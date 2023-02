Na een jaar boycot hebben Russen heimwee naar de grote schaatsfamilie

Natalja Voronina viert met de Russische vlag haar wereldtitel op de 5.000 meter in 2020 op het ijs van Salt Lake City. Beeld EPA

In tweeënhalf uur rijdt de boemeltrein van Moskou naar Kolomna, een stil vestingstadje aan de Oka dat ooit de prille Russische staat moest beschermen tegen aanvallen van ruitervolken uit de steppe van over de rivier. Het goed bewaarde Kremlin en enkele kloosters zijn stille getuigen van een roemrijk verleden.

Maar Kolomna heeft (of had) ook nu nog internationale allure, als Ruslands officieuze schaatshoofdstad. Die status wordt belichaamd door schaatstempel Kometa, vlak naast het Kremlin. Opgeleverd in 2006 en ontworpen door de Nederlander Bertus Butter is het een van de grootste en best geoutilleerde overdekte ijsbanen die het land kent. Een Russisch Thialf.

Over de auteur Geert Groot Koerkamp is correspondent Rusland. Hij woont sinds 1992 in Moskou.

De tribunes bieden plaats aan zesduizend bezoekers, maar zijn goeddeels leeg tijdens een regionaal jeugdtoernooi voor teams uit centraal Rusland, waar zestig jongens en meisjes tussen de 14 en 17 jaar strijden om de allroundtitel. ‘Maar toen hier het WK en het EK werden gehouden was het stadion tot de nok toe gevuld’, zegt trainer en oud-schaatser Joeri Petrov. ‘Het is een fantastische baan.’

Er klinkt weemoed door in zijn stem en dat is geen wonder. Het laatste grote toernooi dat hier is gehouden dateert alweer van vijf jaar geleden. Het enige EK allround in Kolomna vond plaats in 2008 en van 2007 tot 2013 waren er meerdere wereldbekerwedstrijden, in 2016 volgde het WK afstanden en twee jaar later het EK afstanden.

Baanrecords Kramer en Ter Mors

Het bord met de baanrecords herinnert aan die hoogtijdagen, toen het schaatsminnend publiek van heinde en verre afreisde naar die veelbelovende nieuwe Russische baan. De puntentotalen van Sven Kramer en Ireen Wüst zijn sinds 2008 niet meer verbeterd. Kramer tekende in 2016 voor de baanrecords op de 5 en 10 kilometer, Jorien ter Mors deed dat op de 1.500 meter in hetzelfde jaar.

De baanrecords van na 2016 zijn op de vingers van een hand te tellen. Die staan op naam van Denis Joeskov, Pavel Koelizjnikov, Angelina Golikova en Darja Katsjanova, grote namen in het Russische schaatsen van de laatste jaren.

Net als andere sportorganisaties heeft de Internationale Schaatsunie (ISU) in maart vorig jaar besloten sporters uit Rusland en Belarus ‘tot nader order’ uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden, als reactie op de Russische inval in Oekraïne. Ook mogen beide landen voorlopig geen internationale ISU-toernooien meer organiseren. Of en hoe Russische schaatsers kunnen deelnemen aan de Winterspelen van 2026 is nog niet duidelijk.

Dat betekent niet alleen dat het ijsstadion in Kolomna volle tribunes voorlopig wel kan vergeten, maar ook dat een aanstormende generatie jonge Russische schaatsers weinig perspectief meer heeft op internationaal niveau te kunnen wedijveren. Hoe bepalend Oekraïne ook is voor hun lot, over de uitsluiting of oorlog praten willen de schaatsers en coaches niet. De consequenties schetsen ze wel.

