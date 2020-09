Na een sterke comeback pakt Thiem zijn eerste grandslamtitel

Dominic Thiem tijdens de finale tegen Alexander Zverev. Beeld AFP

Het bizarre wedstrijdverloop paste bij de bijzondere editie van de US Open. Zonder toeschouwers, met nepgejuich vanuit boxen langs de baan en tv-schermen met denkbeeldige fans, probeerde de organisatie in New York toch iets van een beleving te creëren.

Maar zonder Nadal, die thuis bleef uit angst voor het coronavirus en Federer, die herstellende was van een blessure, was het alsof er iets niet helemaal klopte op het verlaten tenniscomplex van Flushing Meadows. Dat gevoel werd versterkt toen de nummer één van de wereld Novak Djokovic in de vierde ronde gediskwalificeerd werd toen hij uit frustratie een bal weg sloeg die tegen de keel van een lijnrechter aan kwam.

Zonder de grote drie kreeg een jongere generatie spelers eindelijk de kans om zich te laten zien. Thiem was al drie keer dichtbij geweest tijdens grandslamfinales tegen Djokovic en Nadal op Roland Garros en de Australian Open waarin hij geweldig speelde. Nu was hij zelf de favoriet, en daar had hij duidelijk meer moeite mee.

Thiem speelde in de eerste twee sets ver beneden zijn niveau. Hij maakte veel fouten en het lukte hem niet om aan te vallen tegen de geweldig serverende Zverev.

De 23-jarige Duitser, die wordt beschouwd als het grootste talent van de nieuwe generatie, speelde in de eerste en deels tweede set nagenoeg perfect tennis. Hij gooide de strategie waarmee hij de finale had gehaald helemaal om. In plaats van verdedigend tennis vanaf de baseline speelde Zverev anders dan hij gewend is met aanvallend service-volleyspel.

Thiem wist zich daar geen raad mee totdat de service van Zverev begon te haperen in de derde set. De 27-jarige Oostenrijker kreeg wat meer ruimte om te laten zien waar hij in de afgelopen twee jaar zo hard aan heeft gewerkt. Na twee finales op Roland Garros wilde Thiem laten zien dat hij ook op andere ondergronden een bedreiging vormt voor de wereldtop.

De nummer 3 van de wereld is aanvallender gaan spelen op hardcourt, waarop hij nu naar voren komt en dropshots, lobs en volleys durft te spelen. Het resultaat van zijn nieuwe wapenarsenaal zag hij voor het eerst op Indian Wells in 2019, toen hij de titel pakte door van Federer te winnen. Begin dit jaar maakte hij het Novak Djokovic erg moeilijk in de finale van de Australian Open.

Thiem is nu minstens zo gevaarlijk op hardcourt als op gravel, maar zijn beste spel liet hem door de zenuwen regelmatig in de steek in New York. Dat gold ook voor Zverev, die op belangrijke punten dubbele fouten sloeg door de druk in zijn eerste grandslamfinale.

Uiteindelijk hield de speler met de meeste ervaring zijn zenuwen het beste in bedwang. Nadat Thiem terug was gekomen in de wedstrijd kon het in de vijfde set nog alle kanten op gaan, met genoeg kansen voor Zverev om zijn eerste grandslamtitel te winnen. In de vijfde set verprutste de Duitser op 5-3 een kans om voor de wedstrijd uit te serveren, waardoor de finale in een tiebreak werd beslist. Daarin miste Thiem, die ook nog kramp kreeg, twee wedstrijdpunten. De verlossing kwam in een backhand van Zverev die buiten de lijn ging.

Dominic Thiem en Alexander Zverev na afloop van de wedstrijd. Beeld AFP

Na de overwinning vielen de twee elkaar in de armen, te geëmotioneerd om aan de coronaregels te denken. ‘Ik heb een levensdoel vervuld waar ik al jaren van droom. Er lag zoveel druk op en het was zo’n grote opluchting’, zei Thiem, die de eerste grandslamwinnaar uit Oostenrijk is sinds Thomas Muster in 1995 op Roland Garros.

Zverev hield het niet droog bij de prijsuitreiking. Hij baalde van zijn zenuwen. ‘Ik heb veel kansen gemist in de vijfde set. Maar ik ben 23 jaar oud en ik denk dat het niet mijn laatste kans was. Ik geloof dat ik ooit een grandslamkampioen zal zijn.

Thiem is de eerste winnaar van een grandslamtoernooi die in de jaren negentig werd geboren. Door de lange carrières van Federer, Nadal en Djokovic gingen er generaties spelers verloren die niet tot het niveau kwamen van de drie kampioenen. Thiem vond eindelijk een ingang, al was er wel een coronavirus en een diskwalificatie voor nodig. Misschien brengt zijn titel op de US Open het vertrouwen dat hij nodig heeft om de grote kampioenen nu ook in een direct duel van de troon te stoten.