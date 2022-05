Na een langgerekt gooooooooallll zingt El Bombástico geëmotioneerd Mijn Feyenoord

Feyenoord biedt sinds kort in de fan- en webshop een nieuwe kledinglijn te koop aan, Road to Tirana. Het is geen omvangrijke lijn. Er kan gekozen worden uit een T-shirt, sjaals met de namen van de twee finalisten en een vaantje. Het ziet er allemaal nogal lullig uit.

Het T-shirt is rood, net zoals het Air Albania Stadium in Tirana, en op de voorkant zijn de namen vermeld van de steden die Feyenoord aandeed voordat de finale van de Conference League werd bereikt, van Pristina tot Marseille. De prijs: 15 euro.

En dat is dan ook weer ontzettend sympathiek. In de webshop van Ajax kun je voor dat geld net een Steven Berghuis-mok uitkiezen. Feyenoord let op de kleintjes. Eens een volksclub, altijd een volksclub.

Ik kreeg er ook enorm veel zin in, in de finale Feyenoord - AS Roma, iets wat ik tot een paar weken geleden niet voor mogelijk had gehouden want ja, de Conference League. De Conference League is nu eenmaal geen Champions League en ook geen Europa League. De Jut en Jul-competitie, noemde Louis van Gaal het toernooi neerbuigend. Jul sprak de bondscoach trouwens uit als Juul.

Dertig jaar geleden speelde Ajax ook een finale in een Jut en Jul-competitie, die heette destijds nog de Uefa Cup. Iedereen was door het dolle, nadat beginnend trainer Van Gaal Ajax langs provincieclubjes als Örebro, Rot Weiss Erfurt en Osasuna had geleid. Dat waren nog eens leuke reisjes voor deze beginnende clubwatcher.

Tienduizenden Ajax-supporters trokken na de tweede finalewedstrijd tegen Torino (0-0) vanuit het Olympisch Stadion het centrum van Amsterdam in en Van Gaal liet zich zielsgelukkig bejubelen op het balkon van de Stadsschouwburg. Dit voor de vele Ajax-fans die de afgelopen weken voortdurend hooghartig de prestatie van Feyenoord hebben lopen bashen.

Weg met de relativering, leve de Conference League. De voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder schatte deze week dat minstens vierduizend fans zonder kaarten naar Tirana zullen reizen. Vierduizend anderen hebben het geluk dat ze er op tijd bij waren. De kaarten om de wedstrijd woensdag in de Kuip te bekijken, waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Hoogst modern noemde Feyenoord het The Final@de Kuip. Lee Towers komt zingen.

Ik was al overstag gegaan toen begin deze maand in de Kuip Ignacio Ostertag opdook, een vriendelijke jurist uit Argentinië. Wonderlijk verhaal. Zijn bijnaam is El Bombástico. De liefde voor Feyenoord begon in 1993 toen hij Jószef Kiprich zag scoren in de kampioenswedstrijd tegen FC Groningen.

I will not forget this day. Thank you very much #HetLegioen! You made me feel in home, I don't want to leave this city!#Feyenoord pic.twitter.com/RzOgl2vno1 — El Bombástico 🇳🇬 🔴⚪ (@IgnacioOstertag) 9 mei 2022

Op sociale media geeft hij met veel kennis van zaken en in een voortdurende staat van grote opwinding commentaar bij wedstrijden van Feyenoord, in het Spaans. Soms barst hij spontaan uit in Hand in Hand Kameraden.

📢 Deze Argentijnse commentator gaat helemaal uit zijn plaat na de goal van Sinisterra tegen PEC Zwolle.



De Spaanse versie van 'Hand in Hand' klinkt daarna ook niet beroerd! 🤣 pic.twitter.com/rA0uUKMchM — ESPN NL (@ESPNnl) 14 januari 2021

Zijn verslag van een winnend doelpunt van Cyriel Dessers in blessuretijd tegen AZ is geweldig. Na een langgerekt gooooooooallll begint El Bombástico geëmotioneerd de hit Mijn Feyenoord van Lee Towers te zingen, ‘Sterk in Rotterdam, sterk in Nederland, niets is sterker dan dat ene woord, Faaienoord, maain Faaienoord’.

En dat voor een Argentijn die nog nooit in Nederland was geweest toen hij dankzij crowdfunding voor de wedstrijd Feyenoord - PSV oog in oog stond met de Kuip. Daar zijn mooie filmpjes van gemaakt, door Rijnmond onder meer. Ostertag zegt dat Nederland zijn thuisland is, vindt het de mooiste dag van zijn leven en barst diverse keren in tranen uit.

De eindredacteur zette Adiós Nonino in de uitvoering van Carel Kraayenhof onder het filmpje, de tranentrekker die bekend werd op de huwelijksdag van Máxima en Willem-Alexander. Dat had verkeerd kunnen uitpakken, maar het gaf deze merkwaardige geschiedenis nog meer allure. Hopelijk redt Faaienoord het woensdag in Tirana, dat zou mooi zijn.