Grote talenten

‘Voor de volwassen schaatsers is dat zwaar, mensen als Pavel Koelizjnikov en Roeslan Moerasjov, voor hen is het heel erg moeilijk’, zegt de 65-jarige Petrov, eerder – ‘van kinds af aan’ – trainer van Denis Joeskov. ‘Wat betreft de aankomende generatie, zoals de 14- en 15-jarigen die hier nu zijn, zij hebben veel nationale kampioenschappen waar ze zich op kunnen richten. Daarnaast gaan ze straks naar het toernooi Children of Asia, in Kemerovo. En niet zo lang geleden zijn onze junioren nog in China geweest.’ De zomer- en wintertoernooien onder de naam Children of Asia worden sinds 1996 door Rusland georganiseerd voor jonge sporters uit Rusland, Wit-Rusland en een handvol Aziatische landen.

De jeugd heeft hoe dan ook de toekomst, betoogt Petrov ook tegen oud-wereldkamioen Nikolaj Goeljajev, de voorzitter van de Rusissche schaatsbond. ‘Goeljajev begrijpt dat we aandacht moeten schenken aan de jongeren. Want onze topschaatsers, hoe lang zullen die nog meedoen? Een jaar, twee, vijf? Maar de jeugd moeten we niet kwijtraken, zeker nu ze al zo goed zijn. Kijk, hij daar heeft resultaten laten zien die beter waren dan die van Joeskov op die leeftijd, 15 jaar. Hij is al veel sneller. Hij heeft 1.59 neergezet op de 1.500 meter en 1.17 op de 1.000 meter.’

Petrov wijst glimlachend en zichtbaar trots op zijn kleinzoon Matvej Bazjanov, die juist het hoogste podium beklimt als de winnaar van het allroundtoernooi voor 14- en 15-jarigen. ‘Hij is de zoon van mijn dochter en het neefje van olympisch kampioene Svetlana Bazjanova, weet u nog? Nee, de genen gaan niet verloren. Hij zegt zelf: ‘Opa, we moeten de traditie voortzetten’. Want ja, wij zijn allemaal schaatsers, van vaderskant en moederskant, alle opa’s en oma’s.’

Groot dromen

De beste bij de meisjes is de 15-jarige Veronika Beschlebnaja uit Moskou. Begonnen als kunstrijdster, schaatst ze vijf jaar op de lange baan en zit ze al enige tijd aan de top van haar leeftijdsgroep. Jutta Leerdam en Angelika Golikova zijn haar grote voorbeelden, een bron van inspiratie. ‘Ik ben van plan mijn niveau verder te verbeteren en ik zou natuurlijk ook bij de nationale ploeg willen komen.’

Hoe ze nu kijkt naar internationale toernooien, waar de Russen niet aan mee mogen doen? ‘Onlangs was er het EK in Noorwegen, ik heb dat wel gevolgd. Zonder de Russen was het wel een beetje saai. Maar ik kijk naar de techniek daar, om te leren van de ervaring van anderen en dat probeer ik ook toe te passen.’

Januari 2020, EK afstanden. Sprinter Pavel Koelizjnikov tijdens zijn winnende rit op de 500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Lachend: ‘Ik weet niet in hoeverre dat is gelukt.’ Veronika koestert wel de droom ooit zelf op dat niveau te presteren. ‘We hopen natuurlijk heel erg dat we in de toekomst weer op het wereldtoneel kunnen meedoen. Binnen Rusland hebben we ook wel een goede concurrentie, die is voorlopig voldoende. Maar we hopen er natuurlijk het beste van.’

Leeftijdgenootje Ksenia Sirazjeva hoopt het ook ver te schoppen in de schaatssport, al liep dit toernooi door een ziekte die haar onlangs plaagde niet zoals ze had gewild. Op haar 6de kwam ze met haar ouders uit Basjkirië naar Kolomna, speciaal om op deze baan te kunnen schaatsen.

Sprintkampioen Koelizjnikov is haar sportheld. ‘Ik ben ook een sprinter, de lange afstanden zijn niet mijn ding. Net zo worden als hij, dat is mijn doel. Hij is ook een aardige jongen, al heb ik hem nooit persoonlijk ontmoet. Ik zie hem hier wel elke dag op de training. Iedereen wil met hem op de foto. Dus dat is het doel, daar streef ik naar. Soms lukt het niet, maar je moet niet bij de pakken neerzitten.’

