Na de 1-5 tegen Feyenoord zingt het FC Utrecht-publiek cynisch: ‘We gaan Europa in’

Utrecht-routinier Mats Seuntjens zit verslagen op de grond na afloop van de 1-5 tegen Feyenoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Volgend jaar naar Helmond Sport’, gilt een vak vol Feyenoord-supporters in het stadion van FC Utrecht al na negen minuten, voorsorterend op degradatie van de thuisclub. Feyenoord heeft net gescoord via Santiago Giménez, Utrecht stevent af op de vierde nederlaag op rij en heeft ook nog niet gescoord. Dat lukt even later wel via Ryan Flamingo, maar Feyenoord komt snel weer op 1-2 via Calvin Stengs en krijgt daarna een vrijgeleide van de thuisclub.

Het is tenhemelschreiend, de ruimtes die FC Utrecht weggeeft, de slapte in de duels, de draaicirkel van aanvoerder Van der Hoorn, het aantal misverstanden tussen de middenvelders, de onzichtbaarheid van spits Lidberg, het gesjok van verdediger Sagnan en de blunder van doelman Barkas die een schotje van Giménez onder zijn handschoen laat glippen voor 1-3.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

De pijlen van het thuispubliek kunnen zich niet meer richten op trainer Michael Silberbauer, die is zes dagen eerder ontslagen. De fanatiekelingen op de Bunnikside verzoeken daarom onvriendelijk of technisch directeur Jordy Zuidam wil opstappen. Zuidam, die in voorgaande seizoenen via een prominent spandoek juist bedankt werd voor zijn inspanningen, predikte afgelopen week in de pers de rust. Er waren pas drie wedstrijden gespeeld, het zou goedkomen.

Onverteerbaar

Maar de maat is vol. Bij veel supporters, bij veel mediapersoonlijkheden die niet kunnen verteren dat de club uit de vierde stad van Nederland de laatste decennia slechts eenmaal bij de beste vier eindigde, terwijl grootaandeelhouder en suikeroom Frans van Seumeren in 2020 nog verkondigde de top 3 te willen aanvallen. ‘FC Utrecht haalde ongelooflijk veel spelers, er breekt niemand door uit de jeugdopleiding. Waarom kan daar niet wat er bij AZ kan? En dat met zo’n geldschieter’, klaagt Utrechter, oud-international en Studio Voetbal-analyticus Ibrahim Afellay.

Bij Utrecht intern snappen ze weinig van de kritiek. Of tenminste ze snappen ‘het mechanisme’, want als een volksclub slecht presteert, moeten er koppen rollen. En bovendien heeft Afellay de pik op Zuidam, omdat die hem toezegde te bellen, maar dat niet snel genoeg deed.

Gewezen wordt op de resultaten de laatste acht jaar met Zuidam aan boord. Immer minimaal zevende, immer met ruim 10 miljoen aan transferwinsten, noodzakelijk om de dure broek op te houden. FC Utrecht is veel geld kwijt aan huurkosten voor het stadion en het trainingscomplex, veiligheidskosten, maatschappelijke projecten in de stad en de jeugdopleiding, die de laatste jaren inderdaad weinig parels afscheidt.

Portemonnee op zak

Het vecht tegen het imago dat Van Seumeren de club nog steeds volstopt met extra miljoenen om spelers en trainers te halen voor wie hij een zwak heeft. De schatrijke ondernemer uit De Meern redde de club vijftien jaar geleden en stak er naar eigen zeggen zo’n 50 miljoen in, maar de laatste jaren houdt hij de portemonnee op zak.

Wel stuurt hij nog steeds mee. Van Seumeren (73) rende de kleedkamer in eind vorig seizoen na een verliespartij en kwam aldaar in aanvaring met verdediger Sean Klaiber. Van Seumeren bood zijn excuses aan, maar Klaiber vertrok deze week.

Utrecht verkocht ook eredivisietopscorer Tasos Douvikas voor 12 miljoen, een transferrecord. Zuidam mag geen 4 miljoen uitgeven aan een nieuwe topscorer, hij haalde al eerder goedkope alternatieven waaronder Lidberg. Zoals FC Utrecht al jaren in de koopjesbak graait. Dat de club op basis van de laatste jaren de nummer 5 van Nederland is, is al heel knap, vindt men intern. Maar sommige spelers verdienen flinke salarissen. En het verloop is, zoals Afellay stelde, inderdaad groot.

‘Azijnzeikers’

‘Utrechters zijn de grootste azijnzeikers van Nederland’, zei Van Seumeren tegen VI. ‘Als het hier na 30 minuten 0-0 staat, zingen ze: ‘Utrecht wakker worden.’ Ik ook? Misschien. Het gaat me nooit snel genoeg.’

Onder die druk knakte al menig speler en trainer, zelfs ervaren krachten verbazen zich over het verwachtingspatroon op de tribune dat het veld als het ware onder stroom zet. Nadat Erik ten Hag de halte-Utrecht met glans overleefde, stelde Ajax de trainer aan, leidend tot een ongekende bloeiperiode.

Maar de meeste andere trainers sneuvelden, soms door toedoen van de ongeduldige Van Seumeren, een enkele keer doordat de coach zichzelf in het spanningsveld verloor. Zoals Henk Fraser die afgelopen winterstop tijdens een training aanvaller Younes bij de nek greep. Utrecht stelde daarop zo’n beetje de tegenpool aan van Fraser, de bedachtzame kunstliefhebber Silberbauer, bijgenaamd de filosoof. Wederom een geliefde oud-speler, maar het werd een enorme sof. Uitgeschakeld in de beker door amateurs, gekielhaald in de play-offs door Sparta en dit seizoen dus dramatisch gestart.

Assistent Rob Penders is tijdelijk doorgeschoven, hij komt in ieder geval beter uit zijn woorden dan de hulpeloos ogende Silberbauer, maar kan het tij niet zo snel keren.

‘Wij gaan Europa in’, zingt de Utrechtse harde kern cynisch als het ook nog 1-5 is geworden door Ayase Ueda, na een prachtaanval, en Yankuba Minteh die Utrecht-routinier Van der Maarel op de lijn nog even uitkapt. Met dergelijke loshangende onderdelen dreigen inderdaad wedstrijden tegen Helmond Sport.