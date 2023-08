Na alle ‘achillesshit’ verovert Anouk Vetter toch brons op de zevenkamp

De Nederlandse zevenkampers Sofie Dokter (links) Anouk Vetter (midden) en Emma Oosterwegel na de afsluitende 800 meter. Beeld AFP

Net als bij elke zevenkamper knaagt het bij Anouk Vetter altijd. Die vervelende vraag die nooit verdwijnen wil: houdt mijn lichaam het vol? Wie zeven onderdelen doet, vraagt zoveel van het lijf dat blessures altijd op de loer liggen. Ook bij Vetter, die tot een paar weken voor de WK nog moest revalideren van een achilleskwetsuur.

Half strompelend wierp Vetter zich aan het eind van het slotonderdeel van de zevenkamp, de 800 meter, over de finish. Even vreesde ze voor de eindstreep al te vallen, net als een dag eerder Sifan Hassan en Femke Bol overkwam. De strijd om het brons was akelig spannend. ‘Het was echt strijden. Het ging niet vanzelf. Heel moeizaam.’

Liggend op de rode atletiekbaan zag ze na een minuut of wat haar naam verschijnen op het scorebord, achter de Britse Katherine Johnson-Thompson (6.740 punten) en de Amerikaanse Anna Hall (6.720 punten). Ze bleek derde en met een puntentotaal van 6.501 ook geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Het is Vetters derde WK-medaille, na brons in 2017 en zilver in 2019. Tussendoor veroverde ze olympisch zilver in Tokio. Op de vijfde plek eindigde Emma Oosterwegel (6.464 punten), als elfde Sofie Dokter (6.192 punten).

Verspringen

Na afloop bleven bij Vetter tranen maar opwellen. Op zondagochtend geloofde ze al niet meer in eremetaal. Na een teleurstellend optreden bij het verspringen, het vijfde onderdeel, had ze het gevoel dat ze net zo goed kon stoppen.

Door een blessure had ze het springen in de zandbak niet kunnen oefenen en dat leek zich te wreken, zoals dat ook bij het hoogspringen en hordenlopen het geval was. ‘Wat een kutmeerkamp’, omschreef ze haar gevoel op dat moment.

Blessures horen erbij in de zevenkamp, waarin de atleten de 100 meter horden lopen, aan hoogspringen, kogelstoten, verspringen, speerwerpen doen en tot besluit een 800 meter rennen. ‘Als je goed kijkt naar zevenkampers en tienkampers en waar zij allemaal tape op het lichaam hebben zitten, ik denk dat je er heel weinig ziet zonder.’

Er gaan maar zeven dagen in de week en daar waar specialisten dag na dag hun spieren en gewrichten kunnen voorbereiden op die ene taak, of het nu sprinten of kogelstoten is, daar moeten meerkampers het doen met veel minder specifieke training. ‘Het is altijd passen en meten.’

Fosbury flop

Voor Vetter is hoogspringen een onderdeel dat altijd vrees aanjaagt. Het torderen van de romp vlak voor de afzet is een zware belasting voor haar knie. ‘Ik ben altijd blij als het hoogspringen voorbij is en mijn knie nog goed is.’ Ze kan nu eenmaal niet vaak genoeg de fosbury flop oefenen om haar knie zo sterk te maken dat ze er volledig op vertrouwen kan.

Deze winter kreeg Vetter te maken met ‘achillesshit’, zoals ze het eerder deze zomer noemde: een blessure aan haar linker achillespees. Aanvankelijk kon ze er nog doorheen trainen. Maar nadat ze zich eind mei bij de prestigieuze Hypomeeting in het Zwitserse Götzis vanwege de pijn moest terugtrekken, stopte ze resoluut met loop- en sprongtraining.

Verder trainen was te riskant met het oog op de Zomerspelen van volgend jaar. Als ze er niet snel vanaf kwam, was de kans groot dat de problemen tot aan Parijs zouden aanhouden. Juni werd een ‘revalidatiemaand’, in plaats van een maand om naar de WK toe te werken. ‘Ik heb heel veel gefietst en ik kon nog een beetje aan kogelstoten en speerwerpen doen.’

Het was een moeilijke periode voor Vetter, die op weg naar haar WK-zilver in Eugene van vorig jaar, ook met fysiek malheur kampte. Toen was het een hamstringblessure. ‘Ik heb in de winter veel pijntrainingen gedaan, was in Götzis favoriet maar maakte dat niet af. Het is moeilijk om zo veel zware trainingen te doen zonder dat er iets positiefs uit volgt.’

Eeuwige puzzel

Ze is niet de enige die met fysieke klachten te maken kreeg. De vrouw die Vetter op de WK van vorig jaar en op de Olympische Spelen van Tokio voorbleef, de Belgische Nafissatou Thiam, ontbrak in Boedapest ook vanwege een achillespeesblessure. Vetter: ‘Dat zij het heeft, maakt haar alleen maar menselijk.’

Thiams afmelding verleidde sommigen ertoe om Vetter als favoriet voor de wereldtitel te bestempelen. Vetter was de eerste om al voor het toernooi die verwachtingen te temperen. Met haar verstoorde voorbereiding was zij zeker niet de grootste kanshebber op goud. En onderweg verloor ze ook het geloof in een andere kleur medaille. ‘Vroeger zou ik daarover zijn gaan zeiken. Nu dacht ik: ik ga gewoon weer door.’

Een zevenkamp blijft altijd puzzelen, rekenen en hopen op het beste. De verlossing kwam zondagmorgen toen ze bij het speerwerpen met een worp van 59,57 meter tot haar eigen verbazing het brons weer in het vizier kreeg. Op de 800 meter moest het daarom gebeuren, het onderdeel dat haar het minste ligt. ‘Ik dacht: ik ga met lef lopen, ik wil dit.’

En ze kreeg het.