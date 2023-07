Na een tocht van 173 kilometer vol demarrages duwt Mohoric zijn band een fractie eerder over de finish, en hebben alle favorieten het nakijken

Kasper Asgreen (links) en Matej Mohoric zetten aan voor de eindsprint naar de finish. De Sloveen Mohoric was nipt sneller. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Matej Mohoric begon meteen te huilen toen werd omgeroepen dat uit de finishfoto bleek dat hij, Mohoric, Sloveen en ploeggenoot van de verongelukte Gino Mäder, de negentiende etappe van de Tour de France van 2023 had gewonnen.

De 28-jarige Mohoric tekende voor de derde ritzege deze Tour van Bahrain-Victorious na Pello Bilbao (rit 10) en Wout Poels (15). De ploeg rijdt volkomen overdonderd rond in de Tour door het overlijden van de 26-jarige Mäder. Hun ploeggenoot overleed in juni na een val op hoge snelheid in de Ronde van Zwitserland.

Moeilijke tijden

Mäder zou mee hebben gefietst in de acht leden tellende Tourselectie van Bahrain. Zijn fictieve rugnummer 61 zit permanent achter de voorruit van de ploegbus. Elke etappezege is een ode aan de populaire Zwitser. Op het shirt staat #rideforGino en in elk interview heeft de ritwinnaar van Bahrain een brok in de keel.

‘Ik deed mijn uiterste best’, zei Mohoric terwijl hij omhoog wees, ‘niet alleen voor mezelf, ook voor Gino.’ En zijn ogen droogwrijvend: ‘Ik voel nu zo veel dingen. We gaan door zulke moeilijke tijden. Het is zwaar en wreed om een profwielrenner te zijn: je offert je leven, je familie op. Tegelijk is iedereen hier zo ontzettend sterk dat het voelt alsof ik hier niet thuishoor.’

Over de auteur

Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Eerder schreef hij over politiek, economie en Azië.

De winnaar van Milaan-San Remo vorig jaar bleef na een levensgevaarlijke afdaling in de laatste honderden meters over met Kasper Asgreen voor een sprint-á-deux. De Deen won in dezelfde situatie de etappe op donderdag van Pascal Eenkhoorn.

Mohoric won vrijdag zijn derde etappe in de Tour en deze was het aanzien meer dan waard. Lang was onduidelijk wat voor rit het ging worden: een etappe voor sprinters of een prooi voor een renner uit een ontsnapte kopgroep. Want hoewel er nauwelijks gecategoriseerde klimmetjes op de route lagen, was de weg nergens vlak.

Volle bak

Het zorgde volgens renner Lars van den Berg van FDJ voor een juniorenkoers ‘met van start tot finish volle bak’. Tal van ploegen hadden nog geen enkel succes geboekt deze Tour de France en de rit door de Jura naar het dorp Poligny was misschien hun laatste kans op een etappezege.

Tegelijk zijn veel topsprinters zoals Fabio Jakobsen, Mark Cavendish en Caleb Ewan, al naar huis. Minder concurrentie betekende meer kansen voor de overgebleven topsprinters.

De keuze tussen sprinten of ontsnappen mondde circa 60 kilometer voor het einde uit in een compromis: een grote ontsnapping van 36 sterke renners met sprintspecialisten zoals Dylan Groenewegen en groenetruidrager Jasper Philipsen. Laatstgenoemde won al vier keer een rit deze Tour.

Banddikte

Ook waren bijna alle ploegen die nog niets hebben gewonnen in die groep vertegenwoordigd, behoudens het Nederlandse DSM-Firmenich, dat met minder dan 5.000 euro stijf onderaan staat in het totale prijzengeldklassement.

De groep kreeg de zegen van het peloton, maar van de 36 man maakten steeds minder renners kans op de ritzege. Ze kregen kramp, fietsten zich leeg voor een ploeggenoot of hadden materiaalpech. De definitieve schifting kwam op 27 kilometer van het einde, op de tweede en laatste klim van de dag. Drie niet-gespecialiseerde sprinters grepen die Cote d’Ivory aan om ervandoor te gaan.

Van die drie was Mohoric de slimste. Hij versloeg met slechts een banddikte de iets betere sprinter Asgreen. De Sloveen was zelf verrast: ‘Als ik in training honderd keer tegen Asgreen zou sprinten, verlies ik honderd keer.’