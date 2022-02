Na anderhalve maand radiostilte laat Hamilton weer van zich horen: ‘Ik ben terug’

Lewis Hamilton na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. Beeld AP

‘Ik was weg. Nu ben ik terug.’ Met die woorden maakte Lewis Hamilton een einde aan een zelfgekozen radiostilte van 55 dagen. Hamiltons summiere boodschap hintte zaterdag naar een snel einde van de nasleep van het in zijn ogen ‘gemanipuleerde’ slot van het vorige Formule 1-seizoen én op een vervolg van zijn rivaliteit met wereldkampioen Max Verstappen.

Bij zijn boodschap, die hij op Twitter en Instagram zette, plaatste Hamilton een foto van zichzelf bij de Grand Canyon. De brede glimlach toonde een sportman die fris aan een nieuw jaar begint. Want hoewel hij het niet schreef, bevestigde zijn bericht nagenoeg zeker dat Hamilton (37) over ruim een maand ‘gewoon’ in zijn Mercedes zit bij de seizoenstart in Bahrein.

Lang was er de twijfel of de zevenvoudig kampioen nog wel de motivatie had om door te gaan, met name vanwege de woorden van zijn teambaas Toto Wolff. Die zei dat zijn stercoureur gedesillusioneerd was, nadat hij in de slotrace in Abu Dhabi op controversiële wijze de titel was misgelopen. Anderhalve maand bleef het stil op de socialemediakanalen van de maatschappelijk geëngageerde Brit.

Maar hoe langer Hamiltons zwijgen duurde, hoe meer duidelijk werd dat hij zou doorgaan. Allereerst zou hij met een abrupt afscheid het team dat hem sinds 2013 aan zes wereldtitels hielp met een enorm probleem opzadelen. Mercedes zou dan in allerijl op zoek moeten naar een nieuwe rijder, ook nog eens in een jaar waarin de auto’s totaal veranderen.

De achtste titel

Daarnaast heeft Hamilton bij het al acht jaar dominante Mercedes alle kans alsnog zijn gedroomde achtste titel te veroveren. Dus leek zijn radiostilte meer een manier om druk te zetten op racefederatie FIA. Die kondigde kort na de race al een onderzoek aan naar de gang van zaken in de GP van Abu Dhabi.

Centraal daarin staat het handelen van wedstrijdleider Michael Masi na de crash van Williams-coureur Latifi in het slot van de race en daaropvolgende safetycarsituatie. Hamilton koerste op dat moment probleemloos af op zijn achtste titel. Door de safetycar verdween zijn ruime voorsprong, maar er reden nog wel vijf achterblijvers (auto’s op een ronde achterstand) als een soort buffer tussen hem en Verstappen.

De situatie veranderde drastisch toen Masi de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen opdracht gaf de safetycar in te halen. ‘Dit voelt gemanipuleerd, man’, zei Hamilton tegen zijn team. Verstappen kwam op veel snellere banden achter Hamilton terecht met nog één ronde te racen. Verstappen twijfelde geen seconde, haalde Hamilton gedecideerd in en greep de titel.

Volgende week legt de FIA de uitkomsten van het onderzoek voor aan de betrokken partijen. Kort voor de seizoenstart wordt de doorlichting formeel bekrachtigd. Grote zaken, zoals het lot van wedstrijdleider Masi, zullen dan al bekend zijn. Of zijn dat misschien al, getuige de lach van Hamilton bij zijn terugkeer op sociale media.