Na glansrijke slotronde staat Caruana nu voor tweekamp met Carlsen om wereldtitel

Toch was Caruana er nog lang niet. Met een half punt voorsprong begon hij aan de slotronde, waarin hij zijn eigen partij tegen de Rus Grisjoek tot een goed einde moest zien te brengen en ook de verrichtingen van zijn concurrenten scherp in de gaten houden. Het duel met Grisjoek verliep voor Caruana naar wens. Met zwart kwam hij niet in de problemen en hij kon zelfs aan een winstpoging gaan denken, toen zijn tegenstander zich in tijdnood een paar onnauwkeurigheden permitteerde.



Van de achtervolgers viel Karjakin als eerste af. Hij bereikte niets tegen de Chinees Liren Ding en mocht van geluk spreken dat hij overeind bleef. De andere belager, de Azerbeidzjaan Sjachrijar Mamedjarov, kwam net niet ver genoeg tegen Kramnik.



Daarmee was het pleit beslecht in het voordeel van Caruana, die zijn eindzege extra glans gaf door Grisjoek te verslaan. De WK-tweekamp tussen Carlsen en Caruana zal plaatsvinden in Londen van 9 tot 28 november. Voordien zullen de twee elkaar nog enkele keren treffen. Vanaf aanstaande zaterdag in Baden-Baden en eind mei in het Norway Chess toernooi in Stavanger.