Na een overtuigende groepsfase staan de hockeyers voor een eerste WK-examen: de kwartfinale

Strafcornerspecialist Jip Janssen schreeuwt het uit na een treffer tegen Chili. Hij wordt gefeliciteerd door Jorrit Croon. Beeld ANP

Een uitstekende opwarmronde hebben de hockeymannen op het WK achter de rug. Na drie gewonnen groepsduels is het indrukwekkende doelsaldo: 22-0. Wat valt op bij het vernieuwde Nederlands team van bondscoach Jeroen Delmee?

Sterke debutanten

De WK-selectie van bondscoach Delmee telt zeven spelers die in India debuteren op een groot internationaal toernooi. Teun Beins, Tijmen Reyenga, Steijn van Heijningen, Tjep Hoedemakers, Terrance Pieters, Derck de Vilder en Koen Bijen zijn de nieuwe namen van het Nederlandse mannenhockey. Twee debutanten sprongen er in de groepsfase bovenuit: verdediger Reyenga en aanvaller Bijen.

Vleugelverdediger Tijmen Reyenga (23) ontpopt zich als de revelatie van het Nederlands elftal. De hockeyer die nooit voor een vertegenwoordigend jeugdteam speelde, bestrijkt op het WK de gehele rechterflank. Reyenga is een verdediger naar het hart van de bondscoach. Hij zit laag bij de grond, heeft veel snelheid in huis, is sterk in duels en speelt met zijn sterke passing een belangrijke rol in de opbouw. Ook imponeert de speler van het Eindhovense Oranje-Rood met rushes over de rechterflank. Van plankenkoorts is bij Reyenga geen sprake.

De 24-jarige Koen Bijen is een echte karakteraanvaller. Bij balbezit van de tegenstander is hij de voornaamste troef in het opjagen van de verdedigers. Ballen onderscheppen en de counter inleiden vormen zijn grote kracht, tevens heeft Bijen een neusje voor de goal.

De rappe spits is een speler die zijn hand er niet voor omdraait om vuile meters te maken. Illustratief is zijn actie in het tweede groepsduel met Nieuw-Zeeland. Na een gemiste kans sprintte Bijen voluit terug om in de eigen cirkel zijn verdediging te ondersteunen. De hockeyer die tot 2010 in de jeugd van Excelsior voetbalde is een atypische spits. Hij is net zo blij met een assist of een balonderschepping als met een goal. Dit WK scoorde de Leidenaar van HC Den Bosch tot nu toe driemaal en gaf hij twee assists.

De onbetwiste strafcornerspecialist

Op de brede schouders van Jip Janssen rust een zware taak aangezien hij is aangewezen als de eerste strafcornerspecialist van het Nederlands team. Janssen gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Sterker: hij omarmt zijn verworven status. ‘Hier heb ik jarenlang voor getraind’, zei hij kort voor vertrek naar India tegen de website Hockey.nl.

Janssen (25) moest even op stoom komen dit WK. In de eerste twee duels strandden zijn vier pogingen, terwijl de tweede strafcornerman Teun Beins zijn eerste strafcorner direct binnen pushte. In de wedstrijd tegen het arme Chili (14-0) schoot Janssen donderdag met scherp. Zijn kiezelharde strafcorners, met een snelheid van circa 120 kilometer per uur, troffen viermaal doel.

Het bijzondere aan de strafcorners van Janssen is dat hij geen favoriete hoek heeft en veel weet te variëren. De verdediger van Kampong zal zijn varianten vanaf de kwartfinale zeker nodig hebben doordat het tegen toplanden steeds moeilijker wordt om strafcorners te verzilveren. Dankzij de komst van extra beschermingsmiddelen (zoals gezichtsmaskers, handschoenen en knie- en wreefbeschermers) durven uitlopers steeds meer risico’s te nemen. Niet zelden zijn er tegenwoordig drie uitlopers die zich in de baan van het schot storten.

Het echte examen

Met indrukwekkende cijfers heeft Nederland de groepsfase afgesloten. Het verjongde team boekte tweemaal een 4-0-overwinning (op Maleisië en Nieuw-Zeeland) en verpulverde WK-debutant Chili met 14-0. Voorafgaand aan het WK sprak bondscoach Delmee de hoop uit om ‘met een goed gevoel de poule door te komen zodat we klaar zijn voor de kwartfinale; dat is de ronde waar de meeste druk op zit’.

Het is nog niet bekend wie woensdag de tegenstander wordt van Nederland. De nummer 2 van groep A (Australië of Argentinië) speelt maandag in de tussenronde tegen de nummer 3 van groep B (Zuid-Korea of Japan).

Waar alle andere sterke landen in de poulefase al een topland troffen (met bijvoorbeeld België - Duitsland, Engeland - India en Australië - Argentinië) ging Nederland freewheelend door de groep. Het is de grote vraag hoe het relatief onervaren team in de knock-outfase met de spanning zal omgaan. Niet voor niets wijst Delmee zijn ploeg er keer op keer op dat er bij een toernooi een heel andere dynamiek komt kijken. ‘In het tophockey draait het om momenten, om slimmigheidjes. Eén foutje kan fataal zijn.’

Over vijf dagen volgt in het Indiase Bhubaneswar de eerste grote test voor Delmee en zijn mannen.