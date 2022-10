Na de begrafenis is het bij Ajax crisis met een grote C

Of Ajax in een crisis verkeert, was na de verwoestende nederlaag tegen Napoli een van de vragen aan Alfred Schreuder, de trainer. Het was zover, het c-woord was genoemd.

Schreuder bevond zich op gevaarlijk terrein. Een crisis betekent ellende en paniek, maandenlang en soms zelfs nog veel langer. Door te erkennen dat Ajax in een crisis verzeild is geraakt, zou Schreuder zichzelf diskwalificeren als trainer en toegeven dat hij op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de noodsituatie.

Ontkennen was geen optie, na een ‘nooit vertoonde afgang’ (de Volkskrant) ofwel een ‘pak op de broek’ (AD) tegen Napoli. Het maakt me niet zoveel uit hoe je het noemt, probeerde Schreuder zich eruit te redden, maar het kwaad was geschied. De crisis was officieel.

Na het gelijkspel tegen Go Ahead was in een podcast van het AD nog gezegd dat een slecht resultaat tegen Napoli een ‘crisis met een kleine c’ in gang zou zetten. De Telegraaf ging er na de 1-6 overheen door de c aan te passen: ‘Het is crisis met een hoofdletter’. In andere kranten ‘gierde de crisis door de Arena’ en werd geschreven over een ‘regelrechte crisis’ en een ‘crisissfeer’.

Een crisis verloopt volgens vaste patronen. Tegenvallende resultaten – in dit geval een reeks met drie nederlagen een gelijkspel – en een gebrek aan perspectief zetten de crisis in gang. Supporters tonen hun ongenoegen over de trainer (‘Schreuder rot op’), de spelersgroep wordt gewogen en te licht bevonden (Daley Blind en Dusan Tadic zijn te oud), en het management komt onder vuur te liggen omdat het aankoopbeleid niet deugt, bij nader inzien.

Na de 4-0-zege op Rangers FC in de Champions League was er nog geen vuiltje aan de lucht. De euforie was groot. Analist Theo Janssen beoordeelde bij RTL 7 het spel van Ajax vol bewondering als ‘next level’. Zijn snackmaat Wesley Sneijder knikte instemmend, om een maandje later doodleuk te melden dat Rangers er geen reet van kon en het tegen dit campingelftal eigenlijk 7-0 had moeten worden.

Nergens in Nederland is een crisis zo intens als in de Johan Cruijff Arena. De paniek, het ongeloof, de woede, de loyaliteit die plotseling verdwijnt: het is next level, maar dan naar onderen.

Winnen is normaal, gelijkspel betekent het hok in en verliezen een begrafenis, zei clubicoon Bobby Haarms ooit. Het is een mentaliteit die Ajax veel voorspoed heeft gebracht, maar ook een keerzijde heeft.

Ajax is nauwelijks in staat om te verliezen en veel supporters evenmin. Ze kunnen het eenvoudigweg niet aan. Ze zijn supporter voor de overwinningen. Als die uitblijven moet de trainer oprotten en worden spelers afgeserveerd die Ajax tot voor kort (en jarenlang) naar een next level stuwden.

Gelukkig kregen de gedupeerde Ajax-supporters daags na de nederlaag tegen Napoli steun van het AD. De krant bood in een interessant stuk een korte cursus emotieverwerking aan. Laat het toe, adviseerde de auteur van een zelfhulpboek. Ontkennen doet de zaak geen goed. ‘Juist door de teleurstelling er te laten zijn, is-ie snel weg.’

Het verlies van een voetbalwedstrijd werd op een hoop gegooid met een afwijzing na een sollicitatie of het verlies van een dierbare. ‘Als je verwacht nooit een teleurstelling te hebben, is dat een onrealistische verwachting van het leven’.

Een sportpsycholoog en ‘performance coach’ die bij Vitesse en FC Utrecht werkte, trok ook een vergelijking met rouwen. Neem het moment om ervan te balen, zei ze, ‘maar laat jezelf niet overlopen door negatieve gevoelens’.

Hopelijk hebben de rouwende fans er wat aan. Ze kunnen het goed gebruiken, want de crisis is pas net begonnen.