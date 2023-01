Na codewoord ‘Salomon’ weet handbalploeg precies wat ze te doen staat

Handbalinternational Dani Baijens schiet op het Argentijnse doel tijdens het vrijdag door Nederland gewonnen WK-duel. Beeld REUTERS

‘Wil je het zien?’, vraagt Luc Steins. De spelverdeler van het Nederlands handbalteam pakt zijn telefoon erbij en scrollt door een Excel-bestand met codewoorden. Emmen staat erin, maar ook Szeged, Check, Check-false, Flensburg, Berlijn, Viborg, Barça, Dani, Salomon. ‘Soms slaat het ook helemaal nergens op’, lacht hij.

De namen mogen soms nergens op slaan, de informatie die erbij hoort is cruciaal voor de Nederlandse handballers die het WK in Polen zijn begonnen met twee ruime overwinningen. Aan de codewoorden in de spreadsheet zijn aanvalstactieken gekoppeld, combinaties waarmee tegenstanders zoek gespeeld moeten worden, zodat er toch een gaatje in hechte defensies wordt gevonden.

‘Als Luc ‘Emmen’ roept weet ik precies wat ik doen’, zegt hoekspeler Rutger ten Velde. De andere spelers ook, of juist wat ze niet moeten doen. De een moet ergens naartoe lopen, of doen alsof hij ergens naartoe gaat, de ander moet weer passen of juist stil blijven staan. ‘Als er eentje niet op de hoogte is dan loopt het helemaal in de soep’, legt Steins uit. Als spelverdeler is hij degene die meestal bepaalt hoe er wordt aangevallen en dus Emmen, Barça of Salomon roept.

Tientallen combinaties en varianten

Dit soort codewoorden worden bij elke handbalploeg gebruikt, zowel bij clubs als bij nationale teams, maar de spreadsheet van het Nederlands team is bijzonder. Vooral omdat het zo lang en gedetailleerd is: er staan tientallen combinaties en varianten in.

Het heeft te maken met het karakter van Steins. In hem schuilt een controlfreak, erkent hij zelf, die zo min mogelijk aan het toeval wil overlaten. ‘Ik ken geen enkele andere middenopbouwer die het zo uitgebreid doet’, bevestigt ploeggenoot Dani Baijens, die bij zijn club HSV ook op de spelverdelerspositie staat. ‘Luc vindt het fijn om álle mogelijke combinaties op te schrijven en hij checkt vaak of iedereen nog op de hoogte is.’

Maar niemand zou freakerigheid accepteren als het niet zou werken. ‘Wij hebben dit ook gewoon nodig’, zegt Kay Smits. ‘Wij moeten heel creatief zijn. Ook de trucjes en de vliegertjes (waarbij een speler een hoge voorzet het doel ‘invliegt’, red), niet omdat het er leuk uit ziet, maar omdat het voor ons succesvol is.’

In de Champions League

De handballers mogen dan grote sprongen hebben gemaakt, de middelen van het team zijn nog altijd relatief beperkt. Alleen Steins (Paris Saint-Germain) en Smits (Magdeburg) spelen bij ploegen die in de Champions League actief zijn. Een handvol speelt in de Bundesliga, een van de beste competities in de wereld, de anderen in lager aangeschreven competities.

‘Bij mijn club is het simpeler en eenvoudiger’, zegt Smits. ‘Omdat we heel veel spelers hebben die het verschil kunnen maken, die goed zijn in de een-tegen-een. Dat weten tegenstanders ook, maar omdat het zo’n hoog niveau is, blijft het heel moeilijk te verdedigen.’

Een-tegen-een, twee-tegen-twee. ‘Basishandbal’, noemt Steins dat. Dat is waar Nederland juist relatief minder goed in is. ‘Wij moeten iedereen benutten’, legt hij uit. ‘Zo kunnen wij compenseren dat wij een mindere speler tegenover een betere speler hebben staan.’

Het eindeloze aantal variaties zorgt er bovendien voor dat de handballers kunnen blijven verrassen. Alle ploegen kijken urenlang naar video’s van de tegenstanders, zeker ook van de laatste wedstrijden. In de eerste WK-wedstrijden hoefde nog lang niet alles uit de kast gehaald te worden. ‘Er zijn genoeg verrassingen over', zegt Steins tevreden.

Video kijken

Zelf pakken de Nederlandse handballers na het video kijken de spreadsheet erbij. Ook andere spelers dan Steins dragen er inmiddels aan bij en ze overleggen erover. Ze kruisen varianten aan waarvan ze denken dat die het best kunnen werken. ‘En een lijstje met ‘zekerheidjes’’, zegt Steins. ‘Die gebruiken we als we in een moeilijke fase zitten, als we even een doelpunt nodig hebben.’

Het is informatie die goud waard is voor een tegenstander. Codewoorden kunnen in het veld soms worden opgevangen, maar dan moet er nog een aanvalspatroon aan gekoppeld worden. Soms valt het te achterhalen uit time-outs, die bij topwedstrijden worden gefilmd. Ook die beelden worden nauwkeurig bestudeerd. Als spelers overstappen naar een andere club, nemen ze de informatie mee. En dus moeten codewoorden en playbooks ook geregeld worden aangepast.

‘Toen ik van Toulouse naar PSG wist ik natuurlijk alles van mijn oude ploeg’, zegt Steins. ‘Maar op een gegeven moment kon ik het niet meer volgen.’

De codewoorden worden vaak bedacht op trainingen, daarom krijgt een spelpatroon geregeld de naam van een speler. ‘Het gekste woord dat ik ken is gurkburk’, lacht Staffan Olsson, de Zweedse bondscoach van de handballers. Het woord, dat zich laat vertalen als augurkpot, klinkt grappig in het dialect dat de voormalige Zweedse bondscoach Bengt Johansson sprak. Het is in Zweden inmiddels zo bekend dat zelfs niet-handbalkenners de term kennen.

Namen van bekende clubs

Misschien wel het meest gebruikt zijn namen van bekende clubs in het handbal. Bij Viborg, Barça, Flensburg horen systemen die die ploegen vaak spelen of hebben gespeeld, maar dat wil niet zeggen dat enkel dat woord roepen genoeg is. ‘Wij hebben ook een Viborg bij de club’, legt hoekspeler Ten Velde uit. ‘Maar dat is weer een andere dan hier bij de nationale ploeg.’

Hij en Baijens wisselden deze zomer van club. ‘In juni speelde ik nog bij Hamm’, zegt Baijens. ‘In juli bij HSV en in september bij de Nederlandse ploeg. Dan moet je dus in drie maanden drie gameplans in je hoofd hebben. Met tientallen systemen en verschillende namen.’

Zeker voor nieuwelingen in de nationale ploeg is het altijd even wennen. Ze worden langzaam het spreadsheet in getrokken, eerst leren ze vooral de patronen waar ze zelf een actieve rol in spelen en zo stap voor stap meer.

‘In het begin was het wel even wennen’, zegt Baijens. ‘Dan kom je er net bij en vraagt Luc de hele tijd: weet je nog wat dit is? Weet je wat dat is?’ Na zes jaar kent hij het spreadsheet uit zijn hoofd en soms trapt hij even op de rem. ‘Vorig jaar op het EK heb ik wel gezegd: Luc, het hoeft allemaal niet zo uitgebreid. Dan snappen we elkaar ook wel weer.’