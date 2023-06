Na drie gelijke spelen op rij is de afgang compleet: Jong Oranje mag naar huis

Jurgen Ekkelenkamp belaagt het doel van Georgië, maar ook hij weet niet te scoren tegen het thuisland. Na de 1-1 ligt Jong Oranje eruit. Beeld Getty

Jong Oranje viel machteloos aan tegen Georgië (1-1) en pas op het eind massaal, want de zege was nodig. Dat aanvallen gebeurde zonder al te veel overleg. Doelman Bart Verbruggen, mee naar voren getrokken, blokkeerde nota bene een schot van ploeggenoot Crysencio Summerville. Ja, veel kansen gekregen, zeiden ze in koor na afloop, maar ook suf voetbal gespeeld. Eeuwig breien weer, de ziekte die eventjes verdreven leek uit het nationale voetbal. Hooghartig voetbal. Voorspelbaar. Onnozel.

Tot de laatste seconde was het spannend, in een EK-groep met vier landen met kans op kwalificatie. De kwartfinales zijn voorbehouden aan gastland Georgië en Portugal, dat België versloeg. Al die grote namen, van Kenneth Taylor tot Ryan Gravenberch en Micky van de Ven; het bleken vooral grote namen op papier, met veel kleinere daden, gestuurd door een bondscoach die niet begreep dat het om doelpunten gaat. Drie gelijke spelen. Twee keer gescoord. Het is als de druivenoogst na een jaar zonder regen.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Spannend was het zeker in het Dinamo Stadion van Tbilisi, gevuld met ruim 43 duizend enthousiastelingen. Nederland was in de ene fase virtueel uitgeschakeld en daarna juist niet, al was het maar omdat de Belgen meer gele kaarten verzamelden, beslissende factor als alles gelijk was. Maar de Belgen haalden hun achterstand tegen Portugal op en staken de Nederlanders weer voorbij, maar lagen er uiteindelijk zelf ook uit na de beslissende strafschop van de Portugezen.

Meer wanhoop dan overleg

Na drie gelijke spelen kon Oranje naar huis, terwijl de spelers zichzelf tot favoriet hadden bestempeld, met al hun ervaring bij topclubs. Het wachten was nog even op de verrassing van Toulouse, Thijs Dallinga, maar Van de Looi bleek als wel vaker onvoorspelbaar in zijn wissels en bracht hem pas iets meer dan een kwartier voor tijd, in een fase dat de wanhoop langzaam won van het overleg.

Jong Oranje had meestal de bal en voetbalde op de helft van de tegenstander. Best aardig soms, gelardeerd met kansen, maar ook wat sloom en voorspelbaar, terwijl aanvalsleider Brian Brobbey al na 20 minuten geblesseerd het veld verliet.

Een opportune, heerlijke dribbel van Zurab Davitashvili, die bijna vrije doorgang kreeg van de nauwelijks bewegende verdedigers Micky van de Ven en Jan Paul van Hecke, bracht Nederland al ruim voor rust op de rand van de uitschakeling. De gelijkmaker van Taylor, diep in blessuretijd van de eerste helft, had de aanzet moeten zijn tot meer. Taylor verdiende het doelpunt als geen ander, want hij had al twee keer de paal geraakt met een kopbal.

Taylor, vaak bekritiseerd bij Ajax, was de minst slechte in de ploeg van Van de Looi, die achttien duels ongeslagen bleef, sinds de halve finale van de vorige eindronde tegen Duitsland. Van de Looi nam met de uitschakeling afscheid, omdat hij weer een club wil trainen. Michael Reiziger is zijn opvolger. Over de Olympische Spelen hoeft hij zich geen illusies meer te maken.