Na een indrukwekkende sportzomer mogen we weer, lekker voetballen

Wat is het heerlijk ontspannend om naar het voetbal van Hakim Ziyech te kijken de laatste weken. Denk maar eens na waar je dat ziet, dergelijke passes, de diepte in zijn spel, de creativiteit, de werklust ook; het gemak van trappen. Vijftig meter overbruggen alsof hij een pluisje van tafel veegt. Dat is zeldzaam, zeker in Nederland, zelfs internationaal. Vooral Ziyech verhief het voetbal van Ajax tegen Standard Luik en Dinamo Kiev tot een lustopwekkend spel.

Want in zekere zin is sport overal hetzelfde, of het nu gaat om de betovering van de bal of om de volharding van een zwemmer tijdens een oneindige tocht door Friese dreven. Ik keek onlangs naar het filmpje van bondscoach Didier Deschamps tijdens de rust van de WK-finale, Frankrijk Kroatië. Samengevat zei hij, bij een voorsprong van 2-1: ‘Achterin dichthouden en alle ballen op Mbappé.’

Die heerlijke simpelheid, de pure sport, ontdaan van alle gewichtigdoenerij, van tactische omlijsting. Zoals in de allergrootste finale gaat het bij ons ook, bij Terrasvogels in Santpoort, op een niveau alleen waarvoor bijna geen klasse meer bestaat. Björn was de laatste jaren onze Mbappé. Jong en razendsnel. Zo was dus onze tactiek, als we het moeilijk hadden: dichthouden en alle ballen op Björn, zeiden we dan tegen elkaar. Daar hadden wij geen Deschamps voor nodig.

Want dat is de verbinding tussen de allerbesten en de gewone stervelingen; het begint weer, de teamsporten bij de liefhebbers. We hebben met zijn allen genoten van de indrukwekkende sportzomer, waarin de prijzen niet waren aan te slepen voor Nederlanders.

Beker, medailles en ereprijzen voor hockeyers, atleten, zwemmers, wielrenners, turners. Nu mogen we zelf weer, op ons niveau, met onze ambitie, met ons chagrijn en met onze vreugde.

In een filmpje van de hoofdsponsor van de KNVB is de boodschap mooi verpakt: ‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’ En zelfs in ons grotemannenvoetbal gloort licht in de crisis. Althans, daarin mogen we best geloven aan het begin van het seizoen. Bij AZ schamen ze zich oprecht voor de vroege Europese uitschakeling tegen een stel Kazachen. Reken maar dat ze evalueren in Alkmaar, dat het niet meer snel voorkomt, zo’n deceptie.

Wie weet plaatsen Ajax en PSV zich deze week voor de Champions League. En bondscoach Ronald Koeman maakte zijn voorlopige selectie voor het Nederlands elftal bekend. Wie naar de namen kijkt ziet best perspectief. We voetballen eerst tegen Peru om Sneijder uit te luiden en daarna tegen wereldkampioen Frankrijk zelf, in de nieuwe Nations League.

Ja, die wereldkampioen is veel beter dan Oranje, nog steeds. Maar op een goede dag zegt de bondscoach van Frankrijk gewoon dat ze het achter moeten dichthouden en dat het verstandig is alle ballen op Mbappé te spelen. Precies zoals wij dat willen bij Terrasvogels. Wij hebben maar één probleem: onze Björn is weg. Hij zocht het iets hogerop. Hij rende achter zijn ambitie aan. Zoals wij allemaal doen, op ons eigen niveau.