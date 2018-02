Na debacle van Sotsji hebben Noorse schaatsers in Pyeongchang eindelijk weer succes

Budget

De glorieuze titel was nodig om Noorwegen wakker te schudden. Skarli: 'Ons budget werd na de Spelen van Sotsji meer dan gehalveerd. De hoofdsponsor stopte. De rijders moesten hun eigen trainingskampen betalen. We hebben minder geld dan een gemiddelde Nederlandse schaatsploeg en daar betaal ik ook nog de junioren van.'



Geld is niet beslissend, durfde de coach te zeggen. 'Je kunt niet alles kopen.' Met hard werken werd veel gecompenseerd in het land dat een traditionele wintersport op de rug zag liggen. Noorwegen werd crosscountrygek. De prestaties van de vier S'en (Stenshjemmet, Stensen, Sjøbrend en Storholt), ruim vier decennia geleden, en die van het trio Karlstad, Koss en Søndrål, ruim twee decennia terug, was vergane glorie.



De pijn van de nul medailles in Sotsji - en de 23 van Nederland - veranderde veel. Het inspireerde in elk geval Lorentzen, die dit seizoen in de wereldbeker heerste. Noorwegen stond dertig keer op het podium. Lorentzen: 'We vinden het niets dat Nederlanders zo veel winnen. Het zal niet weer gebeuren, hebben we gezworen.'