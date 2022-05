Na enkele tragische jaren promoveert Britse voetbalclub Sunderland naar de Championship

Feest bij de Sunderland fans in Londen. Beeld ANP / SIPA USA

Voor de Black Cats, zoals de bijnaam van Sunderland A.F.C. luidt, kwam de zege als een enorme opluchting. De zes voorgaande play-off finales op Wembley hebben ze allemaal weten te verliezen, onder meer na een 6-6 tegen Gillingham en twee keer 4-4, tegen zowel Charlton Athletic als Crystal Palace. Bij de zevende poging ging het eindelijk wel goed.

De eerste Sunderland-fans waren vrijdagochtend reeds in de hoofdstad gearriveerd. Grote delen van de binnenstad kleurden rood en wit, de kleuren van de 143 jaar oude club die eind 19e eeuw drie keer landskampioen was geworden. Een fan was zelfs via Menorca naar Londen gevlogen, omdat dat goedkoper bleek te zijn dan een treinreis.

Snel en technisch voetbal

Na een nacht zingen en drinken zagen de fans hun ploeg, die als vijfde in de competitie was geëindigd, een goede wedstrijd spelen. Na een klein kwartier kwam het verdiend op voorsprong toen Elliot Emberton rond de middenlijn de bal kreeg, naar voren stormde en zijn rush met een hard schot afrondde. De ploeg van Alex Neil speelde snel en technisch voetbal.

Na rust probeerde Wycombe, een veel kleinere club uit de omgeving van Londen, terug te komen en het kreeg kansen, zeker na het invallen van de 40-jarige reus en cultheld Abedayo Akinfenwa. Sunderland loerde ondertussen op de counter en bij een van de uitbraken scoorde Ross Stewart de bevrijdende treffer, wat zorgde voor een explosie van vreugde.

‘Ik heb hier vijf verloren play-offs meegemaakt,’ zegt Stuart Benson, die na afloop met zijn dochter staat te glunderen, ‘dus dit voelt als een verlossing. Kijk eens om je heen! Er zijn hier fans uit heel Engeland, uit heel de wereld, tot Nieuw-Zeeland aan toe. Ikzelf woon in Warrington, in het noordwesten. Je kunt Sunderland verlaten, maar Sunderland verlaat jou nooit.’

Vijf ellendige jaren

Sunderland, dat in 2017 uit de Premier League was gedegradeerd, heeft vijf ellendige jaren achter de rug, die deels werden vastgelegd door de camera’s van Netflix. De 14-delige serie ‘Sunderland ‘Til I die’ werd een grote hit ten tijde van de lockdown. Het schetste het beeld van een populaire en tragische club die bijna ten onder ging door wanbestuur.

Zelfs op het derde niveau van het Engelse voetbal zaten er wekelijks 30 duizend supporters in het grote Stadium of Light. In 1997 zei de plaatselijke afgevaardigde Chris Mullin tijdens de algemene beschouwingen in het Lagerhuis dat de club er altijd in slaagt om op te staan na moeilijke tijden. Die woorden bleken 25 jaar meer dan waar te zijn.