Na elke race oogt Max Verstappen meer als de aanstaande wereldkampioen

Duizenden Nederlanders waren afgereisd naar Oostenrijk en zagen Max Verstappen met overmacht winnen. Beeld Remko de Waal / ANP

De oranje rook steeg voor de start al op van de tribunes op de Red Bull Ring. Alsof Max Verstappen van de duizenden Nederlanders die voor hem waren afgereisd naar Oostenrijk niet eens meer aan de race hoefde te beginnen. Hij zou toch wel winnen. Al anderhalve maand geleden is Verstappen ongenaakbaar in de Formule 1. Zondag won hij zijn derde race op rij. Met een overmacht die doet vermoeden dat de wereldtitel een kwestie van tijd is.

Dankzij drie overwinningen in krap veertien dagen kan Verstappen op papier zelfs een race uitvallen en de WK-leiding behouden. Rivaal Hamilton finishte zondag als vierde, waardoor het verschil tussen de twee opliep tot 32 WK-punten.

In Oostenrijk reed de 23-jarige coureur zondagmiddag nagenoeg een kopie van zijn foutloze wedstrijd op dezelfde baan een week eerder. Hij startte scherp en liet direct met een aantal venijnige stuurbewegingen aan iedereen achter hem zien dat niemand anders dan hij de baas was op het Oostenrijkse asfalt. Vervolgens reed hij tientallen seconden weg van de rest. In de slotfase kon hij uit luxe een extra pitstop maken.

Enige verschil met de vorige race was de overvloed aan oranje langs de baan. De Grote Prijs van Oostenrijk was de eerste F1-wedstrijd in de coronapandemie met volle tribunes, mogelijk gemaakt door de versoepelingen die Oostenrijk recent doorvoerde. Het leidde tot een invasie van Verstappen-fans op de Red Bull Ring.

Snelste raceronde

Zij zagen Verstappen voor het eerst in zijn loopbaan een zogenoemde grand slam scoren. Oftewel een race winnen door vanaf de eerste plek te starten, elke ronde te leiden en ook nog eens de snelste raceronde neer te zetten. Vorige week won hij voor het eerst twee races op rij.

Het zijn mijlpalen die passen bij een coureur die op weg is naar zijn eerste wereldtitel. ‘Tsja. Zolang we maar winnen. Dat vind ik het belangrijkste’, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport nuchter over die statistieken.

Hij is enkel bezig met het bredere plaatje: het kampioenschap. Het bleek zaterdag na de kwalificatie, toen hij ondanks het veroveren van zijn derde poleposition op rij bloedchagrijnig was. Zijn team had hem voor de belangrijke laatste kwalificatieronde als eerste de baan op gestuurd. Hij kon zo van niemand profiteren en het lukte hem daarom niet een snellere tijd neer te zetten.

McLaren-coureur Norris kwam tot op minder dan een tiende van een seconde van Verstappens tijd. Het had hem zomaar zijn eerste startplek kunnen kosten, wist Verstappen, waardoor hij niets van de felicitaties van zijn team moest weten en over de boordradio enkel zei het ‘later’ te willen bespreken.

De Nederlander eist perfectie van zichzelf en van zijn team. Ook als de prestatie niet beter kan. Zijn woorden waren aangekomen, want een dag later had hij niets te klagen. Hij was zelfs enigszins verbaasd door de snelheid van zijn auto. Hij verontschuldigde zich bijna voor de weinige woorden die hij kon vinden om zijn race samen te vatten. ‘Het was gewoon heel goed.’

Max Verstappen bedankt zijn fans na de gewonnen race in Oostenrijk. Beeld Christian Bruna / EPA

Verstappens statistieken lijken elke race meer op die van de aanstaande wereldkampioen. Van de negen races won hij er vijf. Hij leidde ruim 70 procent van alle ronden dit seizoen (403 van de 575 ronden). Bij de laatste twee races in Oostenrijk ging Verstappen zelfs alle 142 raceronden aan de leiding. Ook heeft hij de meeste snelste ronden achter zijn naam: vier.

Rivaal Lewis Hamilton oogt na elke zege van Verstappen moedelozer. De Brit is al vijf races zegeloos en reed zondag een ongelukkige wedstrijd. Hamilton leek als tweede te gaan finishen, tot hij de onderkant van zijn Mercedes beschadigde door vol over een van de hoge kerbstones (racestoepranden) te rijden. Hij viel daardoor terug naar de vierde plek.

De zevenvoudig kampioen ziet Verstappen al weken ‘cruisen’, zei hij na de race. Hij denkt daar weinig tegen te kunnen doen als Mercedes zijn auto niet rap sneller weet te maken.

Enige kanttekening is dat Verstappen om zijn eerste wereldtitel strijdt in het langste Formule 1-seizoen ooit. Er staan nog veertien races op de kalender. Verstappen liet vorige week in een videogesprek met de Nederlandse pers weten Mercedes allesbehalve te hebben afgeschreven. Hij kijkt met enige scepsis naar Hamiltons wanhoop, die in de ogen van Verstappen wel erg graag in de rol van underdog kruipt.

Toeval is Verstappens overmacht niet meer te noemen na zijn probleemloze zeges in Oostenrijk. Toch blijft hij vooralsnog waakzaam: ‘We moeten altijd zorgen dat we er staan en als we dat doen, heb ik er altijd een goed gevoel bij. Hopelijk is dat bij de volgende race in Silverstone weer het geval.’