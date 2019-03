Na Duitsland is het duidelijk: Oranje zit nog midden in de wederopbouw

Na de pijnlijke late nederlaag tegen Duitsland maakt Oranje de balans op van de eerste EK-kwalificatieduels. Zelfreflectie is daarbij de norm. Zo geeft ook bondscoach Koeman ruiterlijk toe een fout gemaakt te hebben.

Na het fascinerende gevecht met Duitsland balanceerden de spelers en bondscoach Ronald Koeman zondagavond tussen extremen. De eerste helft was een kopie van het duel in de Nations League in Gelsenkirchen, na rust wervelde een dynamisch Oranje door de Johan Cruijff Arena. Van 0-2 naar 2-2 was een ode aan de nieuwe status, de 3-2-nederlaag een bevestiging dat de wederopbouw van de Nederlandse ploeg nog niet is voltooid.

Zelfreflectie is de norm geworden bij Oranje, aldus aanvoerder Virgil van Dijk. ‘Er zijn tijdens de rust harde woorden gevallen, dat kan ook met deze spelers.’ Hij gaf de Duitse aanvaller Gnabry te veel ruimte bij zijn formidabele schot in de kruising. Van Dijk: ‘We lieten Duitsland te veel voetballen. We beschermden elkaar ook niet. Er was geen rugdekking, waardoor de Duitsers door onze defensie konden snijden.’

Opnieuw kwam Nederland na rust uit verloren positie terug. ‘We toonden meer lef en durfden overal op het veld een-op-een te spelen’, zei linksback Daley Blind. ‘We hadden controle over de wedstrijd. Het doet pijn dat we in de laatste minuut hebben verloren. Duitsland kreeg eigenlijk geen kansen meer. We hadden er minimaal een punt uit moeten slepen.’

Van Dijk rekende zelfs stiekem op meer. ‘We hadden de Duitsers vastgezet op eigen helft, ze kozen voor de lange bal.’

Koemans fout

Aansturen op een remise past niet bij deze vrolijke, avontuurlijke ploeg, al had bondscoach Ronald Koeman achteraf spijt dat de 2-2 niet werd gekoesterd. ‘Vanaf de 85ste minuut zag je de wedstrijd al iets kantelen. We hadden een discussie met de staf over de te volgen strategie. Misschien hadden we toch Nathan Aké als extra verdediger moeten inbrengen. Dat is mijn fout geweest.’

Was het na de euforie over de wederopstanding van Oranje een bijna onverwachte tegenslag? Memphis Depay lepelde in zijn bakje yoghurt en dacht even na. ‘Goede vraag, maar Duitsland maakte twee fantastische goals. Bij de 2-0 plakte Gnabry de bal lekker in de kruising. En de organisatie klopte niet.’

Nederland is met drie punten uit twee duels al veroordeeld tot een inhaalrace in groep C van de EK-kwalificatie. Blind: ‘Laten we niet doen alsof Duitsland er niks meer van kan. Het is typisch Nederlands om te denken dat we wel even over die ploeg heen walsen. Daar is niks mis mee, maar de Duitsers hebben een geweldige selectie. Van zo’n topland kun je ook verliezen.’

Het Nederlandse team zit nog midden in de wederopbouw, constateerde Van Dijk. ‘We hebben één helft weggegooid, maar we moeten niet in paniek raken door deze nederlaag. Het is opnieuw duidelijk geworden dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar dat wisten we ook al voor de wedstrijd tegen Duitsland.’

Uitgeleerd

Voor de jonge Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong illustreerde het duel met Duitsland dat ze uitgeleerd zijn in eigen land. ‘Een spits als Sané kom ik in de eredivisie niet tegen’, zei De Ligt. En De Jong: ‘Ajax is een prachtige club, maar bij Barcelona zal ik meer topwedstrijden spelen.’

Veel tijd om de mokerslag te analyseren is er niet, aldus Van Dijk. Hij keert terug naar Liverpool om de titelrace tegen Manchester City te hervatten, Ajax en PSV spelen zondag in Amsterdam hun cruciale wedstrijd om het landskampioenschap. Als aanvoerder gaf Van Dijk diverse boodschappen mee aan zijn teamgenoten.

‘Nu moet iedereen zich in de beslissende fase van het seizoen weer richten op de club. Fit blijven en alles geven is het motto. En dat goede gevoel in mei weer meenemen naar het Nederlands elftal voor de eindronde van de Nations League.’

Tegen Memphis hoefde Van Dijk niks te zeggen. De 25-jarige aanvaller lijkt een ander mens bij Oranje, de nationale ploeg is een huiskamer en schuilkelder tegelijk nu hij bij Olympique Lyon een mindere periode beleeft. Memphis was betrokken bij alle zes goals tegen Wit-Rusland en Duitsland. ‘Ik zei: ik kom terug bij Oranje zoals ik ben vertrokken. Ik hoef er niet om te liegen, je ziet het aan mij tijdens trainingen en wedstrijden.’

Memphis kan het positieve gevoel in de nationale ploeg bijna automatisch oproepen. ‘Ik had die bevestiging niet nodig, ik weet wat ik kan. Een dipje overwinnen bij de club hoort bij je ontwikkeling. Bovendien weet niet iedereen wat er bij Lyon gebeurt. Maar ik kijk nu al uit naar mei, wanneer de internationals weer bij elkaar komen.’

Karakter

Het herwonnen krediet van Oranje is niet verspeeld met een pijnlijke nederlaag tegen aartsrivaal Duitsland. Depay: ‘Vorige keer speelden we in de laatste minuut gelijk tegen Duitsland, ook nu kwamen we terug van een achterstand. Het is veelzeggend over onze mentaliteit, met de instelling is niks mis. Er zit veel karakter in deze ploeg. Al mogen we het onszelf aanrekenen dat we opnieuw een inhaalrace moesten voeren. En het dan nog uit handen geven.’

En Blind: ‘We hebben ook nu laten zien dat we een hechte groep zijn, iedereen is bereid om voor elkaar te vechten. Sinds de start van de Nations League heerst bij Oranje een andere vibe in de kleedkamer, we zijn een team dat nooit opgeeft. En dat voelt het publiek ook.’