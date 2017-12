Na drie verloren seizoenen is Koen Verweij klaar voor de Olympische Spelen

Kalmpjes schuift Koen Verweij bij de verzamelde schaatspers aan tafel. Het is nog een kleine week tot de start van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. In een hotel in Wolvega blikt de Alkmaarder vooruit op die belangrijkste horde voor de Winterspelen. 'Ik moet echt een hele slechte rit rijden om het te verprutsen.'



In het anonieme vergaderzaaltje blaakt de 27-jarige Verweij van het zelfvertrouwen. Dat is niet zo vreemd, want hij is nu al zo goed als zeker van deelname aan de Winterspelen.