Na alle vaccinatie-ophef is TeamNL straks wel verplicht edelmetaal weg te slepen uit Tokio

Het wordt dus Pfizer voor onze olympische atleten. Volgens technisch directeur van NOCNSF Maurits Hendriks is dit het geëigende vaccin omdat ‘het helpt tegen zelf ziek worden, maar ook tegen het besmet raken van de ander’. Vooral dat laatste is nobel van het vaccin, het denkt tenminste aan anderen.

Natuurlijk leidde het tot grote ophef nu de Tokio-reizigers voorrang krijgen in de toch al krakkemikkige vaccinatiecampagne. Waarom moeten die van gezondheid blozende topsporters voorkruipen in de rij? Er zijn er die meer en dringender aanspraak maken op bescherming. Schrijnende gevallen te over. Sport is definitief politiek geworden.

Demissionair minister Hugo de Jonge schreef in zijn brief aan de Tweede Kamer dat optimaal presteren op het podium van de Olympische en Paralympische Spelen het uitgelezen middel is om ‘een land internationaal op de kaart te zetten’. Daar hoort in deze pandemie uiteraard een vaccinatie (met Pfizer) bij.

In rustige tijden is sport een prima middel om een land leuk op de wereldkaart zetten, nu lijkt de wereldkaart andere zorgen te hebben.

Het is overigens niet verplicht voor de sporters een vaccinatiebewijs te hebben om Tokio binnen te geraken. De voorzitter van het IOC Thomas Bach liet in januari nog omstandig weten geen voorstander te zijn van voorkruipende sporters. ‘Mensen met een verhoogd risico, zorgmedewerkers en mensen die onze maatschappij in leven houden moeten de hoogste prioriteit krijgen, dat is een principe dat wij omarmen.’ Ik twijfelde er geen moment aan dat het IOC dit principe omarmde, maar dezelfde Thomas Bach reageert nu bijna uitgelaten dat Nederland als eerste West-Europees land zijn zendelingen met Pfizer prepareert. Politiek gemotiveerd voorkruipen is geen voorkruipen.

Maurits Hendriks zegt te snappen dat er mensen teleurgesteld zijn met het besluit van Hugo de Jonge. Wie kent nou geen schrijnend geval in zijn omgeving? Maar hij verzekert dat de olympische vaccinaties niet ten koste gaan van de kwetsbare groepen. ‘Wij volgen het vaccinatiebeleid van de overheid.’ Met andere woorden, laat Hugo de Jonge de kop van Jut maar wezen. Die is daar veel beter in getraind.

Ja, opgelucht is hij dat alles nu officieel is bekrachtigd. Zelf vaccins shoppen voor het Nederlandse team was ‘een absolute no-go, uit solidariteit met de samenleving’. De sporters zijn al even opgelucht, en dat kan ik me voorstellen. Behalve dat je je uit de naad traint met de vrees dat het allemaal voor niets kan zijn geweest, en daarbij in de publiciteit elk woordje wegen om niet als egoïst te worden gebrandmerkt, het trekt een wel erg zware wissel. In verbaal opzicht leek het af en toe op een olympische krachtmeting in solidariteit.

Jongens en meisjes van TeamNL, laat je niet van de kaart vegen en sleep dat edelmetaal straks weg uit Tokio. Na alle ophef is dat een verplichting.