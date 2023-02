Na breuk in ruggenwervel twijfelt Dafne Schippers aan comeback

Dafne Schippers in training, vorig jaar op het Spaanse eiland Gran Canaria. Beeld Getty

Dat zei de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter dinsdagavond aan de talkshowtafel van Eva Jinek. Een half jaar geleden brak ze tijdens een training een ruggenwervel en sindsdien heeft ze geen dag zonder pijn gekend. Toch traint ze nog dagelijks, de zere rug ten spijt.

Ze weet hoe zoet de smaak van een zege is. ‘Zo’n euforisch gevoel ga je nergens anders vinden.’ Een afscheid van de atletiek stelt ze daarom het liefst zo lang mogelijk uit.

Een van haar ruggenwervels begaf het tijdens een zomerse training waarbij ze vanuit het startblok vertrok. Die gebogen houding heeft ze nu al maanden niet meer kunnen aannemen. Rechtop rennen gaat wel, vertelde ze. ‘Ik zou graag een 100 meter zonder startblok lopen, dan komt het wel goed. Maar helaas.’ Een sprint met staande start bestaat niet op de atletiekbaan.

De rug van Schippers is al zeker een jaar of vier een probleem. In haar toptijd was de wereldkampioen 200 meter van 2015 en 2017 de hardstwerkende atleet van mondiale klasse. Geen andere sprintster liep zoveel races als zij. De prijs betaalde ze op de Spelen van Tokio in 2021, waar ze door haar haperende rug de 200-meterfinale niet haalde.

Zwaar tillen

Na de olympische teleurstelling brak ze met trainer Bart Bennema en koos ze voor oud-bondscoach Wigert Thunnissen. Ze voegde ook Collin Dam en Martijn Hoekstra aan haar begeleidingsteam toe. Deze twee krachttrainers lieten haar veel gewichtheffen. Dat werken met zware halters moest haar rug stabieler maken.

Een duidelijke verbetering tekende zich in wedstrijden niet af. Afgelopen buitenseizoen werd ze wel Nederlands kampioene op de 100 meter, maar ze voldeed niet aan de limiet voor de WK in Eugene. De gebroken ruggenwervel dwarsboomde deelname aan de EK in München.

Juist die lange periode van fysieke malheur en pogingen om eraan te ontkomen zijn een reden om nu niet alsnog op te geven. ‘Ik ben al vier jaar met mijn rug aan het strijden. Ik heb zoveel pijn gehad en ik wil daar iets voor terug vanuit de sport.’

Wat Schippers nog rest is hoop. Hoop dat ze binnen niet al te lange tijd weer in het startblok kruipen kan. Anders is het coachvak een optie, zei ze. Al een beetje in die rol had ze nog een advies voor Femke Bol, die zondag het 41 jaar oude indoorwereldrecord 400 meter aan gruzelementen liep: wees zuinig op jezelf.

Schippers kent de gevaren. ‘Ik heb te lang te hard willen trainen.’