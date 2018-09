Na een moeilijke jeugd is bokser Anthony Joshua op weg Lord of de Ring te worden

Het was al snel duidelijk dat Anthony Joshua kampioenmateriaal was, door zijn snelheid en slagkracht. Sterallures heeft de razend populaire Brits-Nigeriaanse profbokser, die een moeilijke jeugd kende, nooit gekregen. ‘Ik denk dat mensen iets van zichzelf in Anthony herkennen.’

Doffe klappen doorbreken de tuinwijkstilte op de Bulwer Road, aan de noordelijke rafelrand van Londen. Het geluid komt uit de halfopen deur van boksvereniging Finchley ABC, gevestigd in een oud zeekadettenhonk tussen een twee-onder-een-kap woning en een huisartsenpraktijk. Een zwart personenbusje met de naam ‘Anthony Joshua’ op de achterkant verraadt dat het niet om zomaar een boksclub gaat.

‘Dat is een geschenk van Anthony voor de jonge gasten’, zegt bokstrainer Gary Foley. ‘Er is zelfs een PlayStation voor de kids. Dat is een van de dingen die hij aan de club heeft gegeven. Bokszakken, springtouwen... Noem maar op.’

Bezorgde oom

Het gaat hier niet zozeer om geven, maar om teruggeven. Zonder Finchley ABC zou de 28-jarige Anthony Joshua vanavond waarschijnlijk niet in een uitverkocht Wembley hebben gestaan voor zijn gevecht tegen de Rus Alexander Povetkin. Ruim tien jaar geleden was Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua hier komen aanwaaien. Een lange, sterke en vooral sportieve Britse jongen van Nigeriaanse komaf die de honderd meter in 11,6 seconden kon rennen en uitblonk op het voetbalveld, maar die nog nooit een bokshandschoen had aangeraakt. Het idee om te gaan boksen kwam van zijn oom Ben lleyemi, die hier vaak in de ring stond.

Het was bezorgde oom, want de jonge Anthony – Femi voor vrienden en familie – dreigde te ontsporen. Hij was geboren in Watford, ging naar een kostschool in Nigeria, maar keerde na de scheiding van zijn ouders met zijn moeder terug naar de voorstad boven Londen. Daar groeide de tiener op in een arbeidersbuurt waar verkeerde vrienden hem verleidden tot kleine criminaliteit. Een BBC-documentaire over het leven van Joshua, Engelands beste bokser, toonde hoe zijn betraande moeder haar zoon ooit ’s nachts op het politiebureau mocht komen ophalen.

Kampioenmateriaal

De tochtige loods in High Barnet werd zijn tweede huis. Voormalig Brits bokskampioen Sean Murphy ontfermde zich over de ambitieuze, praatgrage 18-jarige, geassisteerd door Foley. ‘Het was al snel duidelijk dat hij kampioenmateriaal was, door zijn snelheid en slagkracht’, zegt laatstgenoemde. Maar dat niet alleen. ‘Hij heeft ook het karakter van een winnaar. Leergierig en gedisciplineerd.’

Joshua bleef echter in aanraking met justitie komen. In 2009 belandde hij na een vechtpartij in de gevangenis van Reading en in 2011 reed hij te snel in zijn Mercedes waarin een voorraadje wiet werd aangetroffen. Het leverde hem een taakstraf op.

Joshua werd tijdelijk uit het Britse boksteam gezet, maar alles bleek vergeven en vergeten nadat hij bij zijn terugkeer zilver won op het WK voor amateurs en een jaar later goud op de Olympische Spelen van Londen. Door de Olympische medaille was Joshua in een klap een nationale bekendheid.

Anthony Joshua (links) en Alexander Povetkin kijken elkaar uitdagend aan tijdens een persconferentie voorafgaand aan hun gevecht. Bokspromotor Eddie Hearn kijkt in het midden toe. Foto Getty Images

Na enige twijfel – geld verdienen was niet de reden dat Joshua was gaan boksen – werd hij prof. Hij kwam onder de hoede van bokspromotor Eddie Hearn, de promotor van de beroemde Britse bokskampioen Frank Bruno.

Onder de hoede van Hearn is Joshua aan een zegereeks bezig van 21 gewonnen partijen. Voorlopig hoogtepunt was anderhalf jaar geleden zijn adembenemend gevecht tegen de Oekraïner Wladimir Klitsjko. Heel anders was zijn treffen een jaar later met de Nieuw-Zeelander Joseph Parker. De tienduizenden fans in het Millennium Stadium van Cardiff hoopten op een Klitschko-achtig straatgevecht. Joshua, een schaakliefhebber, koos echter voor een tactisch gevecht. Hij won uiteindelijk. Voor het eerst in zijn profcarrière op punten.

