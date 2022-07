Na een post-olympische dip is de honger terug bij BMX’er Niek Kimmann

BMX'er Niek Kimmann viert zijn wereldtitel op de baan van Papendal in 2021. Beeld ANP

Als Niek Kimmann geen zin heeft om te trainen, is er iets goed mis. De 26-jarige BMX’er had dit voorjaar tabak van zijn sport en voelde zich opgebrand. Na een heftig jaar waarin hij op olympisch en wereldkampioen werd, kon hij zich niet meer opladen. ‘Ik heb jaren gedroomd van olympisch goud. Als je het dan behaalt, is het niet vreemd dat de honger even weg is. Je ziet het bij meer grote sporters, kijk naar atlete Sifan Hassan.’

Kimmann, die dit weekeinde na een pauze van drie maanden zijn rentree maakt bij de WK in het Franse Nantes, had er al rekening mee gehouden dat hij een post-olympische dip zou kunnen krijgen. Zeven jaar geleden, na het winnen van zijn eerste wereldtitel op 19-jarige leeftijd, kende hij eveneens motivatieproblemen.

‘Ik zie BMX’en nog altijd als mijn hobby en als ik een tijdje geen zin heb om te fietsen, weet ik dat ik mijn zinnen moet verzetten’, licht de sportman uit het Overijsselse Lutten deze week telefonisch toe vanuit Nantes. ‘Als ik zou gaan forceren, moet ik daar later dit jaar de tol voor betalen. Daarom koos ik ervoor de wereldbekerwedstrijden, het NK en het EK te skippen om weer fris in mijn hoofd te worden.’

Tot zijn verbazing duurde het lang voordat de post-olympisch terugslag kwam. Dat had volgens hem grotendeels te maken met de nasleep van zijn knieblessure die hij in Tokio op bizarre wijze was opgelopen.

Vier dagen voor zijn olympische finale kwam Kimmann hard in botsing met een baanofficial die plots het parcours overstak. Met een scheurtje in zijn knieschijf racete hij op heroïsche wijze naar olympisch goud. Drie weken later veroverde Kimmann op zijn thuisbaan Papendal ook nog de wereldtitel, waarna hij van zijn doktoren drie maanden rust moest nemen om zijn knie te laten genezen. Kimmann: ‘Die rustperiode heeft mij heel erg goed gedaan. Ik was in de winter supergemotiveerd om weer te gaan trainen.’

De olympisch kampioen wachtte begin 2022 een nieuwe uitdaging waar hij al jaren naar had uitgekeken; deelnemen aan de Amerikaanse BMX-competitie The Nationals. Hij reisde onder meer naar Florida, Texas en North Carolina. ‘In Europa ken ik vrijwel alle banen, in Amerika is alles nieuw voor mij. Op elke baan moest ik uitvogelen wat voor mij de beste tactiek zal zijn. Als sporter stapte ik uit mijn comfortzone en als mens deed ik heel veel levenservaring op.’

Halverwege het Amerikaanse seizoen staat Kimmann op derde plaats in de BMX-series. Na het WK vertrekt hij naar Salt Lake City, waar de competitie wordt hervat. In aanloop naar het finaleweekend in november (de BMX Grands) zal Kimmann twee maanden in Oklahoma verblijven om zich voor te bereiden op de ontknoping. ‘Vroeger keek ik thuis altijd naar dvd’s van de Amerikaanse competitie. Kyle Bennett, drievoudig wereldkampioen, was mijn grote voorbeeld’, zegt Kimmann over de man die op 33-jarige leeftijd overleed als gevolg van een auto-ongeluk in Texas.

‘De sfeer rond wedstrijden in Amerika spreekt me heel erg aan. BMX behoort niet tot de grootste sporten, maar er komt aardig wat publiek op af. Ik vind het heel gaaf dat ik nu jongeren kan inspireren. Vaak rijden ’s ochtends de kinderen en ’s middags kijken ze met hun hele familie naar de professionals.’

Veel ingeleverd

Nadat het eerste deel van de Amerikaanse competitie was afgesloten, merkte Kimmann bij terugkomst in Nederland dat bij hem de pijp leeg was. Vijf weken lang raakte hij zijn fiets niet aan; een eeuwigheid voor een topsporter. Hij ging klussen in zijn nieuwe woning en bracht tijd door met vrienden en familie.

Vervolgens bouwde hij zijn trainingsarbeid langzaamaan op, al viel dat niet mee. ‘In het begin dacht ik echt: ‘Oeh, ik heb wel veel ingeleverd tijdens die vijf weken niks doen’. Gelukkig gaat het de laatste twee weken de goede kant op. Natuurlijk is het mijn ultieme droom om mijn wereldtitel te prolongeren, maar ik verkeer niet in olympische vorm.’

Bovendien is de relatief kleine baan in Nantes niet op het lijf van Kimmann geschreven. ‘Persoonlijk houd ik van wat langere en meer technische banen, met hoge bulten, waarin ik het verschil kan maken. Dit is een redelijk eenvoudige baan met vooral flauwe bulten. Veel zal afhangen van de start en dat is niet mijn sterkste punt. Maar ik wil geen excuses zoeken. Als ik doe wat ik kan, moet ik ook op deze baan kunnen winnen.’

Na zijn wereldtitels van 2015 en 2021 kan Kimmann zondag voor de derde keer de regenboogtrui winnen. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met zijn jeugdidool Kyle Bennett.