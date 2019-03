Tijdens de Nations League beweegt Leroy Sane te snel voor Matthijs de Ligtin 2018. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Duitse voetbalclubs zijn al uitgeschakeld in de Champions League, de nationale ploeg zoekt in een sfeer van chagrijn en scepsis een nieuwe identiteit. ‘Die Mannschaft’ worstelde woensdag in het oefenduel met Servië (1-1) vooral met zichzelf. Tot hun ergernis werden de internationals in Wolfsburg uitgefloten. De door bondscoach Joachim Löw zo aarzelend ingezette ‘Umbruch’, de omwenteling, heeft nog niet tot resultaten geleid.

Löw nam afscheid van Thomas Müller, Jerôme Boateng en Mats Hummels, die bij Bayern München tot de elite behoren. Die ingreep kan als een boemerang in zijn gezicht terugslaan, aldus Gertjan Verbeek, die tien jaar geleden als trainer van Feyenoord diverse routiniers naar de reservebank verwees. Het verzet onder de ervaren spelers leidde uiteindelijk tot zijn ontslag.

Verbeek: ‘Ik had te maken met spelers die op hun laatste benen liepen, terwijl Löw internationals in de bloei van hun leven niet meer selecteert. Müller, Boateng en Hummels zouden op het EK in 2020 op hun top kunnen zijn. Nu worden ze tot zondebok verklaard. Probeer Müller maar eens te negeren, wanneer hij er straks weer 25 goals heeft ingelegd voor Bayern München. Ik vind het niet slim van Löw. Als het nu niet gaat lopen met de Duitse ploeg is het voor hem einde oefening.’

De Duitse Nederlander Peter Hyballa, voormalig coach van NEC, prijst juist de keuze van Löw. ‘Hij heeft iets gedaan dat tegen zijn karakter indruist. Hij is nu eenmaal een beetje soft. Hij heeft lang vastgehouden aan de internationals, waarmee hij de wereldtitel veroverde. En gaf ze na het mislukte WK in Rusland een herkansing in de Nations League. Toen was hij plotseling de klootzak die gefaald had.

‘Nu Löw eindelijk een nieuw beleid heeft doorgevoerd, staat iedereen op zijn achterste benen. Misschien zaten er rotte appels tussen de spelers, die hij uit de ploeg heeft gezet. Maar dat kun je als trainer niet zeggen en nu ruiken Müller, Hummels en Boateng bloed. Löw denkt: het is goed met jullie, ik laat zien wie de grootste piemel heeft. En dat is uiteindelijk toch de trainer.’

Joachim Löw tijdens een training van het Duitse elftal. Beeld BSR Agency

Het kwam Löw niet slecht uit dat Bayern München door Liverpool werd uitgeschakeld in de Champions League. Hyballa: ‘Müller, Boateng en Hummels zijn slimme jongens, zij verklaarden dat ze beschikbaar blijven voor de nationale ploeg. Maar het beeld is toch dat die jongens over hun hoogtepunt heen zijn.’

De aftocht van de Duitse ploegen in de Champions League illustreert volgens Verbeek een trend. ‘De Bundesliga is definitief overvleugeld door de Premier League. Het is alweer zes jaar geleden dat Bayern München de Champions League won. Aanvaller Leroy Sané heeft maar kort in Duitsland gevoetbald en vertrok toen naar Engeland, waar de clubs nu eenmaal veel meer geld tot hun beschikking hebben.

‘In Duitsland geldt de vijftig aandelen plus één regel, waardoor clubs niet in buitenlandse handen kunnen vallen. Het beperkt ze ook in hun groei. Bayern loopt achter bij Paris Saint-Germain en Manchester City. Toch biedt het ook voordelen. In de Premier League spelen zoveel buitenlanders op bepalende posities dat het voor Britse talenten nauwelijks mogelijk is om op jonge leeftijd te debuteren. In de Bundesliga kan dat nog wel en daar profiteert het Duitse team ook weer van.’

Het valt wel mee met de crisis in het Duitse voetbal, zegt Hyballa. ‘Duitsland onder 21 jaar werd Europees kampioen en is opnieuw favoriet voor de titel. Gundogan, Sané, Reus, Kroos en doelman Neuer zijn topspelers. En ik vind middenvelder Kai Havertz van het niveau van Frenkie de Jong.’

Hyballa hekelt de groeiende invloed van zogeheten ‘laptoptrainers’ in Duitsland, innovatieve dertigers die niet op hoog niveau hebben gespeeld. ‘Ik noem ze studententrainers, vaak saaie persoonlijkheden die saai voetbal spelen. Hun teams zijn altijd defensief georganiseerd. Winnen staat voorop, ook bij de jeugd. In Duitsland kun je op je 30ste een profteam coachen zonder fatsoenlijk tegen een bal te hebben getrapt. Nederland verheerlijkt de ex-prof als trainer, wij roemen de academici die alles denken te weten.’

Duitsland is zondag geen favoriet tegen het Nederlands elftal, zegt Verbeek. ‘Löw zoekt de ideale mix tussen ervaring en talent, dat is Ronald Koeman bij Oranje al gelukt. Nederland heeft twee eindtoernooien op rij gemist. Het kan de Duitsers ook overkomen. Oranje is verder dan Duitsland, er heerst een positieve sfeer. In Duitsland domineert de onduidelijkheid.’