Na anderhalf jaar blessureleed wil Estavana Polman toch naar het WK: ‘Ik zie het niet als een risico’

Estavana Polman in maart 2020, voor haar zware blessures, in actie voor Team Esbjerg. Beeld Tibor Illyes / EPA

‘Ik ben geen idioot meer’, zegt Estavana Polman over zichzelf. Echt, geloof haar maar, ze kan over een dikke week mee naar het WK. Ook al is ze in anderhalf jaar twee keer geopereerd aan haar knie en heeft ze bij haar club nog geen minuut gespeeld, ze denkt dat het verantwoord is. ‘Ik wil dit natuurlijk niet nog een derde keer.’

Bij haar club Esbjerg hebben ze precies om die reden liever dat ze het risico niet neemt. Maar Polman is Polman, die neemt haar eigen beslissingen in het veld, en ook daarbuiten. ‘Natuurlijk zeggen ze dat’, zegt ze in een online videogesprek met journalisten. ‘En ik zou liegen als ik zou zeggen dat ze geen gelijk hebben, als ik hun was zou ik dat waarschijnlijk ook zeggen. Maar ik zie het niet als een risico.’

En dus hoopt ze erbij te zijn als Nederland in december in Spanje de wereldtitel verdedigt, die in 2019 in Japan werd veroverd. Polman was daar de beste speler van het toernooi, maar scheurde een half jaar later de kruisband van haar rechterknie. En in mei vorig jaar ging het opnieuw mis met dezelfde knie: ze had schade aan haar kruisband en meniscus. Door die tweede blessure ontbrak ze op de Spelen in Tokio.

Volgens haar doktoren is ze nu, na maandenlange revalidatie, weer klaar om volop te trainen en te gaan spelen. De testen zijn goed. Nog langer in het krachthonk zitten heeft volgens Polman geen zin.

‘Het gaat nu om de impact, zoveel mogelijk zes tegen zes. Dat klinkt heel gek, maar sla me maar voor m’n kanis. En dan kijken hoe mijn been reageert. Daar moet ik natuurlijk aan wennen: dat als ik een klap krijg, dat ik dan voel: het is ok.’

Doordachte overtredingen

Na de blessures is de angst erin geslopen, en die moet eruit. Dat moet een keer gebeuren en dat kan volgens Polman net zo goed bij het Nederlands team. Komende week spelen de handbalsters een voorbereidingstoernooi in Noorwegen, daar hoopt ze terug te keren op het veld. ‘Al is het twee minuten of vijf, je moet ergens beginnen. En dan gaan we aan het eind van de week bepalen hoe ik ervoor sta en of ik meega naar Spanje.’

De volle zestig minuten zal Polman voorlopig niet spelen, ook niet op het WK, maar volgens bondscoach Monique Tijsterman is de middenopbouwspeelster ook dan nog van waarde. ‘Bij haar zul je de nervositeit niet zo snel zien, ze maakt doordachte overtredingen, kan anderen beter in hun spel laten komen. Dat heb je in deze ploeg denk ik wel nodig.’

Maar is het ook verstandig is om die stap te zetten op een WK, als de druk erop staat? Gaat Polman zich niet toch forceren als het erom gaat? ‘Ik denk, ik denk…dat weet ik niet zeker’, zegt ze eerlijk, ‘want ik ben niet eerder in die situatie geweest.’

Maar ze weet wel zeker dat ze zo’n revalidatie echt niet nog een keer wil meemaken. ‘Dus ik ga echt niet meteen 60 minuten maken. En ik weet dat we goeie afspraken kunnen maken. Maar risico neem je altijd als je handbalster bent, of je nu fit of niet fit bent. Dat is gewoon de sport.’

Als de knie het houdt, is de volgende vraag wat voor Polman we gaan zien. Ze werd groot met haar intuïtieve, onbevreesde spel, ijzersterk in de een tegen een-duels. Juist daarin voelt ze zich nu geremd. ‘Dan kom je en dan denk je: oh, ik speel hem even af’, probeert ze haar angst uit te leggen.

Dat moet slijten, maar ze zegt ook: ‘Ik word niet meer de speelster die ik was. Als ik niet meer een een tegen een kan winnen, dan moet ik zorgen dat ik andere dingen, kwaliteiten ga gebruiken. Maar daar kijk ik ook wel naar uit.’