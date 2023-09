Na de magere jaren zien de volleybalsters met derde plaats EK weer iets van vette jaren gloren

Spanning op het gezicht van Marrit Jasper tijdens de wedstrijd om het brons. Beeld ANP

De winst is nu, deze zondagavond in Brussel. Maar volleybalster Celeste Plak gaat direct nadat ze uit de spotlight is gestapt de donkere coulissen in, voor even terug naar het verleden. ‘In 2015 hebben wij ook een medaille gehaald en dat was het begin van een grote opmars’, zegt ze, met een veelbetekenende blik. Op een EK met 3-0 winnen (25-23, 28-26, 25-20) van Italië geeft vertrouwen.

‘Ik hoop dat deze medaille ook het begin is van een grote opmars. Want ik denk dat dit team veel potentie heeft’, zegt Plak. Jarenlang deden de Nederlandse volleybalsters mee om de belangrijkste prijzen. Er werd geschiedenis geschreven op het WK met de vierde plaats, ze plaatsten zich voor de Zomerspelen van Rio en er was meermaals EK-zilver.

Maar de laatste medaille dateert van zes jaar geleden, zilver op het EK in Bakoe. De afgelopen vijf jaar bestonden vooral uit teleurstellingen. Met als dieptepunten: in eigen land naast een olympisch ticket voor Tokio grijpen en het in Nederland georganiseerde WK van vorig jaar, waar Nederland nog voor de knock-outfase strandde. Twee jaar geleden haalde Nederland op het EK wel de laatste vier van het toernooi, maar eindigde ook afgetekend als vierde. De aansluiting met de drie andere toplanden ontbrak.

Wereldtoppers bij Italië

Het maakt de euforie des te groter nu, in Paleis 12, de Brusselse sporthal waar Italië, bij het aantreden nog regerend Europees kampioen, op voorhand als grote favoriet aan de troostfinale is begonnen. De Italianen hebben wereldtoppers binnen hun gelederen, maakten de afgelopen jaren de dienst uit. Maar na een zware, enerverende en uiteindelijk verloren vijfsetter in de halve finale van vrijdag tegen Turkije, waren zij veroordeeld tot de troostfinale tegen Nederland dat net tekortkwam tegen Servië.

Italië speelde zondag bij vlagen erg slordig, gaf cadeautjes weg, zoals twee netfouten in de eerste set en een service buiten de lijnen, waarmee Nederland vervolgens de eerste set binnensleepte. De Nederlandse volleybalsters maakten indruk, zowel blokkerend, maar vooral passend. Strakke ballen, in snel spel dat zo tekenend is voor het Nederlandse team van 2023.

Onder de nieuwe bondscoach Felix Koslowski, de Duitser die sinds januari in Nederlandse dienst is, veranderde de visie. Van rustig opgebouwde aanvallen naar strak spelen en snelheid. Koslowski besloot ook zijn team breder in te zetten, in de groepsfase van het EK. Niet alleen om zo de juiste indruk van iedereen te krijgen, ook om zijn team zo fris mogelijk te houden.

Tekenend is ook de basis waarmee hij zowel de halve finale als de troostfinale begon: slechts twee speelsters stonden een jaar geleden ook in de basis tijdens het WK onder leiding van de toenmalige bondscoach Avital Selinger. Bij Koslowski maakte de 23-jarige spelverdeler Sarah van Aalen haar debuut in de basis, ze is misschien wel de verrassing van het toernooi.

Indrukwekkendste moment

Opvallend was ook de tweede set, waarin Italië terugkwam na een achterstand van zes punten en uiteindelijk drie setpoints onbenut liet. Nederland benutte direct het eerste setpunt, na drie punten op rij en sleepte zo ook de tweede set binnen. ‘Dat we er toen stonden, was misschien wel het indrukwekkendste moment voor mij vandaag’, zegt Koslowski na afloop.

Maar ook het feit dat juist Italië verslagen wordt, noemt hij bijzonder. ‘Het best serverende team dit EK.’ En: ‘Zij hebben zo’n drie spelers die in hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen.’ Dat geldt niet voor Nederland, dat voor de beoogde opmars van Plak, terug naar het niveau van rond 2016, zich wel veel verder zal moeten ontwikkelen.

De kracht van Nederland zit in het teamgevoel, zeggen Koslowski, Plak en aanvoerder Laura Dijkema. Koslowski: ‘Wij moeten anders spelen. Dat Marrit Jasper een geweldige score speelt, maar dat Nika Daalderop het meteen overneemt als het eventjes niet gaat. En dat daarna Celeste Plak zich in de derde set laat zien. Ze vullen elkaar aan en doen dat met plezier.’ Plak: ‘Iedereen is belangrijk en daarmee haal je resultaten. En soms is een frisse wind belangrijk’, doelend op de nieuwe coach en het vernieuwde spel.

Koslowski wijst ook naar Laura Dijkema, de aanvoerder die niet kan rekenen op een basisplek, maar alsnog zonder morren de rol van leider op zich neemt. ‘En het team kijkt tegen haar op, met haar natuurlijke aanpak.’

Dijkema was vanaf het begin van de succesjaren bij het team. Maar na meerdere vierde plaatsen op rij dacht ze de ochtend van de wedstrijd: ‘Jongens, we gaan niet weer vierde worden. Juist omdat ik weet hoe het is.’ Zij heeft haar vizier op de Spelen van Parijs, volgend jaar.

Het brons komt goed uit. Sinds deze olympische editie tellen niet alleen de resultaten op het zware olympisch kwalificatietoernooi dat over minder dan twee weken begint in China. Een andere manier om te kwalificeren voor de Spelen is door hoog te staan op de wereldranglijst. Met de EK-winst op Italië haalt Nederland veel punten binnen.

Dijkema: ‘En ik denk dat de rek ook nog heel groot is. We kunnen beter, er zit zoveel talent in deze groep.’