Na een laat doelpunt en een minuut billenknijpen staan de hockeysters toch weer in de halve finale van het WK

De Nederlandse hockeyvrouwen vieren de 2-1 tegen België. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Voor 9.500 toeschouwers bereikten de Nederlandse hockeysters voor de zevende keer in successie de halve finale van het WK. In het Spaanse Terrassa – waar de strijd om de medailles plaatsvindt – gaat de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders komend weekend op jacht naar haar derde wereldtitel op rij. De regerend olympisch kampioen speelt na een zeer turbulent verlopen halfjaar dus ‘gewoon’ om de prijzen op het WK.

Op de wedstrijddag van Nederland tegen België was het op de kop af zes maanden geleden dat succescoach Alyson Annan het veld moest ruimen als bondscoach van de hockeyvrouwen. Annan werd verantwoordelijk gehouden voor een ongezond topsportklimaat bij het Nederlands team. De uitstekende resultaten op het veld (olympisch kampioen, drie Europese titels en WK-goud) verbloemden dat er achter de schermen veel was misgegaan. De conclusies van een onafhankelijk onderzoek logen er dit voorjaar niet om. Bij het Nederlands team was sprake van een sterke hiërarchie waarin weinig ruimte was voor openheid, eerlijkheid en eigenheid. Ook gingen enkele speelsters gebukt onder verbale intimidatie.

Met de promotie van de Duitse assistent-bondscoach Jamilon Mülders tot bondscoach ad interim (tot en met dit WK) ging er vanaf medio januari een nieuwe wind waaien. Mülders hamerde van meet af aan op het versterken van de verbinding; tussen de speelsters onderling en tussen speelsters en staf. Niet het winnen van een gouden WK-medaille ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, maar het gezamenlijk streven naar de juiste balans tussen welzijn en prestaties.

Praatsessies

In aanloop naar het kwartfinaleduel met België temperde Mülders de immer hooggespannen verwachtingen van de buitenwacht ten aanzien van de hockeyvrouwen. ‘We moeten niet vergeten dat wij van ver komen. Het is niet niks wat er allemaal is gebeurd. Voor ons is het een moeilijker toernooi dan anders, het wordt echt geen walk-over. We hebben weinig tijd met elkaar kunnen doorbrengen op het trainingsveld’, aldus Mülders, die in zijn eerste maanden dikwijls meer praatsessies dan trainingssessies moest beleggen.

In de drie groepswedstrijden dit WK (tegen Ierland, Duitsland en Chili) speelde Nederland vorige week weinig overtuigend. Na het laatste pouleduel met Chili sprak Felice Albers (22) de verwachting uit dat Nederland in de kwartfinale een ander gezicht zou laten zien. ‘Als de druk erop staat, zijn we op ons best’, aldus de middenvelder die het WK in haar geboortestad speelt.

Duel tussen Frédérique Matla en de Belgische Hélène Brasseur. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Combinatiespel

Tegen de Belgische hockeyvrouwen – nummer zeven van de wereldranglijst en voor het eerst WK-kwartfinalist – begon Nederland sterk. Bij vlagen liet het Nederlands elftal goed combinatiespel zien, zoals bij de openingsgoal van Laurien Leurink na een aanval over vier schijven. Halverwege stond er slechts een 1-0-tussenstand op het bord.

Na rust maakte België, de ploeg van de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren, vanuit het niets gelijk. Bij de eerste Belgische strafcorner van de wedstrijd tipte Alix Gerniers de bal uit een mooie variant binnen. Nederland was even van de leg, maar stelde in het vierde kwart via Freeke Moes orde op zaken. Na een fraaie actie over de linkerflank scoorde ze via het been van de Belgische doelvrouw de 2-1. In de slotminuut werd het nog billenknijpen voor Nederland toen België twee strafcorners kreeg. Keeper Josine Koning redde fraai waarna het Wagener Stadion ontplofte van opluchting en blijdschap.

Door de overwinning speelt Nederland zaterdag in Spanje in de halve finale tegen de winnaar van het duel Australië – Spanje, dat woensdag op het programma staat. Zondagavond is de WK-finale. Het is dit jaar voor het eerst dat het WK in twee landen wordt gespeeld.