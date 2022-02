Na alle twijfels en tegenslagen is Karlien Sleper een montere solist op de bobbaan

Karlien Sleper in januari in actie tijdens een wereldbekerwedstrijd op de baan van Winterberg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het plezier dat Karlien Sleper (29) uit Epe in de monobob vindt, zit hierin: de ongebreidelde agressie bij de start, direct gevolgd door rust en beheersing in de afdaling. Door de touwen aan de ijzers met minimale bewegingen te bedienen, houdt ze controle. De hoge snelheid beleeft ze nauwelijks, de hele baan passeert in slow motion, ze weet wat ze waar moet doen. ‘Ballet’, noemt ze het.

Eind november 2020 was de referentie aan dans ver te zoeken. Ze stond in tranen bij de bobbaan van Winterberg. Moest ze hier weer naar beneden, in haar eentje in die loodzware slee, op een afdaling die de eerste keer aanvoelde alsof ze opgevouwen in een kliko de trap af stuiterde? Wilde ze dit nog wel? Wat voor zin heeft het nog? Haar toenmalige coach, de Brit Tom De la Hunty zag de wanhoop en nam voor haar de beslissing: jij gaat hier geen run doen. Je gaat naar huis.

Ze is hem er vandaag de dag nog erkentelijk voor. Sleper duwt op zondag en maandag haar monobob aan voor runs op de baan noordwestelijk van Beijing, terwijl ze op die novemberdag haar olympische droom had opgegeven. De afgelopen maanden wist ze zich voor de Spelen te kwalificeren, met onder meer een negende en tiende plaats op de baan van Igls en een tiende in Winterberg.

De tranen in het Sauerland kwamen niet uit het niets. Op tegenslag was ontmoediging gevolgd, op ontmoediging. Haar motivatie was verdampt.

Even 25 duizend euro lappen

De Internationale Bobslee en Skeletonfederatie herstelde in 2018 met introductie van de monobob het evenwicht in wedstrijden voor mannen (twee- en vierpersoonsbob) en vrouwen (twee- en eenpersoonsbob), nadat de animo voor bobben met vier vrouwen te gering was gebleken. Maar waar de federatie eerst de bobs beschikbaar stelde, kwam later de verplichting er zelf een aan te schaffen. Reken op zo’n 25 duizend euro.

Sleper: ‘Toen dacht ik: het is voorbij. Er zou niks meer overblijven om te kunnen reizen, in hotels te verblijven en afdalingen te bekostigen.’ Gelukkig voor Sleper sprong NOCNSF bij. ‘Toen dacht ik: we kunnen verder!’

Daarop kwam een nieuwe domper: deelname aan World Cups en het WK kon alleen met met een ranking in de tweemansbob. Daarmee zouden de Spelen onbereikbaar zijn; zij racet nooit met een ander in de slee. Weer daagde het einde van haar sportieve carrière. ‘Waarom zou ik het nog doen? Wij waren de sport aan het maken en uitgerekend wij werden erbuiten gehouden. Ik wilde presteren, maar ik mocht niet presteren.’

Ze was niet de enige die begon te twijfelen. Van de kleine dertig vrouwen die zich enthousiast uitsluitend op de monobob stortten, is intussen nog maar een handvol over.

Er volgden lastige maanden. Ze kreeg geld van NOCNSF, maar kon geen resultaten laten zien. In de zomer van 2020 bleef ze wel trainen, achter een duwkarretje op atletiekbanen. Intussen was er wel een verzekering dat de beperking van tafel ging: pure monobobbers zouden weer welkom zijn in de monobob. ‘Helemaal vast stond het niet. Ik probeerde die tijd zo min mogelijk te denken aan een verkeerde afloop.’

Op de rand van een burn-out

Aan het begin van het seizoen, op die novemberdag, openbaarde zich een burn-out. ‘Ik had nergens zin in. Waarom sportte ik nog? Dat Tom zei dat ik maar beter naar huis kon gaan, was een opluchting. Sport is ook mentaal, zei hij. Waarom zou je jezelf blootstellen aan hoge snelheden als je je niet goed voelt? Het was oké om niet naar beneden te hoeven.’

Met behulp van een sportpsycholoog kreeg ze zichzelf weer op de rails. ‘Het kwam erop neer dat ik mijn doelen moest veranderen. Het draaide niet meer om prestaties neerzetten, maar ervaring opdoen.’

Karlien Sleper suist zondag en maandag in haar monobob naar beneden op de Spelen van Beijing. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dat gebeurde aanvankelijk niet in de wedstrijden zelf: als zogeheten spurbob daalde ze in het seizoen 2020/2021 banen af om na te gaan of het veilig was. Toereikend voor het herstel was het niet helemaal: ze koos ervoor om antidepressiva te gebruiken. ‘Mijn huisarts had gevraagd of ik ermee wilde starten als de sessies niet voldoende soelaas boden. Het was voor mij de enige optie om de emoties die ik had wat af te vlakken.’

