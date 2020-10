Na alweer een tegenslag zoekt FC Barcelona een bliksemafleider in Sergiño Dest

Ronald Koeman koos voor de snelheid van Sergiño Dest (midden) tegenover Real-linksbuiten Vinícius Júnior (links). Beeld BSR Agency

Kort nadat het rampjaar 2020 voor FC Barcelona zaterdagmiddag een extra negatieve dimensie had gekregen door de thuisnederlaag tegen Real Madrid (1-3), kon de media-afdeling van de roemruchte club nog maar één ding bedenken om de aandacht af te leiden: jubelen over Sergiño Dest. De aanvalslustige back maakte bij zijn klassiekerdebuut ‘de meeste geslaagde dribbels (5) van alle spelers op het veld’ en was bovendien ‘de eerste Amerikaan in El Clásico’. Het was gedurende tien uur de enige tweet van @FCBarcelona.

De in Almere geboren en getogen, maar voor de Verenigde Staten spelende Dest stapte in oktober voor 25 miljoen euro (inclusief bonussen) over van Ajax naar Barcelona. Anderhalf jaar geleden kende praktisch niemand de zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder nog. Nu is hij een bliksemafleidertje voor een nieuwe crisis bij Barcelona, dat al het hele jaar op zijn grondvesten trilt door een beschamende 8-2-nederlaag tegen Bayern München, noodgedwongen bezuinigingen en aanhoudende kritiek van invloedrijke spelers als Lionel Messi en Gerard Piqué op de clubleiding.

‘Ik voel trots, want ik kan me dus staande houden op het hoogste niveau’, vertelt Dest een dag later. ‘Toch overheerst de teleurstelling, want ik wil altijd winnen en thuis moeten we deze wedstrijd ook winnen.’

Het was vrij verrassend dat hij in de basis begon als rechtsback, want concurrent Sergi Roberto is een vertrouwde kracht. Maar coach Ronald Koeman wist dat hij topsnelheid nodig had tegen de watervlugge Real-linksbuiten Vinícius Júnior. Het was een geslaagde zet, die Koeman goed uitkwam. De aanschaf van Dest kwam volledig uit de koker van de Nederlandse coach die in augustus begon en zal moeten renoveren.

Beeld AFP

Ruimte en balverlies

Tegen het al even belegen ogende Real Madrid werd dat eens te meer duidelijk. De topper bood behoorlijk wat kansen en spektakel, maar dat was inherent aan de enorme ruimten tussen de linies en het vele balverlies. Vooral in de as mist Koeman daadkracht en snelheid, zo merkt ook Frenkie de Jong. Onder Koeman staat de middenvelder bij Barcelona eindelijk op zijn vertrouwde positie voor de defensie, maar hij mist de handvatten om zich heen die hij bij Oranje wel heeft.

Het gebrek aan atletisch vermogen is een dieper probleem dan de tegenwerking die Barcelona volgens Koeman van de ‘onbegrijpelijke’ Spaanse VAR ondervindt. Een strafschop voor Real Madrid in de 63ste minuut kantelde het op en neer golvende duel in het voordeel van Real nadat vroeg in de wedstrijd eerst Real-middenvelder Valverde en daarna Barcelona-spits Fati de defensieve euvels aan beide zijden hadden blootgelegd. De strafschop werd benut door Real-aanvoerder Ramos, die vlak daarvoor door Barcelona-verdediger Lenglet kort, maar duidelijk was vastgehouden. De VAR wees arbiter Martínez Munuera erop. Toen Barcelona meer risico nam, tekende Real-invaller Modric in het slot voor de beslissing.

Messi was pissig, want hij had voor rust geen penalty gekregen toen Casemiro hem omver veegde na eerst de bal te hebben geraakt. Koeman somde na afloop incidenten uit vorige wedstrijden op waarbij Barcelona werd benadeeld door de VAR.

Dat was op zich te begrijpen, want de druk neemt toe nu Barça na een sterke start al zes verliespunten meer heeft dan Real en zaterdag op de twaalfde positie stond. Koeman beschermde zijn ploeg naar buiten toe, maar zal intern ongetwijfeld aandringen om tijdens de volgende transferperiode een topverdediger, -middenvelder en -spits aan te schaffen. Barcelona dient daarvoor eerst financiële ruimte te creëren door spelers van de hand te doen.

Probleem: alleen Messi wil (dolgraag) weg, maar juist hij toonde eens te meer zijn grote waarde. Hoogtepunt was een volmaakte sleepbeweging langs Ramos gevolgd door een hard schot dat Real-doelman Courtois knap verwerkte.

Dest en Robert Mak vorige week in het Champions League-duel tussen Barcelona en Ferencváros (5-1). Beeld AFP

Achtbaan

Al wat aan Catalaanse positiviteit rest is voor nu dus even Dest, waarover Sport schreef: ‘Dest opende behoudend maar trok steeds meer ten aanval, en demonstreerde zijn technische arsenaal, alsmede een behoorlijk inzicht. Was vaak een uitweg voor ploeggenoten en achterin had hij Vinícius onder controle.’

Zo koel als de 19-jarige Almeerder oogde tijdens het duel – dat zonder publiek, maar voor 700 miljoen tv-kijkers werd gespeeld – zo enthousiast is hij na afloop. ‘Als kind droom je van deze wedstrijd en nu mocht ik hem zelf spelen!’

Dest houdt van ‘grote uitdagingen’, vandaar zijn vlotte overstap. Hij vindt op dat vlak meer aansluiting in Amerika dan in Nederland. ‘Ik streef het hoogste na, en dan is Barcelona een stap hoger. Die kans kun je niet laten liggen. Amerikanen omarmen en stimuleren dat juist, de gemiddelde Nederlander is vaak wat sceptischer. Ik denk dat ik de afgelopen wedstrijden heb laten zien dat ik me op dit niveau kan staande houden.’

De achtbaan gaat verder. Komende woensdag staat Dest mogelijk tegenover Juventus-aanvaller Ronaldo. ‘Het zijn zware weken, maar ik probeer toch ook te genieten van de ervaringen. Maar het belangrijkste, weet ik nu wel, is dat we gaan winnen.’