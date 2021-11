Na een seizoen vol plotwendingen behaalt Herlings wereldtitel in ‘epische’ slotrace

Jeffrey Herlings op weg naar de wereldtitel in het Italiaanse Mantova. Beeld Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Terwijl de klanken van het Wilhelmus uit de geluidsboxen schallen, begint de onderlip van motorcrosser Jeffrey Herlings te trillen. Zijn ogen zien waterig. Op het hoogste schavot van het erepodium daalt het besef in. Na een zinderend slot pakt de 27-jarige Brabander voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP (450 cc), de koningsklasse van de motorcross.

Het Italiaanse circuit in Mantova is woensdagmiddag het decor van een van de spannendste ontknopingen in de geschiedenis van de motorcross. Een paar uur eerder, voor de start van de laatste wedstrijd van het seizoen (bestaande uit twee manches), is van enige emotie nog niets de merken bij Herlings. Door de opening van zijn helm is zijn stalen blik op oneindig gericht.

Na een seizoen vol plotwendingen moet hij een miniem verschil van drie punten zien goed te maken op de 29-jarige Fransman Romain Febvre, leider in het klassement en wereldkampioen van 2015. Ook de Sloveense titelverdediger Tim Gasjer is als nummer drie nog kansrijk voor de titel. Een stuurfout of onoplettendheid in het rulle zand kan al fataal zijn.

Titanenstrijd

Al snel na de start is duidelijk dat de laatste race een titanenstrijd wordt tussen Febvre en Herlings, de beste rijders van het seizoen. Na tien minuten in de eerste manche (elke manche duurt 30 minuten plus drie ronden) neemt Herlings de leiding en staat die niet meer af. Febvre volgt als nummer twee op een paar seconden, waardoor de rivalen in puntenaantal gelijk komen.

Het is voor het eerst sinds 1994 dat twee rijders met nog één manche te gaan samen het klassement aanvoeren. Dat is al een klein wonder op zich - vanuit Herlings bezien. Amper vier maanden geleden leek de wereldtitel verder weg dan ooit. Tijdens de grote prijs van Oss brak hij voor eigen publiek zijn schouderblad, nadat de Italiaan Ivo Monticelli na een sprong met het voorwiel op zijn schouder was beland.

Het was de zoveelste tegenvaller voor Herlings, die zich in 2018 als eerste Nederlander tot wereldkampioen in de MXGP kroonde, en van wie werd gedacht dat hij de titels in de jaren daarop aaneen zou rijgen. Gezegend als hij is met een portie talent en nimmer aflatende behoefte altijd de beste te willen zijn. Maar blessures gooiden roet in het eten voor de motorcrosser die ook al drie wereldtitels in de MX2 veroverde (250 cc).

Uitzichtloze situatie

Een verbrijzelde voet zorgde in 2019 voor een uitzichtloze situatie, nog voordat het seizoen goed en wel begonnen was. Vorig jaar leidde Herlings het klassement, tot hij de zwaarste blessure uit zijn carrière opliep. Bij een val in Italië brak de motorcrossmiljonair zijn nek. Even dacht hij dat zijn loopbaan ten einde was.

Maar de geest bleek sterker dan het lichaam. Net als na zijn gebroken schouderblad, dit seizoen. Gevreesd werd dat hij vier tot zes weken zou moeten toekijken. Maar na twee weken begon hij tijdens de grote prijs van België aan zijn grote inhaalrace, culminerend in het gelijke puntenaantal met Febvre.

Meeslepender kan het haast niet woensdag. Schouder aan schouder zijn Herlings en Febvre weg als het starthek voor de laatste keer valt. Wetende dat degene die als eerste de finish passeert de nieuwe wereldkampioen is. Herlings heeft de laatste manche dan al onomwonden als ‘episch’ bestempeld.

Na de eerste bochten neemt Febvre de leiding, maar al snel passeert Herlings de Fransman. Gedragen door het geluid van de uitbundige fans langs de kant rijdt de Nederlander weg bij diens concurrent. Een statement om te laten zien dat er maar één de beste is in de koningsklasse - mits fit. Niet veel later vergaloppeerd de Fransman zich in zijn achtervolging en komt ten val.

Juichen

Zo gespannen als Herlings in aanloop naar de beslissende race oogt, zo zelfverzekerd volbrengt hij zijn laatste ronden, om als eerste over de finish te komen, al durft hij pas te juichen als hij de zwartwit geblokte vlag is gepasseerd. Met veertig seconden voorsprong op Febvre in de afsluitende manche en vijf punten voorsprong wordt hij voor de tweede keer wereldkampioen.

‘Dit is veruit de moeilijkste titel die ik heb gepakt’, zegt Herlings na afloop voor de camera van NOS. ‘Maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Als ik nu nog niet de terechte wereldkampioen ben, dan weet ik niet wie dat wel zou zijn.’

De podiumceremonie heeft hij dan al achter de rug. De trillende lip en waterige ogen hebben plaatsgemaakt voor een even bevrijdende als ontwapenende glimlach.