Ze is open over de reddingsboeien. Met de pillen is ze gestopt (‘het was alleen voor die winter’), de ontmoetingen met de sportpsycholoog zijn gebleven. ‘Het is belangrijk dat je als atleet goed in je vel zit. Maar in de sport, eigenlijk in de hele samenleving, is het overheersende idee dat je gevoel maar voor jezelf houdt. Het is presteren, presteren, presteren. Druk, druk, druk. In de wedstrijd zelf heb ik er geen last van, wel van het gedoe eromheen. Dat je plezier wil hebben, wordt wel eens vergeten. De psycholoog kan een duwtje in de goede richting geven. Kijk daar eens naar, bekijk het eens van een andere kant. Voor mij werkt dat.’

De ontmoetingen met de psycholoog leidden tot een wisseling van coach. In plaats van De La Hunty, werkt Sleper nu met technisch directeur Vincent Kortbeek van de Nederlandse Bob en Slee Bond, zelf oud-bobsleeër. ‘Vincent is heel positief, we kunnen samen naar oplossingen zoeken, ik ben iemand die graag de discussie aangaat. Tom is vooral: dit is hoe het moet. Er was geen chemie.’

Afkomstig uit de atletiek

Sleper had het bobben al een keer eerder opgegeven. Ze was net als zoveel piloten en remmers begonnen in de atletiek, als discus- en speerwerper, maar bezweek voor de verleiding van het ijskanaal na een test op aanraden van een trainingsmaatje. Nadat ze eerst voor Nederland uitkwam, belandde ze in een Oostenrijkse slee, achter Katrin Beierl. Op de WK in het seizoen 2015/2016 reikten ze tot een 14de plaats. Een voetblessure hield haar twee seizoenen van de baan en bij terugkeer bleek er in Nederland niemand beschikbaar om een team te vormen.

‘Ik dacht: het is klaar. Ik had geen Oostenrijks paspoort, dan kun je niet naar de Spelen, het WK was het hoogst haalbare geweest. Ik was intussen ook aan het afstuderen, psychomotorische therapie en bewegingsagogie. Maar toen de monobob werd geïntroduceerd, kwam het hoogst haalbare wel ineens in beeld. Ik kon weer beginnen.’

Dat alle deelnemers naar beneden gaan op dezelfde slee, maakte voor haar een herstart alleen maar aantrekkelijker. ‘Dan komt het aan op de atleet zelf. Het is de eerlijkste tak van het bobsleeën. Iedereen heeft hetzelfde merk, Ixent, zij het met eigen ijzers.’ Wat helpt is dat ze geen verantwoordelijkheid voelt voor een ander in de slee. Daar had ze de enkele keren dat ze als piloot in de tweepersoonsbob runs maakte, last van gehad. Dan ging het telkens een tikje langzamer dan nodig was. In haar eentje ging het al snel goed, met podiumplaatsen in Lillehammer, La Plagne en Salt Lake City.

In de gevestigde orde van bobsleeërs werd aanvankelijk nogal geringschattend gedaan over de eenzaten op de baan. Ze haalt er haar schouders over op. ‘Het is een sport die je alleen doet, maar waar je veel hulp bij nodig hebt. Boven en beneden moet er iemand zijn die je helpt de slee van de baan te tillen. Die weegt 170 kilo en is 2.80 meter lang, slechts 20 centimeter korter dan een tweemansbob. Je moet er tegen kunnen om telkens te vragen: hé, kun je me helpen? Het stuurt ook heel anders. Er is minder druk. Je raakt sneller in een skid, de achterkant breekt dan weg. Hij is moeilijker recht te sturen. Sommigen vonden dat verschrikkelijk. Ze waren ineens de controle kwijt. Ik heb intussen wel het idee dat het dédain vrijwel weg is. Hoor eens, we staan op de Spelen. Punt.’

Wat is er mogelijk in China, nu ze een heel seizoen heeft afgelegd op haar eigen slee? ‘In oktober hebben we er al getraind. Je hebt stabiele runs nodig. Het is lastig om de slee recht naar beneden te krijgen. Er is vrij weinig druk in de bochten. Je kunt zomaar seconden verliezen. Dat is heel veel in onze sport. Maar ik ben niet bezig met mogelijke resultaten. Dan maak je je afhankelijk van de prestaties van anderen. Daar heb je toch geen invloed op. Ik ben altijd en alleen maar bezig met mezelf. Het beste uit mezelf halen volstaat voor mij.’