Vol Wembley

Wat beide gevechten wel gemeen hadden? De massale publieke belangstelling. Joshua heeft het Wembley-stadion en het Millennium Stadium twee keer weten uit te verkopen, iets dat normaal gesproken alleen voetbal- en rugbyploegen lukt. ‘Ik denk dat mensen iets van zichzelf in Anthony Joshua herkennen’, zegt zijn voormalige trainer Foley. ‘Een man die geen makkelijke jeugd heeft gehad en zich heeft opgewerkt tot de absolute top, zonder daarbij sterallures te krijgen. Hij is geen patser, maar een bescheiden en goudeerlijke man die niet vergeten is waar hij vandaan is gekomen. Hij traint nog steeds bij deze club. Sterker nog, hij was hier gisteren nog aan het trainen.’

Zijn loyaliteit blijkt ook uit de BMW die hij zijn coach Murphy aan de vooravond van zijn gevecht met Klitsjko schonk. ‘Anthony wil graag een rolmodel zijn en al onze jongeren lopen met hem weg’, vertelt Foley, ‘Voor het gevecht tegen Povetkin gaan we met 36 clubleden naar Wembley, allemaal door hem geregeld.’

De Britse bokser Anthony Joshua. Foto Getty Images

Opwarmertje

Het gevecht met de sluwe Rus Povetkin wordt als een opwarmertje gezien voor een mogelijk duel met Deontay Wilder, de 32-jarige Amerikaan die al zijn 40 partijen heeft gewonnen. Wilder vecht binnenkort in Las Vegas tegen Tyson Fury, de omstreden Britse bokser die bezig is aan een comeback en dolgraag tegen Joshua zou willen vechten.

Bij zo’n mogelijk gevecht tussen Wilder en Joshua zal de discussie vooral draaien om de vraag waar deze zal moeten plaatsvinden. Lange tijd was het haast vanzelfsprekend dat de Britse bokser de Atlantische Oceaan moest oversteken. Maar het zwaartepunt van het boksen ligt niet langer in de Verenigde Staten, maar in het Verenigd Koninkrijk.

Joshua is de prins van een nieuwe gouden eeuw in het Britse boksen. David Haye, kind van een Zuid-Londense achterbuurt, droeg in 2009 bij tot de hernieuwde populariteit van deze vechtsport door tegen alle verwachtingen de Russische reus Nikolai Valuev te verslaan. En ook de eerder genoemde Fury en weltergewicht Amir Khan boekten de afgelopen jaren successen die tot de verbeelding spraken.

Wederopstanding

In de jaren daarvoor liep het Britse boksen, ondanks successen van Lennox Lewis en Frank Bruno, ver achter. De opleving heeft niet alleen te maken met de opkomst van sterke Britse boksers, maar ook met marketing. ‘Boksen was tien jaar geleden dood’, aldus promotor Hearn. ‘Gevechten vonden plaats in halflege amusementshallen met basketbalmanden aan de muur. Dat had geen aantrekkingskracht. Net als met darts hebben we er een show van gemaakt, met scherpe televisiecommentatoren en populaire muzieknummers als Sweet Caroline. Televisiekijkers zien 90.000 mensen juichen en denken: daar wil ik ook bij zijn.’

Joshua is intussen is nog lang niet uitgeleerd. In zijn relatief bescheiden Londense appartement kijkt hij ter lering graag naar documentaires over bekende voorgangers. Zo leerde hij dat boksers als Manny Pacquiao en Floyd Mayweather alleen trainden als hun lichaam er klaar voor was en dus niet om zes uur ’s ochtends in de sportschool stonden. Sindsdien staat Joshua op als hij wakker is. Ook heeft hij een bezoek gebracht aan het lab van sportfabrikant Under Armour om te zien hoe de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo zijn lichaam ‘eeuwig jong’ houdt.

Boksen heeft Joshua niet alleen dertig miljoen pond (ruim 33 miljoen euro) opgeleverd, maar ook het recht om de letters OBE achter zijn naam te zetten, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Daarnaast is Joshua in het bezit van drie van de vier wereldtitels in het zwaargewicht. De gordels neemt hij soms mee naar de club, zo vertelt Foley, waar hij de jonge boksers op zijn handschoenen laat slaan. Mocht hij erin slagen om ooit ook de Amerikaan Wilder te verslaan en de nog ontbrekende titel te veroveren, dan kan Joshua mogelijk de titel Sir krijgen. Of, net als de legendarische Britse atleet Sebastian Coe, die van Lord. Lord of the Ring, in zijn geval.