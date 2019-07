Na elf jaar weer een titanengevecht tussen Federer en Nadal in een klassieker op gras

Rafael Nadal tijdens de wedstrijd tegen de Fransman Jo-Wilfred Tsonga, zaterdag 6 juli in de derde ronde op Wimbledon. Nadal won met 6-2, 6-3, 6-2. Beeld Getty Images

Wimbledon wordt vrijdag het podium voor de 40ste klassieker tussen Roger Federer en Rafael Nadal, de eerste op gras sinds hun legendarische finale in 2008. Voor de 37-jarige Federer is het wellicht de laatste kans nog een Wimbledonfinale te bereiken, al blijft de achtvoudig winnaar vermoedelijk tot zijn 40ste titelkandidaat. Federer behaalde woensdag zijn 100ste zege op Wimbledon, een record dat niet snel zal worden verbroken.

Op Roland Garros was Federer in aflevering 39 van de grootste rivaliteit in de tennissport nog kansloos tegen Nadal, die zijn riante voorsprong verder uitbreidde: 24-15. ‘Toen speelden we in zijn huiskamer’, zei Federer, nadat hij zich in vier sets (4-6, 6-1, 6-4, 6-4) langs Kei Nishikori had geworsteld.

In de halve finales op Wimbledon zijn de rollen omgedraaid, al mag Federer zich zelfs op gras niet meer favoriet noemen tegen zijn Spaanse vriend en kwelgeest. Nadal maakt evenals in 2018 indruk; de 33-jarige Spanjaard ligt op koers voor een dubbelslag op Roland Garros en Wimbledon. Met Sam Querry als opponent in de kwartfinales moest Nadal opnieuw een hardhitter ontmantelen, hij deed het na een curieuze eerste set in grootse stijl: 7-5, 6-2, 6-2.

De remake van de schitterende apotheose op Wimbledon in 2008, toen Nadal met 9-7 in de vijfde set zijn eerste grandslamtitel in Londen veroverde, heeft lang op zich laten wachten. Tegelijkertijd is juist die tijdspanne het zoveelste bewijs van de dominantie van de elite. Federer: ‘Jaren geleden werd al voorspeld dat Rafa en ik over onze top heen zouden zijn. En kijk, we zijn er nog steeds.’

Roger Federer woensdag tijdens zijn match tegen Kei Nishikori. Federer won in vier sets met 4-6, 6-1, 6-4, 6-4. Beeld Foto BSR Agency

‘Mister 100’

In 2003 behaalde Federer zijn eerste Wimbledontitel, 16 jaar later heeft hij de negende in het vizier. ‘Mister 100’ was de tel kwijt, een toeschouwer feliciteerde hem woensdag op het Centre Court met alweer een mijlpaal in zijn duizelingwekkende carrière.

Het dilemma voor Federer en Nadal op Wimbledon is echter dat de winnaar nog een rotsblok opzij moet schuiven om de titel te behalen. Regerend kampioen Novak Djokovic is op Wimbledon keurig onder de radar gebleven, maar de 32-jarige Serviër stond woensdag op zoals grote spelers doen als het nodig is.

Met zijn fluwelen handen domineerde David Goffin de rally’s tot 4-3 in de eerste set, waarna Djokovic demarreerde en de regie overnam. Prompt werd de 28-jarige Belg van agressor tot bijrijder gedegradeerd: 6-4, 6-0, 6-2. Na Roland Garros staat de topdrie van de wereld ook op Wimbledon in de halve finales, met slechts één verrassende nieuwkomer.

Roberto Bautista Agut had komend weekend zijn vrijgezellenfeest gepland. Maar na zijn zege (7-5, 6-4, 3-6, 6-3) op Guido Pella komen de vrienden van de 31-jarige Spanjaard nu naar Londen om hem te zien spelen tegen Djokovic. Met potlood mag je de naam van Djokovic vast opschrijven voor de finale, omdat Bautista Agut normaal gesproken de wapens mist om de nummer 1 van de wereld te pijnigen.

Die halve finale zal worden overschaduwd door het titanengevecht tussen Federer en Nadal, een ode aan twee iconen die de tennissport een nieuwe dimensie hebben gegeven. Mooier dan in 2008 wordt het niet, al is het alleen maar omdat de winnaar van de klassieker nog niks tastbaars heeft. Vergeet het verleden, zei Federer. ‘We spelen allebei anders dan in 2008.’

Psychologisch gevecht

Steeds vaker gebruiken de toptennissers data om de spelpatronen van hun tegenstanders te ontrafelen, ze hebben zelfs speciale contracten om exclusiviteit te kunnen garanderen. Federer en Nadal hebben al zo vaak diep in elkaars ziel mogen kijken, ze hebben geen geheimen meer. Klassieker nummer 40 wordt ook een psychologisch gevecht, omdat Nadal vorige maand op Roland Garros een pijnlijke serie van vier nederlagen in 2017 afsloot.

Zit die nieuwste dreun op gravel nog in het hoofd van Federer? Met een sarcastisch lachje constateerde hij dat de omstandigheden op het Centre Court van Wimbledon ‘ietsje anders’ zullen zijn. In Parijs gierde een storm over Court Philippe Chatrier, die vooral Federer hinderde om aanvallend te spelen. ‘Ik geloof niet dat zo hard gaat waaien als in Parijs, al zou dat wel grappig zijn.’

Federer en Nadal zeiden het allebei, zo heel lang zullen ze niet meer tegenover elkaar staan. Ga ervoor zitten vrijdag, geniet van deze monumentale botsing van speelstijlen en karakters. En besef hoe uniek de rivaliteit is tussen de beste tennissers aller tijden.