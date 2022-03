Na een stroeve aanloop is Femke Bol in vorm voor WK indoor: ‘Ook als het niet vlekkeloos gaat, kun je hard lopen’

Femke Bol donderdag tijdens een training in Belgrado, waar vrijdag de WK indoor beginnen. Ook voor Bol beginnen de series van de 400 meter vrijdagochtend. De finale staat gepland voor zaterdag 19.55 uur. Beeld BELGA

Pas als alle atleten al binnen zijn, maakt Femke Bol haar entree. Bij de presentatie op Papendal van de nationale ploeg voor de WK indoor in Belgrado, die vrijdag beginnen, wordt Bol als enige vergezeld door een manager. Andere atleten praten zonder mondkapje met elkaar, Bol draagt wel bescherming. Voorzichtigheid is geboden bij de belangrijkste atlete in de Nederlandse ploeg.

Ruim een half jaar na haar bronzen medaille op de 400 meter horden op de Spelen in Tokio is Bol uitgegroeid tot het boegbeeld van de atletiek. Ze liep dit jaar vijf wedstrijden, werd overal eerste en scherpte haar persoonlijke record op de 400 meter indoor aan tot een nieuw nationaal record: 50,30 seconden. Daarmee staat ze bovenaan de wereldranglijst van dit seizoen en is ze één van de favorieten voor de wereldtitel in Belgrado.

Het lijkt alsof er op Bol opnieuw geen maat staat. Toch had de 22-jarige atlete een moeilijke aanloop. Ze twijfelde of ze het indoorseizoen moest overslaan. Na 33 wedstrijden in twaalf landen en media-aandacht van over de hele wereld was Bol eind 2021 doodop. ‘Ik had na Tokio vier tot vijf weken vakantie. Maar mentaal en fysiek was het toch best wel heftig wat ik allemaal heb gedaan’, vertelt ze.

Nog niet fris

Toen ze na de zomer weer op de training verscheen, ging het ineens minder makkelijk. Ze was nog niet fris. ‘Ik haalde de tijden die ik altijd makkelijk liep niet meer. Mijn coach had me al gewaarschuwd dat het de eerste maanden heel zwaar zou worden. Mijn lichaam heeft ook een grens.’

Dat gevoel was nieuw voor Bol, die de afgelopen twee jaar een stormachtige ontwikkeling doormaakte richting de wereldtop. Vorig jaar won ze naast olympisch brons ook twee Europese indoortitels op de 400 meter en de estafette van de 4x400 meter én ze pakte prestigieuze Diamondleaguetrofee.

Maart 2021, Femke Bol wint de finale van de 400 meter indoor in de Poolse plaats Torun. Beeld Czarek Sokolowski/AP

De beker staat op een ladekast naast haar bed, samen met de olympische plak en haar twee gouden Europese medailles. Bol kijkt er elke dag even naar. ‘Ik gebruik het als motivatie om te zien wat ik al heb gehaald. Ik word er altijd blij van. Tegelijkertijd probeer je ook te focussen op wat komen gaat en niet te lang stil te staan.’

Na het zware olympische jaar liep Bol in het najaar een scheurtje op in haar bovenbeen, waardoor ze gas terug moest nemen. Ook dat hoort erbij, leerde ze. Het gebeurde toen ze over een horde sprong. ‘Het kan allerlei redenen hebben dat je net een verkeerde beweging maakt. Misschien dat je je lijf net iets te hard pusht omdat je je tijden niet haalt. Gelukkig ben ik nu pijnvrij.’

Het duurde even wat langer, maar alles ‘loopt weer lekker’, aldus Bol. ‘Om onder de 24 seconden te lopen op de eerste 200 meter, moest ik in het begin van het seizoen bijna volle bak sprinten. Nu lukt me dat zonder dat het veel energie kost. Als mijn tweede ronde daarna ook goed gaat weet ik dat ik er weer klaar voor ben.’

Om goed om te gaan met periodes waarin trainingen een worsteling zijn, werd er een sportpsycholoog ingeschakeld die Bol sinds kort helpt om mentaal fris te blijven. ‘Het is goed om te leren hoe je daarmee om kunt gaan. Het is niet allemaal fysiek wat we doen. En het hoeft niet altijd vlekkeloos te gaan, ook dan kun je nog hard lopen.’

Toch in topvorm

De belangrijkste les die Bol in de afgelopen maanden leerde, is het besef dat er meerdere wegen zijn naar succes. ‘Ik wil altijd winnen, maar je hebt ook races om te leren. De WK wordt er één om te winnen. Afgelopen jaar kon ik alles doen in de training, ik had nooit ergens last van. Nu merk ik dat ik soms een pijntje heb, maar ik ben toch in topvorm geraakt. Er is niet één manier om hard te lopen.’

In Belgrado neemt Bol het op tegen Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, de olympisch kampioene op de 400 meter. Haar persoonlijke record op de 400 meter indoor is iets scherper dan dat van Bol: 50,21 seconden. Miller-Uibo liep dit jaar nog geen wedstrijden.

De regerend olympisch kampioene is met haar gespierde voorkomen, lengte van 1.85 meter en kleurrijke kapsels een indrukwekkende verschijning. Bol probeert niet te veel van onder de indruk te zijn. ‘Ik vind haar een mooie atleet, het ziet er zo gaaf uit hoe ze loopt. Maar aan de startlijn is iedereen gelijk. Ik ga tegen haar battelen. Die knop kan ik heel goed omzetten.’

Met de snelle tijden die Bol nu op de 400 meter zonder horden laat zien, zou ze ook op die afstand een gooi kunnen doen naar internationale titels. Een combinatie van de 400 meter vlak en de 400 meter horden ziet ze voorlopig niet zitten. ‘Het is moeilijk te combineren. Mijn wedstrijdsnelheid en het ritme is in trainingen heel anders op beide afstanden. De 400 meter horden zit in mijn hart. Maar wie weet wat de toekomst brengt, ik ben pas 22.’

Bol gebruikt de vlakke 400 meter (indoor wordt de 400 horden niet gelopen) om snelheid te trainen voor het hordelopen en ze blijft het lopen als kopvrouw in de estafette op de 4x400 meter. De Nederlandse vrouwen zijn als regerend Europees kampioen een kandidaat voor het goud.

Winnen is het doel, maar Bol kijkt ook al vooruit naar de toekomst. Om haar pols draagt ze sinds kort een kralenarmbandje met de letters Parijs, waar de Spelen in 2024 worden gehouden. Het maken van armbandjes ontstond in coronatijd toen de Spelen met een jaar werden uitgesteld en er verder niks te doen was. In de aanloop naar Tokio droeg ze er één met de naam van de Japanse hoofdstad. Die hangt nu ergens in haar slaapkamer als herinnering aan een spectaculair jaar.