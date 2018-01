Na een lange strijd met activisten schrappen de Cleveland Indians hun embleem van de grijnzende indiaan

Veel fans van de ploeg uit Ohio zijn tegen het verbannen van 'Chief Wahoo', die al sinds 1947 de mascotte van de club vormt. De clubleiding is echter gezwicht voor de honkbal-liga MLB en activisten uit de hoek van de Native Americans. Clyde Bellecourt van de American Indian Movement was opgetogen over het besluit het 'stuitende' embleem te schrappen.



Bellecourt en andere activisten hopen dat de overwinning het begin vormt van een drastische schoonmaak: tal van Amerikaanse sportclubs hebben mascottes die op de indianen zijn geënt. Vooral de Washington Redskins staan al tientallen jaren onder druk om hun naam te veranderen. 'Eigenaar Dan Snyder moet in de spiegel kijken en zich afvragen of hij de bekendste verspreider van bekrompenheid uit de moderne sportgeschiedenis wil worden of dat hij eindelijk aan de goede kant van de geschiedenis wil staan en de naam van zijn team wijzigt', zei de actiegroep 'Change the Mascot'.