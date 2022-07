Na een beroerde serie verliest Firouzja zich in nachtelijke internetvluggertjes

In december werd de toen 18-jarige Alireza Firouzja onthaald als een toekomstige wereldkampioen. De in Iran geboren Fransman had in korte tijd doelen bereikt waarvan de meeste schakers slechts kunnen dromen. Hij had zich geplaatst voor het kandidatentoernooi, hij stond tweede op de wereldranglijst en hij was toegetreden tot een genootschap waarvan grootmeesters alleen lid kunnen worden als ze de grens van 2.800 ratingpunten passeren.

Zes maanden later is het enthousiasme over Firouzja’s prestaties verdwenen. In het kandidatentoernooi in Madrid staat hij met vier punten uit elf partijen op de laatste plaats. Zijn 2.800+-rating is na een verlies van dertig punten uit zicht verdwenen en bij enkele collega’s en commentatoren heeft hij het verbruid na een onverantwoorde escapade.

Op de site Chess24 gaf Judit Polgár hem een fikse uitbrander. Het was niet onopgemerkt gebleven dat Firouzja in de nacht voor zijn nederlaag tegen koploper Ian Nemponiasjtsji tot zes uur ’s ochtends internetvluggertjes met een halve minuut bedenktijd had gespeeld. ‘Onprofessioneel gedrag waarmee hij de belangen van anderen schaadt’, oordeelde Polgar.

Diepe frustratie leidde tot Firouzja’s nachtelijke uitspatting. Na vijf remises en twee nederlagen in de eerste toernooihelft dacht hij de weg omhoog te hebben ingeslagen met een overtuigende zege op de Hongaar Rapport. Een dag later bleek een verpletterende nederlaag tegen Hikaru Nakamura meer dan hij kon verdragen.

Nakamura – Firouzja

Madrid 2022

1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le3 e5 7. Pf3 Pc6 8. Lc4 Le6 9. Pd5 Tc8 10. Pxf6+ gxf6

Een optimistische reactie op wits weinig ambitieuze openingsspel. Na 10 ... Dxf6 11. Lxe6 Dxe6 12. 0-0 Le7 13. De2 0-0 staat het gelijk.

11. Lb3 Pe7

Nakamura noemde in zijn dagelijkse YouTube-filmpje 11 ... Pa5 zwarts beste kans met als mogelijk vervolg 12. Ld5 Pc4 13. 0-0 Pxb2 14. Db1 Lxd5 15. exd5 Pc4 16. Dxb7 f5.

12. 0-0 Lxb3 13. axb3 d5 14. exd5 Dxd5 15. De2 Pf5 16. Tfd1 Dc6 17. c4 Lg7

Zwarts vooruitzichten zijn somber. Zijn koning is nergens veilig en het pionnenblokje op de e- en f-lijn kan niet goed in beweging komen.

17 ... Lg7 18. Td5 0-0 19. Tad1 Tfe8 20. h3

Een aardige computervariant is 20. g4 Pe7 21. Td6 De4 22. Pg5! met als pointe 22 ... fxg5 23. f3 met damewinst.

20 ... b5 21. c5 Lf8?

Hierna komt zwart er niet meer aan te pas. Na 21 ... a5! 22. Dc2 De6 23. De4 Pe7 is nog niets beslist.

22. b4 Pd4

23. Pxd4

De verovering van veld f5 rechtvaardigt dit kwaliteitsoffer ruimschoots.

23 ... Dxd5 24. Pf5 De4 25. Dh5 Ted8 26. Ta1

De toren heeft wit nodig in de slotaanval.

26 ... Tc6 27. Lh6 Kh8 28. Ta3! Dxb4

Of 28 ... Dc2 29. Kh2! (niet 29. Tg3? Dd1+) 29 ... Dxf2 30. Tf3 Dc2 31. Lxf8 Txf8 32. Tg3 en wit wint.

29. Lxf8 Txf8 30. Dh6 Tg8 31. Tg3 Txg3 32. fxg3

Zwart geeft op.