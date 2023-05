Na glansloze zege op Excelsior heeft Feyenoord ‘drie matchpoints’ voor de landstitel

Feyenoord-spits Santiago Giménez viert zijn eerste treffer tegen Excelsior. De goalgetter scoorde al voor de achtste keer op rij in een uitduel. Beeld ANP / Olaf Kraak

Confetti, vuurwerk, vreugdetranen, Feyenoord-coach Slot die gejonast wordt, dolle taferelen op een volle Coolsingel. Nee, niets van dat alles zondagavond na Excelsior-Feyenoord (0-2). Concurrent PSV won een avond eerder immers van Sparta waardoor koploper Feyenoord nog geen kampioen kon worden. En dus ging het na afloop over de slechte wedstrijd tussen de stadgenoten, over een weer-app zelfs en, alweer, een vooruitblik op wat komende zondag dan waarschijnlijk staat te gebeuren: het zestiende kampioenschap van Feyenoord.

Zoals het zich ontvouwde, was het trouwens het gedroomde scenario van de meeste Feyenoord-supporters. Komende zondag speelt Feyenoord thuis tegen Go Ahead Eagles. In de Kuip passen meer dan 50.000 mensen tegenover slechts 3500 in het onderkomen van Excelsior. Het is in zekere zin ook symboliek, want dit seizoen werd bekend dat het oude, illustere stadion nog vele jaren de thuishaven blijft van Feyenoord, daar een nieuw stadionproject werd afgeblazen.

Feyenoord moet dan wel winnen van het soms behoorlijk taaie Go Ahead (aanvang 16.45 uur) en anders zou het later op de avond nog kampioen kunnen worden als PSV thuis Fortuna (aanvang 20.00 uur) niet weet te verslaan. Anders kan Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Emmen of de laatste wedstrijd, thuis tegen Vitesse, nog de schaal bemachtigen.

‘Slechte wedstrijd’

De ‘drie matchpoints’, zoals Slot ze omschreef, vergaarde Feyenoord zich in een moeizaam duel. ‘Misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen’, sprak Slot zelfs streng. Feyenoord liet aanvallend inderdaad weinig zien tegen het goed georganiseerde, gegroepeerd spelende Excelsior, dat met enige fantasie de constructie rond het eigen stadion kopieerde. Het onderkomen van de kleinste Rotterdamse club was omzoomd door grote, paarse containers en dranghekken, er was veel politie en zelfs een waterkanon uit angst voor een bestorming van lieden die geen kaartje hadden weten te krijgen voor de wedstrijd.

Om het stevige bouwsel van de stadgenoot op het veld uit elkaar te trekken, moest Feyenoord de bal snel van de ene kant naar de andere kant zien te krijgen. Dat lukte niet, Feyenoorders waren te slordig aan de bal en bewogen te weinig zonder bal. De ruimtes waren klein en het stroeve veld werkte niet mee.

Slot, de detailkunstenaar, had in de ochtend doorlopend op de weer-app van zijn telefoon gekeken, hopend op een buitje. Hij wist al dat het kunstgrasveld van Excelsior niet besproeid zou worden, want dan rolt de bal er langzamer op, iets wat de thuisclub, die vecht om nacompetitievoetbal te ontlopen, in de kaart speelt. Daar zou regelgeving voor moeten komen, vindt de Feyenoord-trainer. ‘Als je er in de avond speelt, ligt er al dauw op. Dan kun je er prima op voetballen. Op een warme, droge middag is dat veel lastiger, want dan krijgt de bal geen snelheid.’

Op tijd in topvorm

Alsnog slaagde Feyenoord er dus in te winnen. Nu creëerde het eens niet de meeste kansen, maar was het wel het effectiefst. Een contradictie met veruit de meeste wedstrijden dit seizoen.

Deze ploeg van Feyenoord wordt vaak genoemd als de som der delen, maar het heeft veel baat bij de ontpopping van een spits die precies op tijd in topvorm is gekomen. Santiago Giménez sloeg tweemaal toe na puik voorbereidend werk van eerst Igor Paixão (puntgave voorzet) en daarna Lutsharel Geertruida en Quinten Timber (imponerende dribbels en dito passes). Maar zijn positionering en afronding verrieden enorme klasse.

Ook de laatste kampioensploegen van Feyenoord hadden een goudhaan in de spits. In 2017 was dat de Deen Nicolai Jørgensen die daarna trouwens snel roestig werd. In 1999 de Argentijn Julio Cruz, een vergelijkbare speler als Giménez. Verschil is dat Giménez nogal wat harder moet werken dan Cruz. Om nog te zwijgen over het verschil in arbeidsethos met de Hongaar József Kiprich, de trage cultspits van het kampioensteam van 1993. Pas toen Giménez in staat was negentig minuten de verdedigers af te jagen, stelde Slot hem op.

Feyenoord-supporter

Al zeven competitiewedstrijden op rij vindt Giménez het doel. Hij evenaarde bovendien een eredivisierecord door al voor de achtste uitwedstrijd op rij te scoren. Een eervolle vermelding mocht er verder alleen zijn voor doelman Justin Bijlow, die inzetten van Excelsior-spelers Couhaib Driouech en Kenzo Goudmijn knap pareerde. Dat was mooi voor de doelman, een Feyenoord-supporter van huis uit. Zijn vader reisde Feyenoord al voor de geboorte van Justin door heel Europa achterna. Bijlow wordt al jaren genoemd als ’s lands meest getalenteerde keeper, maar blessures werpen hem telkens terug.

Bijlow ontkende dat het kampioenschap al het gesprek van de dag was in de spelersgroep. ‘Je kan niet iets vieren dat je nog niet hebt.’ Slot had vooraf in de bus en de kleedkamer ook geen extra spanning bij zijn spelers waargenomen. De trainer had vanuit de organisatie doordeweeks geen vragen willen ontvangen over een huldiging of spelersfeest. ‘En ook nu gaan we het de komende week alleen maar hebben over hoe Go Ahead Eagles druk zet en hoe wij het beste druk kunnen zetten tegen hen en dat soort dingen.’

Ja, hij kijkt ‘enorm’ uit naar volgende week. ‘Maar het is alleen mooi als je het voor elkaar krijgt. Daar heb ik alle vertrouwen in.’