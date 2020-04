Na Ajax pleiten ook PSV en AZ voor stoppen eredivisie

Frenkie de Jong, Marc Overmars en spelers van Ajax op het podium tijdens de huldiging van de 34ste landstitel op het Museumplein. Beeld ANP

De verdeeldheid is groot, want ook een paar kleinere clubs willen de jaargang beëindigen. Een eventuele hervatting van de competitie per half juni is ver weg, al staat dinsdag overleg gepland met alle partijen over de ook financieel doorgerekende scenario’s van hervatting of onmiddellijke staking.

Met de mededeling per direct te willen stoppen ontstak Ajax het lont. De kampioen suggereerde zelfs zich terug te trekken, wetende dat andere clubs door twijfels waren overmand. Donderdag, na telefonisch overleg van de Eredivisie CV (ECV), schaarden AZ en PSV zich met verklaringen op hun website achter Ajax.

Directeur Robert Eenhoorn van AZ: ‘We vinden de huidige coronasituatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van de wedstrijden voor ons van ondergeschikt belang is.’ Collega Toon Gerbrands van PSV: ‘Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden te spelen.’ En: ‘Wij zitten in de regio die het hardst is getroffen. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer.’

Feyenoord wil eerst het overleg van dinsdag afwachten. Directeur Mark Koevermans is kritisch op al die particuliere meningen. ‘Dat is misschien goed voor de eigen pr, maar niet voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden moet je eenheid uitstralen met alle clubs en zoeken naar een gezamenlijke oplossing.’

Op de burelen van de ECV kwamen donderdag ook telefoontjes binnen met de strekking: nou, dan stoppen ze toch. Dan voetballen wij door als het kan, zonder Ajax. Een onhoudbaar standpunt, zeker toen PSV en AZ zich naast Ajax opstelden. Eerder lieten ook kleinere clubs zich in die richting uit, al zegt directeur Mattijs Manders van de ECV dat lang niet iedereen zo stellig is. Andere clubs vroegen nadrukkelijk om gezamenlijk optreden. In plaats daarvan is het weer een Poolse landdag.

Ajax-directeur Overmars

Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax sprak duidelijke taal op de website van De Telegraaf, woensdagavond laat. ‘De eredivisie is dood. Het leven is eruit.’ Hij deed dat bewust, om een steen in de vijver te gooien. Het coronavirus ontregelt de samenleving. Elke dag zijn doden te betreuren. Normaliter had algemeen directeur Edwin van der Sar het standpunt van Ajax verkondigd in zijn column in de zaterdagkrant, maar Overmars was hem voor.

Ook de Centrale Spelersraad CSR vergaderde donderdag, maar die voegt zich vooralsnog naar de plannen van de KNVB, die na overleg met de Uefa wil proberen de competitie vanaf half juni uit te spelen. Die hervatting is alleen mogelijk als het virus tegen die tijd onder controle is. De bond en de clubs varen op bevindingen van RIVM en overheid. Als de situatie over een maand niet veilig is, volgt alsnog afgelasting.

De ECV probeert de bedrijfstak overeind te houden. Manders: ‘Wij doen net als al die andere Nederlanders alles om ons hoofd boven water te houden. Waarom zou de bedrijfstak voetbal dat dan niet mogen uitdragen? Stel dat wij nu stoppen en straks in juni beginnen ze elders in Europa weer te voetballen. Dan roept iedereen: hoe konden ze daar in Nederland in godsnaam stoppen.’

Solidariteitsfonds

Ajax zegt niet uit eigenbelang te handelen. Overmars stelde dat Ajax in absolute cijfers het hardst wordt getroffen bij een staking. Bij Ajax gaan bedragen om waarvan andere clubs alleen dromen. Transfers waren volgens Overmars alweer aanstaande, terwijl die nu dreigen af te ketsen. De torenhoge kosten lopen door. Sterspeler Hakim Ziyech is al verkocht aan Chelsea. De Fifa puzzelt nog op manieren om contracten, die normaliter tot 1 juli lopen, voor de gelegenheid langer te laten duren.

Ajax is bereid andere clubs financieel te ontlasten, al is het solidariteitsfonds nog niet gevuld met vele miljoenen. Ajax zelf zal niet omvallen, een vrees die leeft bij andere clubs. Ajax heeft een eigen vermogen van 260 miljoen euro en maakte alleen in de eerste helft van dit seizoen 52 miljoen euro winst.

Ajax staat bovendien eerste in de stand, op doelsaldo voor AZ. Mocht de KNVB het seizoen staken en een kampioen moeten aanwijzen, dan maakt Ajax een gerede kans. Anders is het seizoen ongeldig, en zal er nog genoeg discussie zijn over in te schrijven clubs voor Europese toernooien. In België is een aantal van die problemen al opgelost. De competitie is definitief stilgelegd, Club Brugge is aangewezen als kampioen. De club stond ook een straatlengte voor.