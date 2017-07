Na bekentenissen grenzeloos inhalige Chuck Blazer (1945-2017) was Fifa nooit meer hetzelfde

Goud geld verdienen

Zover ging Blazer niet. Maar toch. De voetbalvader die ooit tot zijn nek in de schulden zat en niet meer wist hoe het verder moest toen zijn baas hem op straat had gezet, was er aardig bovenop gekomen. Zijn bijnaam 'Mister 10 Percent' dankte hij aan de bonus die hij zichzelf toebedeelde bij elke geslaagde deal. En daarvan waren er vele, want met de opkomst van het voetbal in de VS viel goud geld te verdienen.



Blazer raakte in de greep van het voetbal doordat zijn zoon het speelde in Westchester County (NY). Hij werkte zich op tot de top van de Concacaf, de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond, die hij samen met Warner regeerde volgens het principe van verdelen en heersen. Ze lieten de nationale bonden delen in de klaterende weelde die voortvloeide uit het WK in de VS en de vrijgevigheid van de FIFA, die via ontwikkelingshulp miljoenen rondpompte naar landen die zelf geen voetbalstadion konden bouwen. Maar zelf hielden ze er natuurlijk het meest aan over.