde dat topvoetbal een spel wordt tussen Qatar, de Emiraten en de Saoedi-Arabië.

Uit dat laatstgenoemde land komt een consortium dat Newcastle United probeert over te nemen, een Engelse club met grote ambities. De concurrentie tussen de oliestaten – Mansour verdenkt de geheime dienst van Qatar achter de jongste aanval van de Uefa te zitten – kan leiden tot nog hogere salarissen.

Juist die uit de hand gelopen rijkdom was reden om Financial Fair Play in te voeren. Deze maatregel richt zich niet alleen op de Premier League. Ook Paris St Germain en Barcelona zijn in het verleden aangeklaagd, maar ook in die gevallen strandde vervolging bij het hof en slimme juristen.

Volgens Mourinho is FFP dood, een oordeel dat bijval vindt, maar de Uefa zal proberen te redden wat er te redden valt. Ironisch genoeg bleken de Uefa-regels zelf een hindernis te vormen, vooral met betrekking tot verjaring van strafbare feiten. Engelse voetbalcommentatoren hebben erop gewezen dat FFP-hervorming sowieso noodzakelijk is.