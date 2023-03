Na eindeloos schaven lost hoogspringer Douwe Amels dan eindelijk zijn belofte in met EK-goud

Douwe Amels met zijn gouden sprong. Beeld REUTERS

Nergens ter wereld zijn de mensen zo lang als in Nederland, maar een rijk verleden wat hoogspringen betreft heeft ons land niet. Zondag werd daar wat aan gedaan in Istanbul. Douwe Amels verraste met een sprong over 2,31 meter. Het leverde hem de Europese indoortitel op. Een prijs die nog nooit eerder door een Nederlander werd gewonnen.

Amels loopt al lang mee op de atletiekbaan. Met zijn 31 jaar kun je hem gerust een veteraan noemen. Maar grote prestaties liet hij zelden zien. Tot dit weekeinde was de achtste plek op het EK van 2018 zijn beste uitslag op een internationaal titeltoernooi. En toch verbaasde het Rini van Leeuwen, zijn oud-coach, niet dat Amels goud pakte en het ruim 20 jaar oude nationaal record van Wilbert Pennings evenaarde. ‘Douwe kan dit soort dingen.’

Van Leeuwen kreeg Amels al als jonge atleet onder zijn hoede in Zoetermeer, het epicentrum van het hoogspringen in Nederland. Dat hij talent had, bewees hij tien jaar geleden met goud op het EK voor atleten onder de 23 jaar. Wat daar gebeurde lijkt op de zege van zondag, vertelt Van Leeuwen. ‘Het is bijna een reprise. Toen kwam hij ook vanuit het niets. Maar als het een beetje loopt, dan kan hij altijd verrassen.’

Leverkusen

Na dat succes zocht Amels naar mogelijkheden om zich ook bij de grote mannen te laten gelden. Hij vertrok in 2016 naar Leverkusen om zich daar bij een internationale trainingsgroep aan te sluiten. Het verblijf in Duitsland bracht niet de doorbraak waar hij op hoopte en in 2020 keerde hij terug naar Zoetermeer. Niet naar Van Leeuwen, maar naar diens collega Marlies Larsen.

Voor haar had Amels na zijn spectaculaire zege tegenover de NOS niets dan lof. Zij was het geweest die hem ervan had overtuigd dat hij ondanks zijn leeftijd nog veel progressie kon boeken. ‘Ze zei: het wordt een makkelijk of moeilijk proces. Nu, tweeëneenhalf jaar later, is het een moeilijk proces geworden. Maar wel met dit als resultaat. Wat een dag.’

Van Leeuwen ziet hem nog vaak. ‘Dagelijks.’ En hij heeft wel een idee waarom Amels lang nodig had om zijn talent in te lossen. ‘Het komt bij hoogspringen aan op eindeloos schaven’, legt hij uit. Zeker bij het type hoogspringer als Amels, die het moet hebben van de snelheid die hij in zijn aanloop maakt.

Minutieuze timing

De omschakeling van het horizontale tempo naar de verticale sprong vereist zo’n minutieuze timing, dat is niet zomaar ingeslepen. Om een paar centimeter hoger te komen, Amels record stond tot zondag op 2,28 meter, kan jaren kosten.

Bovendien is die hele beweging - sprinten, torderen en ruggelings opvliegen - een aanslag op het lijf. Van Leeuwen: ‘Heel blijven, dat is het grote werk.’ Amels kan het weten. Hij werd tijdens zijn loopbaan meermalen door blessures gekweld. Zeker zijn rug had het zwaar te verduren.

Het goud van Amels volgde na een, vanuit Nederlands perspectief, al behoorlijk spectaculaire hoogspringochtend. Britt Weerman veroverde zilver na een sprong over 1,96 meter, een evenaring van haar eigen nationaal record. De tweede plaats was een iets minder grote verrassing dan de zege van Amels. Weerman werd afgelopen zomer bij het outdoor-EK al vierde.

De pas 19-jarige Weerman hoefde in Istanbul alleen Jaroslava Mahoetsjich, die over 1,98 meter sprong, voor zich te dulden. Dat is geen schande, want de Oekraïense werd vorig jaar indoorwereldkampioen en haalde zilver op het outdoor-WK in Eugene.

Is er nu plots sprake van een hoogspringhausse? Dat niet, denkt Van Leeuwen. De twee podiumklanten hebben in elk geval weinig met elkaar te maken. Weerman komt niet uit de Zoetermeerse hoogspringschool. ‘Zij heeft zich zelfstandig ontwikkeld, met een eigen trainer.’ Die trainer, Sybout Wijma, voorspelt dat zijn pupil de zo belangrijke barrière van 2 meter nog wel zal slechten. Wanneer precies, dat valt niet te zeggen. Daarvoor is hoogspringen te onvoorspelbaar.

‘Klassieke sprong’

Ondertussen volgt Van Leeuwen Weerman natuurlijk met interesse. Zij heeft ‘een klassieke sprong’, ziet hij. Zij haalt de hoogte niet uit haar aanloopsnelheid, maar ze dankt het aan de power in haar lijf. ‘Welke stijl je hebt, is heel individueel. Dat wordt door je lichaam gedicteerd.’

De meeste vrouwen springen meer op kracht dan snelheid, al ziet Van Leeuwen dat in de toekomst nog wel veranderen. Maar Weerman heeft iets wat de meeste andere atleten niet hebben, denkt hij. Zij kan presteren als het moet omdat ze tot haar twaalfde aan turnen heeft gedaan. In die sport krijgen ze dat al jong mee. ‘Daar dankt ze haar timing en performance aan.’

Het blijft ongrijpbaar wanneer een hoogspringer precies presteren zal. Of de lat zal wiebelen en blijven liggen, zoals bij Weerman op 1,96 meter. Of valt zoals dat Amels tien jaar lang overkwam wanneer de lat richting de 2,30 meter werd gelegd. Tot zondag, toen plots alles goed viel en de lat bleef liggen.

Dat is niet het karakter van de atleet, het is de aard van de discipline, meent Van Leeuwen. ‘Toveren hoort bij hoogspringen.’