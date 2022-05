Na een wolkbreuk gaat het opnieuw mis voor Leclerc in ‘zijn’ Monaco

Charles Leclerc leidt nog voor Carlos Sainz, Sergio Pérez en Max Verstappen. Door geblunder met banden eindigde de Monegask als vierde. Pérez won. Beeld Pool via REUTERS

Charles Leclerc stond in het speciale interviewgebied in zijn eentje tv-ploegen te woord, toen beveiligers op het circuit in Monaco met veel gefluit en armgebaren ruimte creëerden voor drie zwarte auto’s. Uit de eerste auto stapte Leclercs teamgenoot Carlos Sainz. In de andere twee zaten racewinnaar Sergio Pérez en Max Verstappen. Ze kwamen rechtstreeks van de podiumceremonie.

Het drietal was nog doordrenkt met mousserende wijn toen ze naast Leclerc voor de camera’s werden getrokken. Pijnlijker kon het zo’n beetje niet voor Leclerc. Een kwartier voor de race wees alles er nog op dat de Monegask op zijn geboortegrond het momentum zou terugpakken in de titelstrijd met Verstappen. Tot een wolkbreuk alles veranderde.

Het verhaal leek zo’n beetje zichzelf te schrijven. Nog nooit had Leclerc in ‘zijn’ Monaco, waar hij 24 jaar geleden werd geboren, de finish gehaald. Altijd was er wel iets dat hem dwarszat. In zijn debuutjaar in 2018 was dat bijvoorbeeld een falende remschijf. Een jaar later viel hij uit door een overijverige inhaalactie. Vorig jaar startte hij niet eens door een crash in de kwalificatie.

Alles viel op zijn plek

Dit jaar, in het eerste seizoen waarin hij serieus om de wereldtitel strijdt, viel eindelijk alles op zijn plek. Hij kwam de trainingen rimpelloos door en in de kwalificatie onderstreepte hij over de snelste auto te bezitten. Feilloos en foutloos reed hij naar poleposition, wat cruciaal is in Monaco. De race wordt meestal gewonnen door de coureur die vanaf de eerste plek vertrekt. Inhalen in de straten die nog net zo smal zijn als bij de eerste editie in 1950 is nagenoeg onmogelijk.

Plus: een betere plek voor de ommekeer in seizoen was niet denkbaar voor Leclerc. Het gehele weekeinde was het Ferrari-rood dominant op de tribunes rond Port Hercule; Monaco ligt slechts op een paar kilometer van de Italiaanse grens. De Leclerc-petten waren bij de meeste merchandisekramen op zaterdag al uitverkocht.

Max Verstappen, die als vierde startte, had zich na de kwalificatie al neergelegd bij een finishplek achter Leclerc. Hoogstwaarschijnlijk zou hij de leiding in de WK-stand verliezen, wist hij. ‘Regen is de enige optie om nog iets te kunnen doen hier’, zo sprak hij gelaten. Het bleken bijna 24 uur later profetische woorden.

Zenuwslopende Russische roulette

De tien teams werden een kwartier voor de race overvallen door enorme stortbuien. Dat veranderde alles. Zonder regen is de GP in Monaco steevast een voorspelbaar gedrocht. Met nat asfalt wordt de wedstrijd plots een zenuwslopende Russische roulette vanwege diezelfde smalle straten, waarbij een verkeerd besluit of stuurfout fatale gevolgen kan hebben.

De spanning werd nog eens extra opgevoerd door het uitstel van ruim een uur voordat racefederatie FIA het veilig genoeg vond om de auto’s de baan op te sturen, met Leclerc dus op de eerste plek. Het begin van de race overleefde hij moeiteloos. Vervolgens werd duidelijk dat de bandenwissels op het langzaam opdrogende asfalt bepalend zouden zijn voor de uitkomst.

Daarbij ging het volledig mis voor Leclerc. Eerst zette Ferrari hem aanzienlijk later op de zogenoemde intermediates (regenbanden met iets minder profiel) dan Red Bull-coureur Pérez, waardoor hij de leiding kwijtraakte aan de Mexicaan. Vervolgens kreeg hij in een wanhoopspoging die misser te herstellen juist te vroeg droogweerbanden (slicks) van zijn team.

Red Bull zag het geblunder bij Ferrari aan, bleef kalm en maakte wel de goede keuzes op het juiste moment. Zo kreeg de renstal ook nog Verstappen na zijn tweede pitstop voor Leclerc op de baan. In minder dan tien ronden ging Leclerc zo van de eerste naar de vierde plek, in een weekeinde waarin hijzelf geen fout had gemaakt en de snelste auto bezat.

Protest ingediend

Direct na zijn tv-interviews beende hij weg naar het Ferrari-teamgebouw. Fans die achter de hekken op een handtekening van hem wachtten, negeerde hij. Hij wist toen nog niet dat zijn team nog een protest ging indienen tegen zowel Verstappen als Pérez. Beide coureurs zouden tegen de regels in over de lijn zijn gereden na het wisselen na droogweerbanden. Door tijdstraffen zou Leclerc dan nog kunnen opschuiven in de uitslag

Het tevergeefse protest voelde meer als een uiterste poging van Ferrari fouten enigszins nog te herstellen. Het verbloemde in ieder geval niet de inmiddels negatieve teneur rond Leclercs seizoen. In een maand tijd vergooide hij tientallen punten door eigen toedoen (een fout in Imola), materiaalpech (motoreuvel in Barcelona) en in Monaco dus door blunders van zijn team.

Sterker: langzaam wordt Verstappens teamgenoot Pérez de grootste uitdager van de Nederlander in het kampioenschap. Na zijn zege in Monaco is de Mexicaan Verstappen tot op vijftien punten genaderd. Veelzeggend waren de vragen die Verstappen kreeg na de race. Die gingen nauwelijks over Leclerc en veel meer over een mogelijke titelstrijd tussen teamgenoten. Het maakt Verstappen in ieder geval niet uit wie hij moet verslaan. ‘Moge de beste winnen’, zei hij met pretogen.