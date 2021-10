Na een maand feesten gaat tennisster Emma Raducanu als een beroemdheid weer aan de slag

Emma Raducanu bij de première van de nieuwste Bond-film. Beeld Getty

Tijdens een van haar vele televisieoptreden en persconferenties merkte Emma Raducanu half-serieus op dat het haar afgelopen tijd moeite kostte om een baan te boeken. Door haar succes in New York wads er een stormloop ontstaan op de Britse tennisbanen: het Emma-effect.

Emmamania bleek de afgelopen weken sowieso al een stuk aanstekelijker dan Henmania (naar Tim Henman) en Murraymania (naar Andy Murray) in het nabije verleden. De enige keer dat de Britten hun nieuwe heldin sinds de finale op Flushing Meadow nog zagen spelen was op een baan van het Nationale Tenniscentrum in Roehampton, niet ver van Wimbledon. Daar sloeg de ‘Queen of Tennis’ na haar terugkeer uit New York een liefdadig balletje met Kate Middleton, de toekomstige koningin. Raducanu kampte met zenuwen, zo beweerde ze achteraf, anders dan in de US Open-finale tegen Leylah Fernandez.

Dat was een keurig antwoord, het antwoord dat verwacht kan worden van een gymnast uit een nette buitenwijk van de Britse hoofdstad. Sinds ze met haar ouders - Chinese moeder en Roemeense vader - op jonge leeftijd uit Canada is geëmigreerd, woont Raducanu in Bromley, een buurt waar de burgerlijkheid garant heeft gestaan voor een generatie muziekrebellen, van David Bowie, Billy Idol tot Siouxsie Sioux.

Nu heeft Bromley de wereld wederom verrijkt met een vedette.

Covergirl

Raducanus potentie als wereldster was reeds opgemerkt voor ze bij de US Open tien potjes op rij won: drie in de kwalificaties en zeven in het hoofdtoernooi. Na haar debuut op Wimbledon, waar ze met een wildcard de laatste zestien bereikte, belandde ze reeds op de cover van het modetijdschrift Vogue. Dat bleek slechts de opmaat te zijn voor een Amerikaanse Droom. De laatste bal tegen Fernandez in de US Open-finale, een ace, was nog niet geslagen of de uitnodigingen stroomden binnen van mensen en bedrijven die goud in Raducanu zagen.

De winnares heeft alles waar sponsoren van dromen: niet alleen is ze een van de beste tennisspelers ter wereld, ze is ook fotogeniek, intelligent en goedlachs. Als bonus, vanwege de enorme afzetmarkt, telt haar deels Chinese afkomst. Daarom vond ze zichzelf, twee dagen na haar zege, in kledij van Chanel terug op de catwalk van de Met Gala, de Oscars van de modewereld. De Engelse die in mei nog eindexamens maakte, liep opeens tussen Jennifer Lopez en Kristen Stewart.

Modehuis

Haar eerste sponsorcontract tekende ze voor ’s werelds grootste modehuis. De ringen, armbanden, oorbellen en halskettingen die ze draagt, zullen voortaan van het merk Tiffany zijn, alsmede het kruis dat om die halsketting hangt. Tiffany maakt deel uit van het LVMH-conglomeraat van de op drie na rijkste man ter wereld, Bernard Arnault.

Raducanu na het winnen van de US Open. Beeld AFP

Maar gaat ze de tenniswereld domineren zoals Federer dat heeft gedaan, of Serena Williams? Aan haar talent zal het niet liggen: haar vermogen bijvoorbeeld om de bal heel snel te nemen, en evenmin aan haar mentale weerstand. Zo slaagt ze erin missers tijdelijk uit het geheugen te wissen, een belangrijke kwaliteit op beslissende momenten.

Hoe ambitieus ze is, bleek eveneens tijdens de voorbije sprookjesweken. Op de dag dat ze met de Hertogin van Cambridge tenniste onthulde Raducanu dat ze geen gebruik meer zal maken van de diensten van Andrew Richardson, de coach die haar op de grandslamtoernooien in Londen en New York had bijgestaan, en die haar ook al begeleidde op 11-jarige leeftijd. Ze zoekt naar een coach die meer ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Genadeloos.

Streng en veeleisend

Wisselen van coach heeft ze door de jaren heen regelmatig gedaan, meestal op aanraden van haar vader Ian. Het verhaal van Emma is immers ook het klassieke verhaal van ambitieuze immigranten. Op de Amerikaanse televisie vertelde ze hoe streng en veeleisend haar ouders zijn, een relaas dat veel migrantenkinderen kunnen navertellen. ‘Mijn vader is moeilijk tevreden te stellen, maar ik ben er dit keer in geslaagd,’ liet ze weten.

Gevraagd naar haar gedrevenheid en discipline wees Emma, die Mandarijn verstaat, op haar Chinese wortels. Typerend voor de ambitie en discipline was dat moeder Renee, op de finaledag van de US Open, te gast was bij tennisclub Sundridge Park in Zuidoost-Londen om namens haar helaas verhinderde dochter de Kent Player of the Year-onderscheiding in ontvangst te nemen. Reizen naar New York was wegens de coronamaatregelen erg lastig.

Commentatoren hebben hun zorgen uitgesproken over de snelheid waarmee Raducanu is vercommercialiseerd. Bij David Beckham duurde het enkele jaren voordat hij van bekende voetballer een merk werd, terwijl dat proces bij Raducanu minder dan een maand heeft geduurd. De tenniskoningin heeft als klein voordeel dat de tabloids tegenwoordig een stuk braver zijn.

Ouders beheren financiën

De strengheid van de ouders moet ervoor zorgen dat hun dochter weer met beide voeten op de aarde komt te staan, bij voorkeur op het gravel of gras van de tennisbaan. Klein is de kans dat de religieuze Raducanu haar verdiende geld op een roekeloze manier gaat uitgeven. Voor de 2,5 miljoen dollar die ze na het winnen van de US Open via een cheque ontving, zal worden beheerd door haar ouders, die beiden in de financiële wereld werken.

Haar voorlopig laatste glamouroptreden was afgelopen week bij de wereldpremière van de jongste James Bond-film. In een jurk van Dior en versierd met juwelen van Tiffany verscheen ze afgelopen week op de rode loper van de Londense Royal Albert Hall om No Time To Die te zien, de film die was vertraagd door de coronacrisis. Het was meteen een weerzien met haar nieuwe tennisvriendin, de Hertogin van Cambridge, alias Kate.

Ondertussen had Raducanu besloten dat het tijd is weer serieus te gaan tennissen, om te beginnen in de woestijn van Californië. Daarna gaat ze naar Moskou voor de Kremlin Cup en naar het Roemeense Cluj voor de Transylvania Open. Vanwege de afkomst van haar vader zal dat laatste toernooi een emotionele ervaring zijn. Op sociale media plaatste de nummer 22 op de wereldranglijst een video waarop te zien is dat ze hard aan het trainen is.

‘Nothing beats this’, was de begeleidende tekst, gevolgd door de hashtag ‘work’.