Na dramatische valpartij Pedersen is het Patrick Roest die de wereldtitel allround pakt

Beste allrounder ter wereld

Kramers instinct op het ijs was een andere. De Fries, die de gedachte aan een podiumplaats al had laten varen, veerde op. Pedersens pech kon zijn redding zijn. Hij versnelde, maar merkte dat de opgekrabbelde Noor achter hem aan joeg. Hij hield in. 'Ik wilde geen haas voor hem zijn en zo Patrick van de eerste plek trekken.'



Die berekenende instelling heeft Kramer twaalf jaar lang de beste allrounder van de wereld gemaakt, maar het stak zondagmiddag kil af tegen de empathie van Roest. En dat terwijl Kramer in zijn loopbaan ook momenten van totale ontreddering heeft gehad. 'Ik heb ze zwaarder meegemaakt, denk ik. Ik heb geen medelijden. Het is zoals het is. Het is een klotesituatie, maar it's all in the game.'



Dat gold ook voor zijn eigen demasqué. De 31-jarige Fries wist zich er niet zo goed raad mee. 'Het is een understatement dat dit een vreemde gewaarwording is', gaf hij toe. Moeilijk te omschrijven wat ik voel. Het is niet mijn comfort zone. Ik ben dit niet gewend. Het is even slikken.'