Buitenlandse concurrentie

Bij de startpositie voor de 500 meter staat Albert Fofanov, een 37-jarige trainer uit Kolomna. Hij vindt het niet meer dan natuurlijk dat de deelnemers aan dit jeugdtoernooi opkijken tegen de groten uit de schaatstop, die hier vrijwel dagelijks hun rondjes draaien. ‘Ja, wij zien dat allemaal, we kijken ernaar, natuurlijk is er dat verlangen van onze jongens en meisjes in de nationale ploeg te komen om zich verder te ontwikkelen. Maar de concurrentie met de buitenlanders, daar hebben ze nog niet aan geroken, dat staat nog ver van ze af. Het accent ligt vooralsnog bij de interne strijd, hier de beste resultaten laten zien, dat houdt die jongeren nu vooral bezig’.

Die resultaten worden wel nauwlettend in de gaten gehouden, bijvoorbeeld door Sergej Klevtsjenja, tweevoudig wereldkampioen sprint en trainer van de Russische sprintsters, weet Fofanov. ‘Natuurlijk zijn er jongens en meisjes die zich onderscheiden en Klevtsjenja maakt nu ook een keuze uit die jonge mensen. Hij heeft grote sportvrouwen als Angelina Golikova en Kristina Silajeva onder zijn hoede. Maar hij stelt nu al een reserveteam samen, voor de toekomst, wanneer dat allemaal voorbij is en men ons weer opneemt in de grote schaatsfamilie. Dan komen we hopelijk met nieuwe namen. En zo moet het ook, je moet werken aan de toekomst.’

Intussen houden de Russen wel degelijk ook een oogje op aanstormend talent in het buitenland, de potentiële concurrenten van de toekomst. Ook in Nederland. ‘Bij jullie doet Angel Daleman het zowel in shorttrack als bij het langebaanschaatsen buitengewoon goed’, zegt Fofanov geestdriftig. ‘Zij laat resultaten zien op het niveau van Miho Takagi op diezelfde leeftijd. Waar Miho Takagi 1.59 haalde op de 1.500 meter, heeft dat meisje al 1.58 neergezet. Dat is fantastisch.’

Pavel Pegov (66), trainer van de schaatsploeg uit Moskou, op de baan van in Kolomna. Beeld Geert Groot Koerkamp

Geen baan in Moskou

Langs de baan moedigt Pavel Pegov zijn pupillen op het ijs aan. Hij is trainer van de ploeg van Moskou die al jaren in Kolomna oefent sinds het Krylatskoje-stadion in Moskou werd omgebouwd tot een hospitaal voor coronapatiënten. ‘Dat duurt nu al drie jaar’, verzucht hij. ‘En ik weet niet of we het nog terugkrijgen. Heel veel schaatsers zijn er daarom mee gestopt, ook jongeren.’

Pegov bereikte in 1983 wereldfaam met zijn wereldrecords op de 500 en 1.000 meter in Medeo. De uitsluiting van Russische schaatsers gaat hem aan het hart, al wil niemand in Kolomna daar openlijk over praten. ‘Dit is mijn sport, ik ben er al vanaf mijn 12de mee bezig en ik ben nu 66. Ik zou willen dat de schaatssport floreert. In Nederland, in Rusland, overal.’

Sinds de uitsluiting volgt Pegov de internationale wedstrijden niet meer zo intensief als voorheen. ‘Heel oppervlakkig, om eerlijk te zijn. Toen onze sporters eraan deelnamen keek ik alle toernooien heel nauwgezet. Maar ik weet wel ongeveer wat voor tijden daar nu gereden worden bij de wereldbekerwedstrijden en welke tijden onze mensen neerzetten bij het Russische kampioenschap. Natuurlijk zijn die resultaten verschillend.En niet in ons voordeel.’