Na drie verloren finales vindt Halep eindelijk verlossing op Roland Garros

Vorig jaar verloor Simona Halep de finale op Roland Garros na een set en een break voorsprong tegen Jelena Ostapenko, zaterdag vond de 26-jarige Roemeense juist verlossing vanuit verloren positie. Halep werd anderhalve set overpowerd door Sloane Stephens, die bij 6-3, 2-0 op weg leek naar haar tweede grandslamtitel. De vrouw met het leeuwenhart bleef echter vechten voor elke bal en veroverde bij de vierde poging eindelijk haar eerste grandslamtitel, na een zinderende driesetter: 3-6, 6-4, 6-1.

Foto AP

Halep torste een bijna onmenselijke last, de aanvoerder van de wereldranglijst moet zich ook zaterdag in Stade Philippe Chatrier even de eenzaamste vrouw ter wereld hebben gevoeld. Een nummer 1 van de wereld zonder hoofdprijs is als een keizer zonder kleren en Halep had een vierde, smartelijke nederlaag al bijna geaccepteerd. ‘Stephens is een geweldige speelster’, zei Halep. ‘Nadat ik ook in de tweede set mijn service inleverde, probeerde ik te ontspannen en te genieten.’

Geen grote wapens

Genieten kan ze nu pas, als de marathonloper en de mijnwerker van het vrouwentennis. Ze drukte de Coupe Suzanne Lenglen tijdens het Roemeense volkslied als een baby tegen zich aan. Halep heeft geen grote wapens, in alles is de soepel bewegende Stephens haar tegenpool. Niets komt vanzelf bij Halep. Ze moet tijdens elke rally door de modder ploegen, haar sterke benen dragen haar van links naar rechts over de baan om hardhitters als Stephens te ontregelen.

In 1978 won de Roemeense Virginia Ruzici de grandslamtitel op Roland Garros, veertig jaar later zag de manager van Halep haar cliënt eindelijk een banvloek doorbreken. Drie keer was het misgegaan, in 2014 op Roland Garros tegen een herboren Maria Sjarapova. Die nederlaag na een fascinerende driesetter paste in het leerproces van een tennisster, die stap voor stap de wereld veroverde. Vorig jaar erkende Halep na de onnodige nederlaag in Parijs tegen Ostapenko dat ze mentaal nog niet klaar was voor een machtsgreep.

De grandslamtitel dreigde een obsessie te worden, ook in januari bij de Australian Open verloor Halep een finale. Nu behaalde Caroline Wozniacki eindelijk de grandslamtitel die haar carrière rechtvaardigde, zoals Sloane Stephens het in 2017 deed bij de US Open. Het vrouwentennis kent geen hiërarchie meer, sinds Serena Williams na haar titel bij de Australian Open in 2017 met zwangerschapsverlof ging.

Halep werd in oktober na een lange stoelendans eindelijk de nieuwe nummer 1, zaterdag speelde ze met het mes op de keel ook als een nummer 1. Stephens mokerde er lustig op los, drukte Halep ver achter de baseline en dicteerde zo de rally’s. Halep moest terugduwen en keepen, maar vooral de forehand van Stephens was effectief.

Cruciale servicegame

Bij een 2-0 voorsprong voor de 24-jarige Amerikaanse kroop Halep wat dichter naar de baseline toe. Na een tussensprint met 10 van de 11 punten kwam Halep van 0-2 naar 4-2, maar het momentum kantelde als de pendule van een klok. Stephens brak de opslagbeurt van Halep op ‘love’, maar op 4-4 won de Roemeense een cruciale servicegame.

Prompt vond Halep een tweede adem en ze voelde dat Stephens vermoeid raakte. De ballen van de Amerikaanse kwamen minder diep, ze was telkens een stapje te laat en Halep veranderde van de verdediger in de agressieve aanvaller. ‘Na de verloren finale vorig jaar heb ik de hele nacht gehuild’, vertelde Halep, na haar zege op Eurosport. Nu werd ze beloond, voor de volharding en het geloof in eigen kunnen.

Bij Stephens vloeide de energie uit haar benen, Halep was bereid om nog een marathon te lopen om een meisjesdroom te realiseren. Zo doet ze het haar hele leven al. ‘Rennen, Simona, rennen. Ren voor elke bal.’ Ze deed het in set 3, kwam op 5-1 en kon bijna niet ademen van de spanning, toen ze voor de grootste zege in haar carrière serveerde. Er kwam zelfs een ace van haar racket en een opslagwinner op matchpoint: 6-1.

Er volgde een symbolische omhelzing met voormalig turner Nadia Comaneci, de grootste sportvrouw aller tijden van Roemenië. Nu Simona Halep als nummer 1 van de wereld bij haar derde poging zegevierde op Roland Garros hoeft ze zichzelf nooit meer te verdedigen. Zij behoort eveneens tot de buitencategorie, als het beste bewijs dat ook topfitte, gepassioneerde schakers het ultieme geluk kunnen vinden op een grandslamtoernooi.