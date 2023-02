Na de snelle 2-0 van Liverpool scoort Real liefst vijf keer in heerlijk duel

'De dribbelaar uit Brazilië in topvorm', Reals linksbuiten Vinicius Junior, in duel met Trent Alexander-Arnold van Liverpool. Beeld AP

Real troefde Liverpool volledig af na rust, met een fantastische demonstratie van kwaliteit en veelzijdigheid die het Engelse deel van het publiek op Anfield het zwijgen oplegde. Na de wervelwind van een wedstrijd in de achtste finales van de Champions League lijkt het seizoen van Liverpool zo goed als voorbij, tenminste waar het om de prijzen gaat.

Real is vaak sterker dan Liverpool, zoals ook in de Champions League-finales van 2018 en 2022 het geval bleek, en dinsdag was dat opnieuw het geval. Het moet buitengewoon raar lopen wil Real over drie weken in Madrid de kwartfinales mislopen.

Liverpool is matig op dreef in de competitie, uitgeschakeld in de nationale bekertoernooien en weggespeeld op Anfield, zeker na rust, vooral door het zalige middenveld van Real, waarin de regie van meester Luka Modric en de assistentie van de supertalenten Eduardo Camavinga en Federico Valverde te veel van het goede waren voor Jordan Henderson en co, die gewoon minder beweeglijk zijn, minder technisch ook.

Totale ontluistering

De totale ontluistering zat vooral verpakt in de 2-5, toen de onverslijtbare, 37-jarige Luka Modric de bal ontfutselde aan Fabinho, het veld overstak als ware hij een jongen in zijn eerste internationale wedstrijd, Vinicius aan het werk zette op de linkerflank, die de vrije topschutter Karim Benzema vond.

Die bleef rustig, kapte nog even een mannetje uit en schoot de bal hoog in de touwen, tot ontstentenis van de uitgespeelde Virgil van Dijk, die als geen ander zal voelen dat Liverpool te lang op dezelfde spelers heeft geteerd, en dat de beste tijd in de rijke periode onder trainer Jürgen Klopp voorbij is. En dat opnieuw bouwen van een elftal tijd kost.

Furieus was alleen de start van Liverpool, als een soort laatste ademtocht, culminerend in twee snelle doelpunten, de formidabele bal achter het standbeen langs van Darwin Nunez na de pass van Mo Salah en een treffer van de Egyptenaar zelf, na geklungel van doelman Thibaut Courtois bij een rare terugspeelbal.

Indrukwekkend was echter de wijze waarop bekerhouder Real, met de onverstoorbare trainer Carlo Ancelotti, de zaken rigoureus omkeerde, met dank vooral aan de dribbelaar uit Brazilië in topvorm; Vinicius Junior, geregeld uitgefloten in de stadions, maar altijd met de lach om de lippen en het lijf vol van spelvreugde.

Vrijwel mislukt seizoen

Liverpool - Real Madrid, twee absolute grootheden van het voetbal, de finalisten van afgelopen seizoen, speelden een zeer aantrekkelijke achtste finale, met een uitslag die de kansen van Liverpool minimaliseert, al zullen ze in de kranten nog wel schrijven over de wonderbaarlijke opstanding na een nederlaag in Barcelona in 2019 (3-0), toen Liverpool thuis met 4-0 won in de halve finales en later zegevierde in de finale tegen Spurs.

Alles bood de wedstrijd. Snelheid. Mooie goals. Ongekende blunders van de doelmannen. Tempo vooral. Respect voor elkaars kwaliteiten. En de omkering natuurlijk, dankzij Real, dat na een stief kwartier met 2-0 achterstond. Rood tegen wit, met een Liverpool dat tot nog toe een vrijwel mislukt seizoen beleefde doch net op tijd weer in vorm leek, na zeges op Everton en Newcastle United, met in beide duels een goal van Cody Gakpo, die dinsdag zijn tweede duel in de Champions League speelde na een invalbeurt bij PSV tegen Spurs in 2018. Gakpo speelde trouwens onopvallend en werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Vinicius was een van de vele uitblinkers bij Real, ook door zijn twee treffers, al heeft hij van zijn tweede (2-2) weinig gemerkt, want doelman Alisson schoot de bal tegen hem aan in een poging uit te verdedigen. Eerder scoorde Vinicius met zo’n schot waarop de Braziliaan patent heeft, in de verre hoek.

Na rust liep Real definitief weg, via een kopbal van verdediger Militao na een slimme vrije trap van Modrid en twee goals van Benzema, de eerste via het lijf van Joe Gomez. Liverpool berustte tegen de suprematie van de succesvolste club uit de geschiedenis van het Europese voetbal.